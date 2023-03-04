На Украине потребовали объяснений от компании Joma из-за формы футбольного клуба «Зенит»

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4 марта, суббота | Последнее обновление — 10:47 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Москва выразила готовность добиваться правды на фоне несостыковок по инциденту в Солсбери
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Если пиар, пытающийся заменить на Западе политическую журналистику, аналитику и саму политику, подыгрывает ожиданиям разогретого обывателя, то пропаганда борется за ум свободного человека. Здание, построенное на лжи, не устоит.
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3 марта 1918 года Советская Россия в Брест-Литовске подписала Брестский мир, тяжелый и обидный. Россия теряла богатые инфраструктурой и населением территории – и фактически проигрывала начавшуюся в 1914 году войну.
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Мы бесконечно играем на их поле, где они задают правила, наклеивают ярлыки нашим, да и собственным родственникам, то отказываясь от них, то их предавая. А мы лишь отвечаем.
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В Москве полностью запустили движение по Большой кольцевой линии. Это самая протяженная кольцевая линия метро в мире длиной 70 км с 31 станцией и 47 пересадками
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В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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На Украине потребовали объяснений от компании Joma из-за формы футбольного клуба «Зенит»
Украинская ассоциация футбола потребовала объяснений от компании Joma из-за формы клуба «Зенит»
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В Украинской ассоциации футбола раскритиковали компанию Joma из-за того, что футбольный клуб Петербурга «Зенит» использовал логотип компании на своей форме.
В ассоциации подчеркнули, что «Зенит» использовал форму бренда, который является техническим спонсором нацсборной Украины и направили в офис Joma просьбу дать разъяснения, передает «Газета.Ru».
Ранее футболист «Зенита» Роберт Ренан был вызван в сборную Бразилии на товарищеский матч против команды Марокко.
Одного из создателей «Спутника V» убили в Москве
Одного из создателей вакцины «Спутник V» Ботикова задушили в Москве
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Участвовавшего в разработке вакцины «Спутник V» Андрея Ботикова убили во время ссоры в собственной квартире в Москве, подозреваемый задержан, решается вопрос о его аресте, сообщили в правоохранительных органах.
Источник сообщил, что убит один из создателей вакцины от коронавируса «Спутник V» Андрей Ботиков, передает РИА «Новости».
Уточняется, что ученого задушил ремнем в его квартире молодой человек, который был в гостях у Ботикова. Он признал вину в убийстве, ранее привлекался к уголовной ответственности по тяжкой статье. Решается вопрос о его аресте.
Андрей Ботиков работал старшим научным сотрудником в Научно-исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, он являлся соавтором патента на вакцину от COVID-19 «Спутник V» и был в числе тех ученых, которые получили от президента Владимира Путина награду за создание препарата. Ботикову была вручена медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Дочь Эдиты Пьехи рассказала о позиции певицы по СВО
Илона Броневицкая рассказала об отношении Эдиты Пьехи к СВО
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Дочь Эдиты Пьехи Илона Броневицкая заявила, что ее мама и вся семья разделяет позицию России и находится на стороне своей Родины.
По словам Броневицкой, Эдита Пьеха когда-то присягнула на верность любимому Ленинграду, бывала и в Афганистане, и других горячих точках, и позиция семьи – быть на стороне Родины, пишет «СтарХит».
Броневицкая считает, что артисты должны быть с людьми в такие минуты, потому что их присутствие гарантирует человеку наличие другой жизни, где есть дом.
Она также опровергла слухи о том, что Стас Пьеха якобы покинул Россию с началом СВО, заявив, что еще до мощных движений в Донбассе он много выступал там, даже раньше 2014 года.
«Местные подходили к нему и спрашивали – когда же вы нас заберете, мы хотим в родную гавань. Это такое семейное понимание профессии артиста – быть там, где ты нужен <…> На нас лежит миссия говорить людям, что все хорошо. Добро не может не побеждать зло», – отметила Броневицкая.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому власти страны ввели санкции против 111 россиян, среди которых Стас Пьеха.
СМИ рассказали о планах по консервации «Северных потоков»
Reuters: Нитки «Северных потоков» законсервируют из-за отсутствия планов по их ремонту
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Газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», три из четырех ниток которых повреждены взрывами, будут законсервированы, поскольку в ближайшее время отсутствует план по их ремонту, сообщили СМИ.
