В МИД назвали два сценария продления зерновой сделки

В МИД России назвали два сценария продления зерновой сделки

Зерновая сделка может пойти по двум трекам, тогда прогноз на ее продление оптимистический, но если она пойдет только по одному треку, без участия Москвы, тогда прогноз будет пессимистичный, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова подчеркнула, что Россия делает все, чтобы гарантировать выполнение двух треков, двух направлений этой сделки, передает РИА «Новости».

Но, подчеркнула она, «если это будет бесконечно сваливаться в пике, в плане невыполнения второй части сделки, тогда прогноз пессимистический».

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что движение вперед по реализации зерновой сделки есть, но все еще остается много вопросов, Россия будет их ставить.

Накануне генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил, что действие зерновой сделки необходимо продлить на период после 18 марта.