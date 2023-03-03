На Украине вернули на рельсы старые паровозы

Financial Times: На Украине из-за проблем с электроснабжением возвращают в строй дизельные паровозы

Удары по электросети вынудили украинских железнодорожников поместить в поезда запасы дизельного топлива и угля, а также вернуть старые паровозы, сообщает Financial Times.

Издание пишет, что компания «Украинские железные дороги» вынуждена помещать в поезда запасы дизельного топлива и угля, а также возвращать в строй старые паровозы в связи с нарушением электроснабжения после российских ракетных ударов, передает РИА «Новости».

По словам автора материала, он почувствовал запах угольной пыли, когда ехал на поезде из Киева, отметив, что в вагоне обнаружил тщательно спрятанные запасы угля.

Как отмечается, украинские чиновники настаивают, что мера носит временный характер, и стране нужна зеленая энергетика.

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