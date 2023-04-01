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В Пентагоне признали неудобную правду о неизбежной победе России над киевским режимом
Экс-офицер разведки Скотт Риттер: В США начали работу по распределению расходов после победы России
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Пентагон начал продумывать увеличение расходов на армию после победы России над киевским режимом, заявил на YouTube-канале Judging Freedom экс-офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер.
По его словам, председатель объединенного комитета начальников штабов Пентагона Марк Милли предупреждает о перспективе развития конфликта на Украине с точки зрения не «если, а когда Россия победит», передает РИА «Новости».
«Мы должны будем удвоить наш оборонный бюджет, чтобы компенсировать преимущества России, которые будут накапливаться. Это увеличит бюджет с 880-900 млрд долларов, что уже слишком много, до 1 трлн и 800 млрд долларов – вот что сейчас говорит Пентагон», – заявил Риттер.
Кроме того, офицер в отставке заметил, что глава Пентагона Ллойд Остин уже обратился с вопросом увеличения расходов к конгрессу, потребовав 300 млрд долларов на восполнение военного оборудования, отправленного на Украину.
«Спросите себя, зачем мы ввязались в это, теперь они готовятся уничтожить нас экономически, обанкротив, чтобы восстановить вооруженные силы, которые не нужно было уменьшать, потому что мы пошли и ввязались в этот безответственный акт милитаризма на Украине», – резюмировал Риттер.
Ранее председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Миллиусомнился в достижимости поставленной перед украинскими вооруженными силами цели по возвращению всех утраченных Украиной территорий.
Американский генерал назвал главные проблемы ВСУ при контрнаступлении
Генерал-лейтенант Хертлинг заявил, что ВСУ столкнутся с проблемами во время контрнаступления
Украинские военные столкнутся со множеством проблем в ходе весеннего контрнаступления, заявил генерал-лейтенант США в отставке Марк Хертлинг.
В своем Twitter (соцсеть заблокирована в России) он написал, что ВСУ придется наступать, а не сидеть в окопах, а также применять новое вооружение, что, по его словам, только добавит проблем, потому что оно технологически более сложное, передает RT.
Хертлинг отметил, что украинским войскам придется выполнять непростые задачи. «Весеннее контрнаступление не принесет им победу», – указал он.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ готовят армию беспилотников для нанесения массированного удара по Запорожской области. По его словам, все свидетельствует об их подготовке к весеннему наступлению и прощупыванию российской линии обороны.
Немецкий бизнесмен объяснил, как обошли запрет в Швейцарии на передачу бронемашин Киеву
Немецкий предприниматель Томас Бокхольд закупил швейцарские бронемашины для поставок киевскому режиму в обход швейцарского закона, но формально соблюдая его, сообщает газета Neue Zurcher Zeitung.
Речь идет о военных транспортных средствах Eagle. Перед поставкой с них сняли оружейные установки и бронестекла, сообщает газета Neue Zurcher Zeitung, передает РИА «Новости».
Таким образом транспортные средства оказались предназначены якобы только для защиты пассажиров, утверждает издание со ссылкой на бизнесмена.
Он заявил, что согласовал все это со швейцарскими властями, он также получил экспортную лицензию на бронемашины от ФРГ.
В Швейцарии действует закон, запрещающий поставки произведенной в стране техники и вооружений в зоны конфликтов.
Ранее сообщалось об отправке на Украину партии военной техники.
Политолог: ЕС ищет хитрые решения для отправки войск на Украину
Политолог Трухачев: Европейские войска на Украине станут законной целью ВС России
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Венгерский премьер Виктор Орбан сильно смягчает формулировки, когда говорит о возможной отправке на Украину миротворческого контингента ЕС, рассказал газете ВЗГЛЯД политолог Вадим Трухачев. Ранее глава правительства Венгрии заявил о готовности европейских лидеров обсуждать отправку войск на Украину.
«С большой долей вероятности можно ожидать от Евросоюза принятия решения об отправке на Украину своих военных. Если это произойдет, то речь будет идти вовсе не о миротворческом контингенте, поскольку на него санкцию должна давать ООН», – сказал доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.
«Кроме того, очевидно, что европейские подразделения могли бы отправиться принимать непосредственное участие в военных действиях, чтобы восполнить кадровый голод в ВСУ. При этом отправлять, скорее всего, будут не регулярную армию, а какой-то сводный отряд по типу французского иностранного легиона или иностранной ЧВК», – добавил он.
