В США решили увеличить производство боеприпасов из-за Украины

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28 марта, вторник | Последнее обновление — 20:41 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В ПЦУ попросили власти Украины отдать ей здания в Киево-Печерской лавре
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Верить в то, что сейчас договоры с США служат гарантией мира, означает просто разменивать свою долгосрочную безопасность на несколько лет сравнительно спокойной жизни.
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Реакция общественности не заставила себя ждать. В. А. Шендеровича стали спрашивать: «Интересно, вы извинились за приветы Украине и украинцам?» В смысле, покуда не извинишься и не покаешься, о чем с тобой вообще говорить.
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Я долго рассказываю местной женщине, каким был и стал Грозный, и объясняю, как для России важно не просто войти сапогом, но и полюбиться сердцем, восстанавливая город и приводя сюда страну не только флагом, но и цифровизацией, госуслугами, уровнем жизни.
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Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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В Большом Кремлевском дворце прошли переговоры президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Лидеры общались более трех часов. Сначала беседа проходила в узком составе с участием членов делегаций, а затем переговоры продолжились в расширенном формате
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
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В США решили увеличить производство боеприпасов из-за Украины
Генерал Милли: США с учетом конфликта на Украине пересматривают объемы производства боеприпасов
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Министерство обороны США пересматривает объемы изготовления боеприпасов с учетом опыта боевых действий на Украине, заявил председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.
По словам Милли, на Украине происходит невероятный расход обычных боеприпасов, несмотря на то, что конфликт региональный. Он отметил, что в случае большой войны, «если она, не дай Бог, когда-нибудь случится», расход боеприпасов будет колоссальным, поэтому сейчас идет проверка работы всех действующих военных заводов, передает ТАСС.
Он отметил, что после проверки будут произведены расчеты, на которых будут основываться запросы на финансирование. Особое внимание, по словам Милли, уделяется артиллерийским снарядам калибра 155 мм, которые поставляются в большом количестве на Украину.
Газета ВЗГЛЯД писала, как НАТО обвинило украинских артиллеристов в расточительности.
В Артемовске заметили переодетых в российскую форму украинских военных
Житель Артемовска рассказал о появлении в городе переодетых в форму ВС РФ украинских военных и пропаже ждущих Россию
В Артемовск заходили переодетые в форму Вооруженных сил РФ украинские военные и изображали приход Российской армии с целью выявить пророссийски настроенных граждан, которые после этого пропадали, рассказал местный житель.
Житель Артемовска рассказал РИА «Новости», что по улице ходили слухи о том, что в город заходили переодетые в российскую форму украинские военные и изображали, как будто пришла «Российская армия», при этом переодетые обращали внимание на тех, кто обрадовался, и говорили им – выходим. По словам местного жителя, откликнувшиеся мирные жители после этого пропадали, куда – никто не знает.
Житель Артемовска также рассказал, что еще перед началом спецоперации представители украинских служб забрали за пророссийские высказывания его коллегу, о котором до сих пор ничего не известно.
В минувшее воскресенье британские СМИ сообщили, что ежедневные потери ВСУ в сражении за Артемовск составляют от 100 до 200 военнослужащих.
Терминалы спутниковой связи Starlink отключились на Украине
Украинские СМИ сообщили об отключении на Украине части терминалов спутниковой связи Starlink
Часть терминалов спутниковой связи Starlink на Украине оказались заблокированы, десятки тысяч могут быть отключены из-за покупки дешевого оборудования у недобросовестных посредников, сообщают украинские СМИ.
По данным издания «Страна.ua», пользователям приходят сообщения, что аккаунт заблокирован. Службы поддержки сообщают, что отключение мобильной связи произошло из-за «мошеннических действий», передает ТАСС.
Издание пишет, что отключение аккаунтов происходит из-за посредников, которые перепродают на Украину ворованное, купленное по акции и неоплаченное оборудование. Такая покупка обходится дешевле на 30%, но оператор в данном случае прекращает обслуживание таких терминалов, под угрозой отключения на Украине оказались десятки тысяч таких систем.