Два источника Reuters заявили, что, хотя ремонт трубопроводов не планируется, они, по крайней мере, будут законсервированы для возможного возобновления работы в будущем. Еще один источник также подтвердил, что заинтересованные стороны рассматривают возможность консервации, передает РИА «Новости».
Агентство указало, что, скорее всего, это будет означать герметизацию мест разрыва и нанесение покрытия на трубы для предотвращения дальнейшей коррозии от морской воды.
По словам представителя немецкой компании E.ON, которая также владеет долей в Nord Stream AG, никакого решения ни за, ни против восстановления линий принято не было.
В пятницу министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия больше не позволит Западу взрывать газопроводы. Он напомнил, что Россия просила о расследовании ситуации со взрывами на «Северных потоках», однако запрос был сразу же отклонен.
Метрополитен-музей перестал считать Айвазовского украинцем
Метрополитен-музей признал Айвазовского армянином, а не украинцем
Художник Иван Айвазовский (урожденный Ованнес Айвазян) теперь указан в Метрополитен-музее в Нью-Йорке как живописец армянского происхождения, ранее в музее его считали украинским художником.
Армянское происхождение Айвазовского указано на подписи к картине «Корабль в лунном свете», находящейся в собрании нью-йоркского музея, передает Telegram-канал «Sputnik Армения».
При этом в описании картины все еще говорится, что родиной Айвазовского является Феодосия в Крыму, «тогда входившем в состав Российской империи, а теперь в Украину». Художника называют членом давней армянской общины города.
Ранее Метрополитен-музей объявил украинским художником Архипа Куинджи, который родился во времена Российской империи в Мариуполе.
Япония решила возобновить закупки нефти в России
Platts: Япония возобновила закупку российской нефти впервые за восемь месяцев
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Япония решила вернуться к закупке российской нефти впервые за восемь месяцев с месторождения «Сахалин-2», следует из данных Министерства экономики, торговли и промышленности страны.
Platts со ссылкой на ведомство пишет, что Япония импортировала 747,706 баррелей российской нефти «Сахалинской смеси» в январе, что стало первым импортом сырой нефти из РФ за восемь месяцев.
Согласно данным METI*, январский импорт Sakhalin Blend стал первым с тех пор, как Япония закупила 650 793 барреля российской нефти в мае. Япония не импортировала российскую нефть в течение семи месяцев подряд, так как крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы страны ENEOS и Idemitsu Kosan не заключили новых контрактов.
Этот шаг японских нефтепереработчиков последовал за комментариями премьер-министра Фумио Кисиды от 9 мая 2022 года о том, что Япония введет «принципиальный» запрет на импорт российской нефти после последнего обязательства лидеров G7.
Приостановленный приток сырой нефти привел к сокращению импорта российской нефти в Японию на 60,2% до всего 35 548 баррелей в сутки в 2022 году. В то же время Япония увеличила свою долю в импорте сырой нефти с Ближнего Востока в 2022 году до 94,1% с 92,7% год назад, показали данные METI.
Ранее сообщалось, что Япония в январе 2023 года сократила импорт из России нефти на 76% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, импорт сжиженного природного газа (СПГ) просел на 9,7%.
Россия обвинила власти Британии в фабрикации инцидента в Солсбери
Посольство РФ в Лондоне обвинило власти Британии в фабрикации инцидента в Солсбери для подготовки к конфронтации с РФ
Британские власти сфабриковали инцидент в Солсбери в 2018 году в рамках подготовки населения Соединенного Королевства к конфронтации с Россией, говорится в распространенном заявлении посольства РФ в Лондоне.
Российские дипломаты выразили уверенность, что британцы сфабриковали химинцидент в Солсбери, чтобы начать готовить свое население и своих союзников к конфронтации с Россией, которая ныне на Украине перешла в военно-политическую плоскость. В посольстве отметили, что в 2018 году эта провокация была использована для демонтажа конструктива, который присутствовал на тот момент в отношениях между Россией и Британией, передает ТАСС.
В российском диппредставительстве обратили внимание на то, что за все эти годы истинные обстоятельства произошедшего так и не были установлены британскими властями, которые наотрез отказались от предложенного Россией сотрудничества и при этом упорно тиражировали обвинения в адрес России.