«Евросоюз все-таки боится вступать в прямую войну с Россией, поэтому чиновники будут искать хитрые решения, чтобы не спровоцировать эскалацию. В свою очередь премьер Венгрии Виктор Орбан, как руководитель государства, входящего в ЕС, смягчил формулировки и сказал именно про миротворцев», – отметил собеседник.
«Если европейские военные, как бы они не назывались и под какой легендой бы не отправлялись на Украину, действительно будут принимать участие в боевых действиях, у России не останется другого выхода, кроме как уничтожить их. Однако я не стал бы расценивать это как прямое столкновение Москвы и Брюсселя, поскольку события будут происходить не на территории стран, входящих в объединение», – уверен он.
«Само же решение, скорее всего, будет согласовываться с руководством НАТО. Однако в вопросе отправки военного контингента на Украину, нас не сильно будет беспокоить согласовано ли оно с альянсом или является самодеятельностью ЕС. Россия будет уничтожать все, что является законной военной целью», – заключил Трухачев.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth сказал, что ситуация приблизилась к тому, что в разговорах европейских лидеров легитимным и принятым станет обсуждение вопроса о том, стоит ли странам – членам Европейского союза послать на Украину войска в какой-либо – возможно, миротворческой – форме.
Политик напомнил, что год назад в Европе спорили о том, можно ли поставлять Украине летальное оружие. «Венгры и тогда, и сейчас сказали, что нет», – подчеркнул он, добавив, что западные страны колебались, а теперь это не является вопросом. Сейчас, по его словам, дискутируют о том, «только танки, или сколько самолетов, или снаряды с ураносодержащими элементами, или войска».
Обозреватель польской газеты NDP Ханна Крамер пишет, что ввод войск НАТО на Украину приведет к катастрофическим последствиям для Европы и всего мира. По ее словам, западные страны понимают, что «шансы украинского фюрера» на победу снижаются с каждым днем, а киевскому режиму не поможет ни финансовая помощь, оказываемая большинством государств, ни поставки оружия.
Также корреспондент отметила, что подобное положение дел может вынудить США и союзников вмешаться в происходящее на Украине напрямую, так как «конфликт был спровоцирован и активно финансировался Вашингтоном».
Ранее президент Владимир Путин утвердительно ответил на вопрос о том, являются ли поставки западных вооружений Украине пересечением не только красных линий, но и «бордовых». Глава государства подчеркивал, что конфликт на Украине начался с конституционного переворота в 2014 году, которому способствовал Запад.
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На Украине сформировали восемь бригад для «захвата» Крыма и Донбасса
Глава МВД Украины Клименко объявил о завершении формирования восьми бригад для «захвата» Крыма и Донбасса
Завершено формирование восьми бригад «Гвардии наступления» с целью «захвата» Крыма и республик Донбасса, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.
Клименко заявил в эфире телемарафона, что сформированы восемь бригад, которые якобы готовы к активным наступательным мероприятиям, передает РИА «Новости».
Ранее председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли усомнился в достижимости поставленной перед украинскими вооруженными силами цели по возвращению всех утраченных Украиной территорий.
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет ранее уже ответил советнику главы офиса Владимира Зеленского Михаилу Подоляку, который грозил устроить крымчанам «горячий сезон». Он пообещал украинскому политику в Крыму «эксклюзив в виде тюремной камеры».
WSJ потребовала выслать из США посла и всех российских журналистов
WSJ: Властям США следует выслать посла России и всех российских журналистов в ответ на арест Гершковича
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Американская газета The Wall Street Journal после ареста в России корреспондента Эвана Гершковича по подозрению в шпионаже призвала власти США рассмотреть возможность высылки российского посла и всех российских журналистов.
Как пишет The Wall Street Journal, арест журналиста свидетельствует о «снижении способности США сдерживать нападения на своих граждан». Вместе с тем WSJ выразила администрации Джо Байдена благодарность за то, что она осудила задержание Гершковича, передает РИА «Новости».
Администрации Байдена, по мнению редакции американской газеты, следует рассмотреть возможность дипломатической и политической эскалации. «Высылка посла России в США, а также всех работающих здесь российских журналистов – это минимум, на который можно рассчитывать», – говорится в публикации.
Первейшей обязанностью властей США, как считает WSJ, является защита американских граждан, в то время как «слишком многие правительства сегодня считают, что могут безнаказанно арестовывать и сажать американцев в тюрьму».
