Москва допустила отправку Киевом диверсантов в Белоруссию для свержения власти

Украина может перебросить в Белоруссию диверсионные группы для свержения действующей власти, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.

По его словам, в последние месяцы значительно ужесточилась риторика представителей «белорусских националистических формирований», которые воюют на стороне ВСУ. Они также активно поддерживаются Киевом и западными кураторами, передает радио Sputnik со ссылкой на канал RTVI.

Галузин заявил, что командиры этих наемников открыто говорят о планах применить свой боевой опыт для силового свержения действующего белорусского руководства.

Замминистра добавил, что белорусские силовики и спецслужбы при поддержке Региональной группировки войск (РГВ) должны в полной мере учитывать подобные риски и при необходимости дать отпор.

Вместе с тем Галузин отметил, что само по себе размещение российской группировки войск в Белоруссии является мощнейшим сдерживающим фактором для Киева.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о задержании причастного к попытке диверсии в отношении самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛО) А-50 ВКС России на аэродроме в Минске.

Диверсант СБУ раскрыл подробности подготовки диверсии против самолета А-50.