Ранее в феврале американская SpaceX ограничила украинским военным доступ к спутниковой связи Starlink для управления беспилотниками, так как не хочет, чтобы ее технологии использовались для наступательных целей.
В Словакии на правительство подали в суд за передачу МиГ-29 Киеву
Оппозиционная словацкая партия подала в суд на правительство за передачу МиГ-29 Украине
Словацкая партия SMER подала в суд на членов правительства страны, принявших решение о передаче МиГ-29 Киеву, сообщил глава пресс-службы партии Ян Мажгут.
Оппозиционная партия Smer-SD, которую возглавляет бывший премьер-министр Словакии Роберт Фицо, подала иск по подозрению в злоупотреблении полномочиями, нарушении обязанностей при управлении иностранным имуществом и саботаже, сказал Мажгут, передает РИА «Новости» со ссылкой на teraz.sk
Напомним, киевские власти получили от словацкой стороны четыре МиГ-29 из обещанных 13.
Россия сочла передачу этих истребителей Киеву нарушением соглашения о реэкспорте.
Эксперт: Начинается новый виток сближения Армении с Европой
Политолог Трухачев: «Развод» Армении и России становится неизбежным
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За десятилетия партнерства между Москвой и Ереваном накопилось много противоречий. Сейчас эти разногласия обостряются, Армения постепенно начинает склоняться в сторону европейской интеграции. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Вадим Трухачев. Ранее в МИД РФ заявили о неприемлемости решения Еревана присоединиться к Римскому статуту МУС.
«Процесс отдаления Еревана от Москвы начался давно. Армения, очевидно, намерена двигаться в сторону Запада, и решение о присоединении к Римскому статуту – наглядное тому подтверждение. За десятилетия достаточно близких отношений у обеих сторон накопилось много вопросов друг к другу. Апогеем стала Вторая Карабахская война, в которой Армения рассчитывала на безоговорочную поддержку России», – считает Вадим Трухачев, доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ.
«В Ереване наивно полагают, что проблемы безопасности региона смогут решить западные страны. В связи с этим начинается новый виток сближения с Европой, что Россию совершенно не устраивает. Таким образом, политическое напряжение уже нарастает, и процесс будет продолжаться», – отмечает собеседник.
«Еще одна причина такого поведения Армении – социальная. Сменяются поколения политиков, и для многих совместное советское прошлое остается пройденным историческим этапом. В Ереване Россию воспринимают как иностранное государство, общаться с которым необходимо лишь на основе прагматичных интересов. И в этом плане «развод» стран становится неизбежным», – акцентирует Трухачев.
«Конечно, подобное решение Москва не оставит без внимания. Россия могла бы пересмотреть миграционную политику в отношении кавказской республики, ведь достаточно много граждан этой страны до сих пор приезжают к нам на заработки. Еще одним направлением для нашего ответа могло бы стать сокращение потоков инвестиций в Армению», – резюмирует Трухачев.
Ранее источник в МИД сообщил, что в Москве не приемлют позицию Еревана по присоединению к Римскому статуту Международного уголовного суда, юрисдикцию которого российская сторона не признает. Подчеркивается, что на фоне недавних незаконных и юридически ничтожных «ордеров» МУС в отношении российского руководства подобные намерения Армении «абсолютно неприемлемы». При этом Ереван получил предупреждение о крайне негативных последствиях их возможных шагов для двусторонних отношений с РФ.
Напомним, Конституционный суд Армении признал соответствующими основному закону обязательства, закрепленные в Римском статуте. Однако для вступления в силу решение КС должно быть ратифицировано парламентом страны.
Ранее МУС выдал «ордер на арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине. В Кремле подобное решение назвали ничтожным с точки зрения права.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как этот шаг поставил крест на идее международного правосудия.