Напомним, Гершковича задержали в Екатеринбурге по подозрению в шпионской деятельности. Он стал первым с 1986 года американским журналистом, арестованным в России.
Лукашенко не поверил в успех украинского контрнаступления
Киевский режим не сможет развить успех в ходе контрнаступления, российской стороне удастся его отразить, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
От контрнаступления Украины успеха не будет, заявил Лукашенко, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту, передает ТАСС.
По его мнению, наступление всегда сложнее, чем оборона, и у России есть все, чтобы отразить любое контрнаступление.
Также в пятницу президент Белоруссии предложил объявить на украинской территории прекращение боевых действий без права перемещения техники и перегруппировки войск.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя эту идею, отметил, что реализация мирных планов по Украине пока невозможна.
Полиция начала проверку в отношении Слепакова по статье о дискредитации ВС России
Полиция Москвы проводит проверку в отношении музыканта и продюсера Семена Слепакова по статье о дискредитации Вооруженных сил России, сообщили в полиции.
Отмечается, что музыканту грозит штраф либо административный арест из-за песни, в которой может быть критика специальной военной операции на Украине, передает ТАСС.
Проверку проводят после обращения главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина.
Он выразил надежду, что Слепакову не удастся избежать наказания и он «понесет ответственность по всей строгости закона».
Отмечается, что сейчас Слепаков находится за границей. Ранее им была опубликована песня «Колыбельная», в которой звучит критика СВО.
Пригожин заявил, что ВСУ не сбегают из Артемовска
Российским силам предстоит проделать много работы для освобождения Артемовска, украинские военные никуда не убегают, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Украинская армия ведет кровопролитные бои и защищает Артемовск ценой «очень серьезных» потерь, заявил Пригожин, передает телеканал 360 со ссылкой на пресс-службу бизнесмена.
По его словам, важно удерживать фланги, сейчас нужно концентрироваться в городе, а это очень большой объем боевой работы. Необходимо, чтобы фланги держали союзные подразделения, указал Пригожин.
До этого бизнесмен сообщал, что бои за Артемовск почти уничтожили украинскую армию и «изрядно потрепали» российские силы.
В офисе Зеленского призвали «физически зачистить» УПЦ
Советник Зеленского Подоляк призвал «физически зачистить» УПЦ
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Каноническую УПЦ необходимо «физически зачистить», «как и все пророссийское», заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.
Подоляк в интервью, запись которого опубликована на YouTube-канале украинского «24 канала», отметил, что «уникальный шанс, когда можно было вообще все очень быстро и безболезненно решить, был в течение первых трех-шести месяцев войны, тогда можно было много пророссийских просто физически зачистить, сегодня это немного сложнее», передает РИА «Новости».
«Но опять же, «немного сложнее» – это не значит «невозможно». И мы должны сегодня юридически мотивированно, достаточно жестко пройтись по этому пути. Еще раз подчеркиваю: на Украине должна быть единственная украинская каноническая церковь», – уточнил он.
Саму УПЦ Подоляк сравнил с гнойником, который необходимо «хирургически закрыть», обвинив церковь в эскалации и нежелании идти на диалог.
Ранее правительство Украины отменило распоряжение правительства от 2013 года о передаче в безвозмездное пользование канонической Украинской православной церкви (УПЦ) объектов Киево-Печерской лавры.
ВС России уничтожили под Купянском две ДРГ ВСУ
Минобороны: Военнослужащие группировки войск «Запад» вскрыли и уничтожили на Купянском направлении две ДРГ ВСУ
Военнослужащие группировки войск «Запад» вскрыли и уничтожили на Купянском направлении две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский.
Зыбинский рассказал, что на Купянском направлении военнослужащие группировки войск «Запад», используя беспилотные летательные аппараты, вскрыли и огнем самоходных артиллерийских установок «Мста-С» и гаубиц Д-20 и Д-30 уничтожили две диверсионно-разведывательные группы. Он также сообщил, что российские силы сорвали ротацию подразделений ВСУ на передовых позициях в районе Стелимаховки. Кроме того, артиллерия группировки «Запад», Зыбинского, уничтожила два минометных расчета противника, передает ТАСС.
Накануне в Минобороны России сообщили, что на Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка и Берестовое Харьковской области, в результате уничтожено до 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, один автомобиль и гаубица Д-20.
