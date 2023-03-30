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Маск рассказал анекдот о боге и искусственном интеллекте
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Глава Tesla Илон Маск вспомнил анекдот про искусственный интеллект, предупреждающий об опасности использования ИИ.
Маск в своем Twitter рассказал старую шутку про технарей-агностиков, захотевших создать искусственный сверхинтеллект, чтобы узнать, есть ли бог, передает RT.
Технари завершили работу, после чего задали вопрос о существовании бога своему ИИ, на что тот ответил, что вот теперь есть.
Ранее Маск и более 1 тыс. экспертов в сфере искусственного интеллекта призвали приостановить обучение нейросетей на полгода для создания общих протоколов безопасности. По их мнению, для приостановки таких работ необходимо вмешательство правительств разных стран.
Дания назвала назначение поднятого со дна у «Северного потока – 2» объекта
Датское энергетическое агентство идентифицировало обнаруженный рядом с «Северным потоком – 2» объект
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Датское энергетическое агентство сообщило, что объектом, обнаруженным рядом с «Северным потоком – 2», оказался морской дымовой буй.
Агентство сообщает, что накануне были завершены работы по извлечению объекта, прилегающего к трубопроводу «Северный поток – 2», передает РИА «Новости». Отмечается, что при работах присутствовал представитель оператора газопровода, компании Nord Stream 2 AG.
В датском ведомстве подчеркнули, что обнаруженный объект оказался пустым морским дымовым буем, который не представляет угрозы.
Ранее Датское энергетическое агентство заявило, что предложило оператору газопровода «Северный поток – 2» Nord Stream 2 AG принять участие в подъеме обнаруженного рядом с ним объекта, а также фото находки, сделанное датскими военными. Объект имеет цилиндрическую форму и имеет размеры около 40 см в высоту и 10 см в диаметре. Предположительно, речь идет о морском дымовом буе.
Напомним, президент России Владимир Путин сообщил об обнаружении, возможно, еще одной бомбы на «Северном потоке» в 30 км от места теракта.
Между тем американский журналист Сеймур Херш заявил, что имеет о подрыве «Северных потоков» больше информации, чем раскрыл, но не может ею поделиться, чтобы защитить источники информации. При этом он утверждает, что канцлер Германии Олаф Шольц помогает США скрыть информацию о диверсии на «Северный потоках».
Морской дымовой буй используется для визуальной маркировки, обеспечения безопасности судоходства и помощи спасателям. Он не представляет угрозы для безопасности.
Стало известно о подземных ходах ВСУ между Артемовском и Часовым Яром
Пленный украинский военный Кривозуб рассказал о переброске подкреплений ВСУ в Артемовск по подземным ходам
Вооруженные силы Украины доставляют подкрепления и боеприпасы в Артемовск (Бахмут) по подземным ходам, которые тянутся до Часова Яра, сообщил пленный украинский военнослужащий Андрей Кривозуб.
По словам Кривозуба, все дороги к Артемовску простреливаются российской артиллерией. Однако ВСУ «нашли подземные ходы, которые ведут с города Бахмут, подземные коммуникации». По этим ходам подвозят боеприпасы и перебрасывают личный состав, передает РИА «Новости».
Кривозуб служил в 93-й отдельной механизированной бригаде войск Украины и попал в плен 26 марта в Артемовске. Он рассказал, что вместе с другими украинскими военными находился в девятиэтажке, которую штурмовали российские войска. Украинские военные, у которых заканчивались боеприпасы, запросили поддержки, но не получили ее и решили сдаться.
Кривозуб отметил, что в плену с ним обращаются хорошо, ему оказали медицинскую помощь в связи с ранением предплечья.
Напомним, российские штурмовые формирования практически зачистили промзону в Артемовске.
Российские войска сорвали ротацию ВСУ в Харьковской области
Глава пресс-центра группировки российских войск «Запад» Зыбинский сообщил о срыве ротации ВСУ в Харьковской области
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Российские войска сорвали ротацию подразделений вооруженных сил Украины на передовых позициях в районе населенного пункта Молчаново в Харьковской области, сообщил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский.
Зыбинский также сообщил, что на Купянском направлении уничтожено три диверсионно-разведывательные группы противника, в районе Крахмального и Котляровки – два минометных расчета, в районе населенных пунктов Наугольное и Великий Выселок – три беспилотника «Фурия», передает РИА «Новости».
Кроме того, 115-я отдельная бригада территориальной обороны Украины попыталась провести разведку боем на участке обороны первой танковой армии, но в ходе контратаки российские войска отбросили противника, уничтожив до 15 боевиков. Пятеро украинских военных были взяты в плен.
Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук рассказал, что расчеты ТОС-1А «Солнцепек» нанесли огневое поражение трем опорным пунктам ВСУ на Краснолиманском направлении. Расчетами ЗРК «Тор-М1» уничтожены беспилотные летательные аппараты ВСУ, передает ТАСС.
Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что на Марьинском направлении наблюдается абсолютно четкое продвижение российских войск. Краснолиманское направление Пушилин назвал «более сложным». Однако, по его словам, и здесь есть «определенное улучшение позиций».
Посол заявил о переходе Венгрии в статус недружественной России стране
Посол Станиславов: Венгрия отнесена к недружественным России странам, но каналы для диалога остаются открытыми
Присоединившаяся к антироссийским санкциям Венгрия отнесена к недружественным странам, однако каналы для диалога остаются открытыми, заявил посол России в Венгрии Евгений Станиславов.
По его словам, Будапешт занял прагматичную позицию, прежде всего, защищая интересы собственного народа, однако факт остается фактом: Венгрия подписалась под всеми антироссийскими санкционными пакетами Брюсселя и вынуждена их строго исполнять, она отнесена к категории стран, в адрес которых могут применяться ответные меры России, передает РИА «Новости».
При этом Станиславов отметил, что введенные коллективным Западом санкции оказывают все более негативное влияние на взаимодействие России и Венгрии во всех сферах – на экономику, политику, культуру, человеческие контакты.
«Мы остаемся оптимистами и даже на этом фоне продолжаем стремиться к конструктивному взаимодействию с Венгрией и держать каналы диалога открытыми ради сохранения накопленного за прошедшие годы багажа позитивных наработок», – заключил посол.
Тем временем США позиционируют себя не как дружественного союзника Венгрии, администрация Джо Байдена считает Будапешт оппонентом.
Наместник Киево-Печерской лавры посулил горя Зеленскому и «его своре»
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Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и его «своре», заявив, что «Господь не простит» изгнания служителей лавры.
Митрополит заявил: «Говорю вам и вашей своре, что наши слезы не упадут на землю, они упадут вам на голову». «Вы думаете, что, войдя во власть на наших спинах, вы можете так поступать?» – сказал наместник, подчеркнув, что «Господь не простит» ни Зеленского, ни его семью.
Наместник лавры заявил, что «220 человек братии выброшены на улицу», поскольку Зеленский «не смог принять митрополита Киевского Онуфрия с Синодом» и не остановил одержимого «злобой, ненавистью и дьявольским бешенством министра культуры». «Значит, он творит все с вашего разрешения. Горе вам. Бойтесь!» – приводит слова митрополита ТАСС.
Украинские СМИ сообщают, что верующие канонической Украинской православной церкви ночуют в лавре, опасаясь ее захвата. Они расположились в храме Агапита Печерского, входящем в храмовый комплекс.
Директор департамента Минкульта Украины Марианна Томин заявила, что ведомство не считает факт подачи иска служителями Свято-Успенской Киево-Печерской лавры УПЦ к дирекции одноименного государственного заповедника основанием для продолжения их пребывания на территории лавры. По ее словам, «пока суд не вынесет решения, они все равно не должны находиться в помещениях лавры».
Напомним, священнослужителей и монахов канонической Украинской православной церкви хотят выгнать из лавры. Раскольническая Православная церковь Украины уже назначила своего «наместника» лавры – архимандрита Авраамия (Лотыша), который прежде был монахом лавры в составе канонической УПЦ, однако перешел в раскольническую ПЦУ. УПЦ запретила архимандрита в служении.
В Сенате США призвали к эскалации напряженности в отношениях с Россией
Американский сенатор Джим Риш заявил о необходимости эскалации напряженности в отношениях с Россией
Джим Риш, представляющий Республиканскую партию в комитете Сената США по международным отношениям, поддержал передачу Украине любых вооружений, кроме ядерного оружия.
В частности, речь идет об истребителях F-16. Риш заявил, что его не тревожит риск использования Россией ядерного оружия в ответ на действия США. Сенатор заявил, что он «небольшой поклонник спора о том», допустима ли эскалация. По его мнению, если не обострять напряженность, то можно потерпеть поражение. «Итак, я – за эскалацию», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, Риш выступил за признание действий России на Украине геноцидом. Кроме того, сенатор призвал США отказаться от российского урана.
Путин назначил врио губернатора Омской области главу правительства ДНР Хоценко
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Президент России Владимир Путин освободил Александра Буркова от должности губернатора Омской области и назначил временно исполняющим обязанности региона бывшего руководителя правительства ДНР Виталия Хоценко, выпускника «школы губернаторов» и финалиста конкурса «Лидеры России».
