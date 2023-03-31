Лукашенко: Бойня на Украине не остановится, пока заокеанский хозяин не даст отмашку

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что украинский конфликт прекратится только после отмашки заокеанского хозяина

Бойня на Украине не прекратится, пока заокеанский хозяин не даст такую отмашку, заявил в послании к народу и парламенту глава Белоруссии Александр Лукашенко.

По его словам, ситуация на Украине показала, что «беда приходит туда, где ей люди сами открывают двери». Конфликт на Украине стал самым показательным и драматичным примером положения, где бойня не остановится, пока заокеанский хозяин не даст отмашку, передает РИА «Новости».

Также белорусский лидер отметил, что в свете мировой ситуации остро стоит тема сохранения суверенитета Белоруссии.

«Никогда раньше в истории нашей страны, особенно независимой Белоруссии, не стоял так остро вопрос, как суверенитет и независимость. Никогда в истории мы не подходили к такой опасной черте», – подчеркнул он.

Ранее Москва допустила вероятность того, что Украина может перебросить в Белоруссию диверсионные группы для свержения действующей власти.

Лукашенко уже заявлял о задержании причастного к попытке диверсии в отношении самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50 ВКС России на аэродроме в Минске.