В посольстве отметили, что с течением времени, в особенности на фоне русофобской истерии, спровоцированной на Западе в прошлом году, стало очевидно, что события 2018 года были лишь «пробным шаром» в планомерной информационно-психологической кампании, направленной на демонизацию России.
В посольстве обвинили Лондон в грубейшем нарушении прав РФ и российских граждан и попрании международных обязательств Британии по Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года и двусторонней Консульской конвенции 1965 года. Российское диппредставительство в Лондоне подчеркнуло, что не прекратит добиваться от Британии ответов на абсолютно правомерные и обоснованные вопросы, в том числе о здоровье и местоположении Сергея и Юлии Скрипалей.
Напомним, в сентябре 2022 года Россия потребовала у Британии предоставить информацию о здоровье и местонахождении граждан РФ Сергея и Юлии Скрипалей.
Пресс-секретарь администрации Байдена ошиблась в названии России
Пресс-секретарь Белого дома Жан-Пьер на брифинге упомянула несуществующую страну – «Российскую Народную Республику»
Пресс-секретарь администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена Карин Жан-Пьер во время брифинга в Белом доме упомянула несуществующую страну – «Российскую Народную Республику».
На следующей неделе президент США Джо Байден и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, по словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, решат, как реагировать на вызовы этого «государства», передает RT.
Ранее в пятницу ведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что американский президент Джо Байден постепенно теряет способность разговаривать.
Лавров: Россия больше не позволит Западу взрывать газопроводы
Россия больше не позволит Западу взрывать газопроводы, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
Лавров напомнил, что Россия просила о расследовании ситуации со взрывами на «Северных потоках», однако запрос был сразу же отклонен. Он отметил, что американцы назвали это «нонсенсом». Глава МИД также обратил внимание на реакцию европейцев и американцев на расследование, опубликованное журналистом Сеймуром Хершем, передает ТАСС.
Глава МИД также заявил, что Россия в своей энергетической политике больше не будет полагаться на каких-либо партнеров с Запада. По его словам, война, которую против России развязали западные страны и в которой используются украинцы, повлияла на политику России, включая энергетическую политику.
Ранее американский журналист Сеймур Херш признался, что с самого начала именно США считал единственными подозреваемыми в теракте на «Северных потоках».
В Apple назвали причину отказа обслуживания по гарантии MacBook и iPad
В Apple объяснили отказ гарантийного обслуживания MacBook и iPad отсутствием запчастей
Авторизованные в России сервисы прекратили прием на гарантийное обслуживание MacBook и iPad из-за нехватки запчастей, сообщили в службе техподдержки Apple.
«iPad, как и MacBook, не будут приниматься в авторизованных сервисных центрах... Запчастей нет, завоза в ближайшее время тоже не ожидается, поэтому устройства они не принимают», – ответил консультант компании на вопрос о том, осуществляется ли в данный момент гарантийное обслуживание iPad и MacBook в России, передает РИА «Новости».
По его словам, это касается всех моделей MacBook и iPad. При этом источник отметил, что пока «iPhone принимаются».
«Как быстро это произойдет (появятся запчасти), не смогу сказать, мы этой информацией не обладаем», – добавил консультант.
Ранее сообщалось, что Apple прекратила гарантийное обслуживание компьютеров Mac и планшетов iPad в России.
Запорожскую область разделили на 16 районов со столицей в Мелитополе
Власти разделили Запорожскую область на 16 административных единиц со столицей в Мелитополе
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Запорожская область разделена на 16 административных единиц со столицей в Мелитополе, границы всех районов и городов области определены границами административного районирования Украинской ССР.
Указ подписал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий. Согласно документу, тремя городами областного значения стали Бердянск, Мелитополь и Энергодар, которые получили статус городских округов. Кроме того, образованы 13 районов, которые наделены статусом муниципальных округов, передает ТАСС.
Границы всех районов, городов Бердянск и Энергодар определяются границами административного районирования Украинской ССР по состоянию на 16 сентября 1991 года.
Также определены новые границы Мелитополя, он расширился до побережья Азовского моря и включил в себя в том числе популярный среди местных жителей курортный поселок Кирилловка.
Ранее Балицкий заявил, что российские силы контролируют около 62,5% территории Запорожской области. Сам город Запорожье находится под контролем Украины.
