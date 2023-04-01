На крышу ДК в Курской области сбросили взрывное устройство

На крышу ДК в селе Дроновка Курской области сбросили взрывное устройство

Взрывное устройство сбросили с беспилотника на крышу дома культуры в селе Дроновка Глушковского района Курской области, сообщает губернатор региона Роман Старовойт.

В своем Telegram-канале он написал, что ВСУ сбросили с БПЛА взрывное устройство на крышу дома культуры, специалисты из группы разминирования в данный момент проводят осмотр объектов.

По словам Старовойта, в результате взрыва никто не пострадал, но осколками посекло окна и фасады зданий ФАПа и сельсовета, которые находятся неподалеку.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли три села в Курской области.