Маск рассказал анекдот о боге и искусственном интеллекте

Дания назвала назначение поднятого со дна у «Северного потока – 2» объекта

Датское энергетическое агентство идентифицировало обнаруженный рядом с «Северным потоком – 2» объект

Датское энергетическое агентство сообщило, что объектом, обнаруженным рядом с «Северным потоком – 2», оказался морской дымовой буй.

Агентство сообщает, что накануне были завершены работы по извлечению объекта, прилегающего к трубопроводу «Северный поток – 2», передает РИА «Новости». Отмечается, что при работах присутствовал представитель оператора газопровода, компании Nord Stream 2 AG.

В датском ведомстве подчеркнули, что обнаруженный объект оказался пустым морским дымовым буем, который не представляет угрозы.

Ранее Датское энергетическое агентство заявило, что предложило оператору газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG принять участие в подъеме обнаруженного рядом с ним объекта, а также фото находки, сделанное датскими военными. Объект имеет цилиндрическую форму и имеет размеры около 40 см в высоту и 10 см в диаметре. Предположительно, речь идет о морском дымовом буе.

Напомним, президент России Владимир Путин сообщил об обнаружении, возможно, еще одной бомбы на «Северном потоке» в 30 км от места теракта.

Между тем американский журналист Сеймур Херш заявил, что имеет о подрыве «Северных потоков» больше информации, чем раскрыл, но не может ею поделиться, чтобы защитить источники информации. При этом он утверждает, что канцлер Германии Олаф Шольц помогает США скрыть информацию о диверсии на «Северный потоках».

Морской дымовой буй используется для визуальной маркировки, обеспечения безопасности судоходства и помощи спасателям. Он не представляет угрозы для безопасности.