Путин подписал приказ о назначении Хоценко врио главы Омской области в связи с заявлением Буркова о досрочном прекращении полномочий по собственному желанию, передает ТАСС со ссылкой на указ главы государства.
Также президент в среду провел встречу с Хоценко, сообщает сайт Кремля. В ходе встречи Хоценко рассказал главе государства о проделанной им в ДНР работе за 10 месяцев. По его словам, в республике сформировали управленческую команду вместе с главой ДНР, в ней участвуют управленцы со всей России и местные кадры.
Кроме того, в регионе подготовили программу социально-экономического развития до 2030 года. Вскоре ее должны принять.
Хоценко родился в Днепропетровске, имеет опыт работы в разных регионах: от Ямало-Ненецкого округа до Ставропольского края, в Министерстве промышленности и торговли России возглавлял департамент региональной промышленной политики и проектного управления. Он выпускник четвертого потока «школы губернаторов» – программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и финалист конкурса «Лидеры России» 2019 года. В июне 2022 года в рамках кадрового укрепления органов власти новых регионов принял предложение возглавить правительство Донецкой народной республики.
Глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале выразил благодарность Хоценко за его работу на посту главы правительства республики. По его словам, за это время Хоценко удалось разрешить несколько сложных задач, связанных с интеграционным периодом. В этом ему помог, по словам Пушилина, опыт, накопленный в том числе в Минпромторге.
«Профессионал, готовый работать на благо России, не жалея себя. Переезд к нам в столь небезопасное время еще раз это подтверждает», – указал врио главы ДНР. Он также отметил, что Хоценко «командный человек», с которым комфортно работать, и выразил надежду на будущее сотрудничество между Омской областью и ДНР.
Напомним, в середине марта президент Владимир Путин назначил врио главы Чукотского автономного округа Владислава Кузнецова. Ранее Кузнецов занимал должность первого зампредседателя правительства ЛНР. Он также прошел «школу губернаторов», участвовал в конкурсе «Лидеры России» и работал в новых регионах.
Путин поручил провести международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ
Путин поручил провести на ВДНХ международную выставку-форум «Россия» в 2023–2024 годах
Глава российского государства Владимир Путин подписал указ о проведении в 2023–2024 годах на территории ВДНХ Международной выставки-форума «Россия».
Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В документе сообщается, что выставку проведут для демонстрации российских достижений в отраслях экономики, науке и культуре, а также положительного опыта развития субъектов России и для поддержки международного сотрудничества
Будет создан организационный комитет по подготовке и проведению форума, председателем назначен первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко, передает РИА «Новости».
Напомним, Путин указал, что экономика с июля 2022 года показывает позитивную динамику. Он отметил, что санкции для России несут как минусы, так и плюсы. Основным направлением для экономического роста в России стало устойчивое увеличение внутреннего спроса, заявил он.
ФСБ задержала в Екатеринбурге корреспондента Wall Street Journal за шпионаж
ФСБ задержала корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича за шпионаж в Екатеринбурге
Аккредитованный при МИД корреспондент Wall Street Journal Эван Гершкович был задержан ФСБ за шпионаж в Екатеринбурге.
Корреспондент московского бюро американской газеты Wall Street Journal Эван Гершкович, 1991 года рождения, был задержан в Екатеринбурге. Ему вменяется шпионаж в интересах американского правительства, передает РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ.
По данным российских спецслужб, Гершкович осуществлял сбор сведений об одном из предприятий российского ВПК, составляющих гостайну, он делал это по заданию США.
Гершковича задержали при попытке получения секретных сведений.
Следственным управлением ФСБ возбуждено дело по ст. 276 УК РФ («шпионаж»).
Напомним, в начале этого года ФСБ завела дело по сбору биоданных гражданином США. Ему было предъявлено обвинение по признакам состава преступления, предусмотренного статьей «Шпионаж».
Киев потребовал от мировых энергетических компаний поделиться прибылью
Минэнерго Украины потребовало от мировых энергетических компаний отдать Киеву часть прибыли
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Крупнейшие мировые сырьевые компании обязаны поделиться с Украиной полученными в связи с конфликтом сверхприбылями, заявил изданию Politico глава Минэнерго страны Герман Галущенко.
По его словам, мировые энергетические гиганты получают огромную непредвиденную прибыль из-за украинского конфликта, Киев оценивает ее в более чем 200 млрд долларов и считает справедливым поделиться этими деньгами с Украиной для восстановления энергетического сектора, передает РИА «Новости».
По информации издания, обозначенная министром сумма часто упоминается как прибыль за 2022 год пяти ведущих компаний – BP, Chevron, ExxonMobil, Total и Shell.
