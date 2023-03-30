Украинский суд отказался приостановить выселение монахов из Киево-Печерской лавры

Суд на Украине отказался приостановить выселение монахов из Киево-Печерской лавры на время рассмотрения их иска против решения украинских властей разорвать договор об аренде объектов обители, говорится в решении Хозяйственного суда Киева.

Решение вступает в силу с момента его подписания и может быть обжаловано, отмечается в решении судебной инстанции, передает ТАСС.

Напомним, к стенам лавры и на ее территорию подогнали автозаки. На территории храма заметили людей с автоматами.

В Кремле осудили выселение монахов из Киево-Печерской лавры.