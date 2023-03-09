Рэпер Птаха выдал видео с полигона за обстрел в ДНР

Рэпер Птаха представил видео с полигона как обстрел в ДНР

Рэп-музыкант Давид Нуриев (Птаха) на самом деле не был под обстрелом в Донецкой народной республике, он выдал ролик с учебного полигона за экстремальную ситуацию, сообщили организаторы его поездки в Донбасс.

Нуриев решил разыграть журналистов и спародировать поездки украинских знаменитостей на передовую, ролик, где он якобы находится под обстрелом на передовой, снят на стрелковом полигоне, сообщили организаторы вояжа рэпера РИА «Новости».

Они пояснили, что сначала также поверили в это, музыкант разыграл всех вместе со своим другом Антоном. Ролик подмонтировали и прислали им. Сам полигон находится далеко от линии соприкосновения. Сам рэпер жив и здоров.

В среду представитель силовых ведомств ДНР сообщал, что Птаха якобы попал под обстрел в прифронтовой зоне и пропал.