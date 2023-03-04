Школьникам в ДНР рассказали о подвиге Владимира Жоги

В ДНР прошел урок памяти героя Владимира Жоги

В школе Волновахского района в ДНР состоялся урок мужества героя России и Донецкой народной республики, полковника гвардии Владимира Жоги.

В Telegram-канале администрации Волновахского района сообщается, что военная карьера героя началась еще со Славянска в отрядах самообороны города, затем полковник участвовал в самых сложных военных операциях, неоднократно получал боевые ранения, но всегда возвращался в строй. Стал командиром отдельного разведывательного батальона «Спарта».

Педагоги рассказали детям, что 5 марта 2022 года Владимир Жога получил смертельное ранение, обеспечивая выход из Волновахи мирных жителей. Также дети просмотрели документальный фильм о герое.

Кроме того, на урок был приглашен один из эвакуированных жителей Волновахи Дмитрий Иванович, который был лично знакомым с героем.

Память героя школьники и учителя почтили минутой молчания.

«Каждое время рождает своих героев. И наше не исключение. У ребят города Волноваха есть свой герой, на которого можно и нужно ровняться. Владимир Жога ценой своей жизни боролся за освобождение Волновахи и спасал жизни мирного населения», – подчеркивается в сообщении администрации.