Си Цзиньпин призвал отказаться от экстремальных санкций ради мира на Украине
Необходимо отказаться от экстремальных санкций для урегулирования украинского кризиса, заявил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на встрече с главой испанского правительства Педро Санчесом в Пекине.
Нужно «исключить менталитет холодной войны» и противостояние блоков, отказаться от политики введения экстремальных санкций и оказания давления, заявил Си Цзиньпин, передает ТАСС.
Он выразил надежду, что заинтересованные стороны смогут посредством диалога и консультаций выстроить сбалансированный, устойчивый механизм обеспечения безопасности в Европе.
Китай с самого начала придерживался последовательной и четкой позиции по украинскому кризису, призывая содействовать переговорам и политическому урегулированию, заключил Си Цзиньпин.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия ценит позицию КНР по Украине и не дает советы Си Цзиньпину по проведению контактов.
Лукашенко предложил новую формулу перемирия на Украине
Лукашенко: На Украине нужно объявить перемирие без права перемещения техники и перегруппировки войск
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил объявить на Украине прекращение боевых действий без права перемещения техники и перегруппировки войск.
По словам Лукашенко, если Запад обманом попытается снова использовать паузу для усиления своих позиций, то Россия будет обязана задействовать всю мощь ВПК и армии для предотвращения эскалации конфликта – и фосфорные боеприпасы, и обедненный уран, и обогащенный уран, передает ТАСС.
Отметим, что власти США считают перемирие на Украине «неприемлемым».
Как отмечал глава МИД России Сергей Лавров, Запад не хочет останавливать боевые действия на Украине, поскольку видит в ней свои геополитические интересы: возможность устранить очередного конкурента на мировой арене в лице России.
ООН: Половина российских военнопленных подвергалась пыткам со стороны ВСУ
Около половины российских военнослужащих, попавших в плен на Украине и опрошенных ООН, заявили, что подвергались пыткам и жестокому обращению, сообщил глава Управления верховного комиссара (УВКПЧ) ООН Фолькер Тюрк.
Тюрк, выступая на 52-й сессии Совета ООН по правам человека, сообщил, что большинство из этих актов пыток имело место вскоре после поимки. По его словам, практики жестокого обращения в местах постоянного содержания под стражей сотрудники ООН не наблюдали, передает РИА «Новости».
Глава УВКПЧ ООН заявил, что сотрудники организации зафиксировали казнь украинскими вооруженными силами российских военнопленных и личного состава, вышедших из боя, сразу после их захвата. Тем не менее никаких дел против солдат ВСУ возбуждено на Украине не было.
Ранее в пятницу уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила крайнюю обеспокоенность тем, что украинская сторона срывает очередной обмен пленными.
ВС России уничтожили украинский склад топлива в Херсонской области
Российские войска за последние сутки уничтожили склад топлива 126-й украинской бригады территориальной обороны, сообщили в Министерстве обороны России.
Склад уничтожен возле населенного пункта Отрадокаменка в Херсонской области, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России за сутки поразили 74 украинских артиллерийских подразделения на огневых позициях, а также живую силу и технику в 76 районах.
Средства ПВО за сутки перехватили три снаряда РСЗО HIMARS, уничтожили три украинских беспилотника возле поселков Маринское и Зеленый Под в Херсонской области.
С начала СВО уничтожены 404 самолета, 227 вертолетов, 3625 беспилотников, 415 ЗРК, 8487 танков и других боевых бронированных машин, 1076 машин РСЗО, 4469 орудий полевой артиллерии и минометов.
Ранее сообщалось, что ВС России сбили украинский Ми-24, который пытался нанести авиаудар по российским позициям на Запорожском направлении.
Митрополит Павел заявил о планах нападения украинских силовиков на Киево-Печерскую лавру
На Киево-Печерскую лавру в пятницу готовится силовое нападение со стороны киевских властей, заявил наместник храма митрополит Павел (Лебедь).
На лавру планируется «разбойное нападение» около 17.00 мск, это подслушали сторонники канонической Украинской православной церкви, сказал митрополит. Видеозапись с ним опубликовал Telegram-канал «Sputnik Беларусь».
Священнослужитель отметил, что монахи сейчас живут «как на пороховой бочке», и выразил надежду, что конфликт удастся разрешить без силового вмешательства.
Напомним, в четверг в СНБО Украины заявили, что к монахам лавры не будут приниматься силовые методы.