Кроме того, Галущенко призвал западные страны «закрыть лазейки» касательно обхода санкций в вопросах продажи российских энергоносителей. Глава Минэнерго Украины добавил, что Киев сам может предоставить альтернативное ядерное топливо, чтобы избавить страны ЕС от поставок из России.
Напомним, премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал Норвегию поделиться с Украиной сверхприбылью от продаж газа и нефти, он заявил, что Норвегия получает свыше 100 млрд евро от продажи подорожавшего газа.
Норвегия ответила на требование поделиться с Украиной сверхприбылью, заявив, что уже внесла значительный вклад в поддержку Украины.
Боец ВСУ не смог сдержать слез при вопросе о погибших сослуживцах
В Сеть попали видеокадры того, как боец ВСУ не смог сдержать слез при вопросе о погибших сослуживцах
Украинский военный во время интервью немецкому телеканалу Deutsche Welle* (внесено в список иноагентов) не смог сдержать слез после вопроса о погибших сослуживцах, видео опубликовали российские корреспонденты.
«Страшно… И думаешь о десятках тысяч погибших… пара часов – и нет человека», – цитирует военного телеканал 360 со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
После этих слов боец ВСУ не смог сдержать слез. Он добавил, что каждый день думает о тех, кто погиб на поле боя.
Ранее основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бои за Артемовск почти уничтожили армию Украины и «изрядно потрепали» российские формирования.
Взрыв на газопроводе произошел в Свердловской области
Глава округа Пелым Алиев сообщил о разгерметизации и пожаре на газопроводе в Свердловской области
Разгерметизация магистрального газопровода привела к взрыву и пожару, сообщили глава округа Пелым Свердловской области Шахит Алиев и представители экстренных служб.
Алиев сообщил, что на газопроводе произошли взрыв и пожар – «остатки газа выгорали из трубы». Он уточнил, что в момент взрыва – около 22.00 (20.00 мск) – на месте инцидента не было людей, передает ТАСС.
В экстренных службах отметили, что в результате разгерметизации газоснабжение жителей не нарушено. Инцидент произошел в 15 км от населенного пункта Пелым, передает РИА «Новости».
Позднее Алиев сообщил, что разгерметизация произошла «на частной территории в нескольких километрах от поселка», для жителей Пелыма опасности нет. «Сейчас открытого огня нет», – сообщил он.
Источник в экстренных службах сообщал, что речь идет о трубопроводе «Ямбург – Елец 1», который принадлежит Газпрому.
Назван срок введения цифрового рубля в России
Вице-премьер Белоусов: Введение цифрового рубля завершится в 2023 году, могут быть разрешены биржевые сделки
Работу по введению цифрового рубля планируется завершить до конца текущего года, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании у президента России Владимира Путина по экономическим вопросам.
По его словам, планируется создать регуляторные, технические и организационные условия для введения цифрового рубля, эту работу предполагается завершить уже в текущем году, предполагается также предусмотреть возможность совершения операций с цифровыми валютами в традиционной финансовой инфраструктуре на бирже и с участием брокеров, передает ТАСС.
Белоусов добавил, что это позволит совершать с цифровыми валютами сделки на организованном рынке, что повысит их ликвидность и привлекательность для инвесторов и эмитентов.
Ранее в ЦБ сообщили, что Банк России будет тестировать реальные платежи с цифровым рублем после принятия соответствующей нормативной базы.
Украина подтвердила успех российских войск в Артемовске
Украинский генштаб подтвердил успех российских войск в Артемовске
Российские войска «имеют частичный успех» в Артемовске (Бахмуте), сообщается в вечерней сводке украинского генштаба.
В сводке сообщается, что на «Бахмутском» направлении российские силы ведут штурмовые действия, передает РИА «Новости».
Напомним, российские штурмовые формирования практически зачистили промзону в Артемовске. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в случае поражения в Артемовске Киев будут толкать к компромиссу с Россией.
Внешний долг России снизился на 101,8 млрд долларов
Внешний долг России по данным на 1 января 2023 года составил 380,5 млрд долларов, за 2022 год показатель снизился на 101,8 млрд долларов, сообщили в ЦБ России.
Из сообщения регулятора следует, что внешний долг России снизился преимущественно благодаря погашению кредитов. Речь идет о работе в рамках отношений прямого инвестирования и сокращении долга по ценным бумагам, передает ТАСС.
Чистая международная инвестиционная позиция России по итогам 2022 года увеличилась с 485 млрд долларов до 770,4 млрд долларов.
Также сообщается, что профицит счета текущих операций платежного баланса России в 2022 году сложился в размере 233 млрд долларов.
Ранее сообщалось, что до конца 2023 года в России планируется ввести в работу цифровой рубль. Банк России выразил готовность тестировать реальные платежи с цифровым рублем после принятия нормативной базы.