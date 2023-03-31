Штурмовавший Капитолий «шаман» освобожден из федеральной тюрьмы в США

Hill сообщила о переводе штурмовавшего Капитолий «шамана» Ченсли из тюрьмы в центр содержания под стражей в США

Джейкоб Ченсли (QAnon Shaman), который принимал участие в штурме Капитолия в 2021 году, досрочно освобожден из федеральной тюрьмы в США, он помещен во временный центр содержания под стражей, сообщил его поверенный Альберт Уоткинс.

Американское бюро тюрем сообщило о переводе Ченсли в «общественное заключение». Так называют либо домашнее заключение, либо временное помещение в приют. Уоткинс сообщил, что речь идет о последнем. Бюро тюрем отказалось обсуждать «условия содержания», пишет «Российская газета» со ссылкой на Hill.

Напомним, в ноябре 2021 года Ченсли был приговорен к трем годам и пяти месяцам тюрьмы за штурм Капитолия. Он появился в здании в полуголом виде, с боевой раскраской на лице, а также в меховой шапке с рогами и копьем в руках.