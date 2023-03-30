Суд в Москве приговорил пенсионера за публикацию фейков о ВС России

Суд в Москве приговорил пенсионера к семи годам за публикацию фейков о ВС России в интернете

Тимирязевский суд Москвы приговорил 63-летнего пенсионера Михаила Симонова к семи годам колонии общего режима за два комментария в соцсети «ВКонтакте», в которых содержалась дезинформация о Российской армии.

Как сообщили в пресс-службе, суд признал виновным Симонова по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в колонии общего режима, передает ТАСС.

Как было сказано в материалах дела, в последние годы трудовой деятельности Симонов жил в Белоруссии, где работал директором вагона-ресторана поезда дальнего следования. В ноябре 2022 года он приехал в Москву к близким, где был задержан.

По версии обвинения, Симонов разместил два комментария во «ВКонтакте», где содержалось агрессивное отношение к органам власти России и неприязнь к ходу СВО на Украине. Однако на суде пенсионер заявил, что не имел намерений оскорбить Российскую армию комментариями и не знал, что его аккаунт открыт для пользователей.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев, выступая на расширенной коллегии министерства, заявил, что полиция выявила в прошлом году 5 тыс. правонарушений и 41 преступление, связанное с распространением фейков про Российскую армию.