Гутерриш призвал продлить зерновую сделку

Действие зерновой сделки необходимо продлить на период после 18 марта, заявил в Киеве на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Также он отметил, что экспорт удобрений и зерна из России и с Украины имеет ключевое значение для продовольственной безопасности. По словам Гутерриша, в рамках зерновой сделки из украинских портов было вывезено 23 млн тонн зерна, передает ТАСС.

Ранее в США призывали Россию согласиться на продление и расширение зерновой сделки.

Министерство иностранных дел России сообщило, что подписанные в Стамбуле договоренности о перевозке зерна нуждающимся странам, получившие название «зерновая сделка», больше не работают.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что продление зерновой сделки возможно только при учете интересов российских производителей сельхозпродукции и удобрений.