Осенью 2022 года в республиках Донбасса и в Херсонской и Запорожской областях прошли референдумы, местные жители высказались за возвращение в состав России. 5 октября президент России Владимир Путин утвердил принятие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Пригожин: Артемовск практически окружен российскими силами
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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил в видеообращении к президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Артемовск (украинское название – Бахмут) практически окружен российскими силами.
На видео, размещенном в Telegram-канале пресс-службы Пригожина, основатель ЧВК заявил, что из Артемовска осталась только одна дорога. «Клещи сжимаются», – заявил он.
Пригожин добавил, что если раньше в боевых действиях принимала участие профессиональная украинская армия, то «сегодня мы видим все больше стариков и детей». Он отметил, что они «бьются, но жизнь под Бахмутом коротка – день-два».
Основатель ЧВК «Вагнер» призвал президента Украины Владимира Зеленского дать возможность украинским военным покинуть город, который фактически окружен.
На видео также показали троих пленных – это пожилой мужчина и двое молодых людей. Они попросили Зеленского позволить военным покинуть Артемовск.
Ранее в пятницу украинский командир с позывным «Мадьяр», в последнее время часто записывавший ролики о ситуации на фронте, рассказал, что его подразделение получило приказ немедленно покинуть город Артемовск.
Захарова описала инцидент в Белом доме фразой «зомби-апокалипсис»
Дипломат Захарова прокомментировала оговорку пресс-секретаря Белого дома Жан-Пьер о России фразой «зомби-апокалипсис»
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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала оговорку пресс-секретаря администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена Карин Жан-Пьер о «Российской народной республике» фразой «зомби-апокалипсис».
Захарова прокомментировала в своем Telegram-канале видео, на котором пресс-секретарь администрации президента Соединенных Штатов Джо Байдена Карин Жан-Пьер во время брифинга в Белом доме упомянула несуществующую страну – «Российскую Народную Республику».
Официальный представитель МИД России описала инцидент фразой «зомби-апокалипсис».
Между тем первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заметил, что, наверное, Карин Жан-Пьер «противник Объединенных Американских Эмиратов и «Британской Конфедерации», отмечает RT.
Накануне американский ведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден постепенно теряет способность разговаривать.
Посол России в США: Поставляемое Украине оружие будет уничтожено
Посол России в США Антонов прокомментировал новый пакет военной помощи Вашингтона Киеву
Поставляемое Украине оружие будет уничтожено, усилия по нанесению России стратегического поражения обречены на провал, заявил посол в США Анатолий Антонов в связи с выделением Вашингтоном очередного пакета военной помощи Киеву.
По его словам, Россия уверенно движется к выполнению поставленных целей. «Наши войска защищают Отечество от беспрецедентной угрозы, подавляя нацистов, которых взрастил на Украине коллективный Запад во главе с США», – добавил он, передает ТАСС.
«Американское содействие продлит агонию киевского режима, – продолжил Антонов. – Угроза, которую он представляет, будет отодвинута на необходимое расстояние от наших границ, а все иностранное оружие, попавшее на поле боя в украинские руки, будет перемолото и уничтожено».
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты выделили Украине новый, 33-й по счету, пакет военной помощи на сумму порядка 400 млн долларов.
Зеленского рассмешили слова о территориальной целостности Украины
Зеленского рассмешили слова президента Латвии Левитса о территориальной целостности Украины
Украинского лидера Владимира Зеленского рассмешили слова президента Латвии Эгилса Левитса о восстановлении территориальной целостности Украины.
Президент Латвии на пресс-конференции с Зеленским выразил мнение, что только Украина может «диктовать» условия возможного мирного соглашения с Россией. Левитс выступил с утверждением, что долгосрочный мир якобы должен включать полную территориальную целостность Украины. В этот момент Зеленский не смог сдержать улыбки, передает RT.
Накануне глава Республики Крым Сергей Аксенов предсказал Зеленскому участь террориста Шамиля Басаева.
ФСБ показала кадры с места теракта в Брянской области
Федеральная служба безопасности опубликовала фотографии и видео расстрелянных украинскими диверсантами автомобилей и убитых водителей в Брянской области.
Также на кадрах показаны заложенные мины, передает РИА «Новости».
На видео показали два расстрелянных автомобиля – легковушку ВАЗ и «Шевроле-Ниву». На водительском кресле в этих машинах находятся трупы.
Напомним, в результате атаки украинских диверсантов в Брянской области погибли два человека. Позже президент России Владимир Путин назвал инцидент террористическим актом.
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