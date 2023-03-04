На Украине потребовали объяснений от компании Joma из-за формы футбольного клуба «Зенит»

Одного из создателей «Спутника V» убили в Москве

Одного из создателей вакцины «Спутник V» Ботикова задушили в Москве

Участвовавшего в разработке вакцины «Спутник V» Андрея Ботикова убили во время ссоры в собственной квартире в Москве, подозреваемый задержан, решается вопрос о его аресте, сообщили в правоохранительных органах.

Источник сообщил, что убит один из создателей вакцины от коронавируса «Спутник V» Андрей Ботиков, передает РИА «Новости».

Уточняется, что ученого задушил ремнем в его квартире молодой человек, который был в гостях у Ботикова. Он признал вину в убийстве, ранее привлекался к уголовной ответственности по тяжкой статье. Решается вопрос о его аресте.

Андрей Ботиков работал старшим научным сотрудником в Научно-исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, он являлся соавтором патента на вакцину от COVID-19 «Спутник V» и был в числе тех ученых, которые получили от президента Владимира Путина награду за создание препарата. Ботикову была вручена медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.