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Глава Минобороны Украины отчитался о полученных от Запада танках и БТР
Украинские военные получили на вооружение британские танки Challenger, американские бронетранспортеры Stryker и бронемашины Cougar, заявил глава украинского Минобороны Алексей Резников.
Также на вооружение украинских десантников поступили немецкие боевые машины пехоты Marder, заявил Резников, передает ТАСС.
При этом общее число полученной техники он не назвал.
Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин передал Киеву 18 танков Leopard 2A6.
До этого первые танки Leopard заметили под Артемовском.
Экс-премьер Словакии: Поддержка Украины в Евросоюзе быстро снижается
Экс-премьер Словакии Чарногурский: Поставки военной техники Украине усиливают непопулярность стоящих за ними политиков
Экс-премьер Словакии Ян Чарногурский прокомментировал газете ВЗГЛЯД решение словацкой партии Smer-SD, возглавляемой бывшим премьер-министром республики Робертом Фицо, подать в суд на членов правительства страны за передачу Украине истребителей МиГ-29.
«На поставку этого вооружения Украине Словакия была обязана запросить одобрение у России. Но этого не было сделано. Лидер оппозиционной партии, экс-премьер Роберт Фицо подал в суд на членов правительства по поводу этого нарушения, это будет пощечина для власти», – сказал газете ВЗГЛЯД Ян Чарногурский, бывший премьер-министром Словакии в 1991–1992 годах.
«Правительство Словакии знало, что оно не получит одобрения на поставки оружия не только от Москвы, но и от собственного парламента и даже от своих партий. Поэтому все было оформлено решением кабинета министров», – пояснил Чарногурский.
«Словакией управляет правительство, которое не обладает поддержкой в парламенте, еще в декабре (2022 года – прим. ВЗГЛЯД) оно получило вотум недоверия, и досрочные выборы назначены на сентябрь (2023 года – прим. ВЗГЛЯД). Внешнюю политику страны определяют преданные американцам политики – премьер-министр Эдуард Хегер, министр обороны Ярослав Надь, глава МИДа Растислав Качер, а дополняет их президент Зузана Чапутова. Именно они срочно хотят отправить Киеву вооружение словацкой армии, в котором он так заинтересован. В прошлом году на Украину отправили систему С-300, а в ближайшие недели решено отправить 13 истребителей МиГ-29. Четыре самолета уже отправлено Украине, остальные пока ждут ремонта для дальнейшей отправки», – уточнил Чарногурский.
«Вообще поставки военной техники Украине очень непопулярны в нашей стране, поэтому они лишь усиливают непопулярность стоящих за ними политиков. Некоторые члены правительства и президент Чапутова начинают нервничать по этому поводу. По некоторым данным, и без того низкая поддержка Украины в Евросоюзе снижается еще быстрее», – подытожил Чарногурский.
Накануне словацкая оппозиционная партия Smer-SD, которую возглавляет бывший премьер-министр республики Роберт Фицо, подала в суд на членов правительства страны за передачу Украине истребителей МиГ-29. В тот же день президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что общественная поддержка Украины иссякает, а в вопросе военной помощи ресурсы республики ограничены.
Германия собралась увеличить военную помощь Украине в пять раз
DW: Германия хочет увеличить военную помощь Украине до 15 млрд евро
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Германия может в разы увеличить финансовую и военную поддержку Украины – с нынешних трех до более чем 15 млрд евро, сообщает Der Spiegel со ссылкой на конфиденциальное письмо Минфина ФРГ в адрес Бундестага.
Как передает сообщение издания Deutche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов), парламентский госсекретарь министра финансов ФРГ Флориан Тонкар сформулировал в комитет Бундестага по бюджетным вопросам просьбу увеличить помощь Украине, запланированную в этом году, с 2,2 млрд евро до 5,4 млрд евро.
Кроме того, по информации Der Spiegel, еще 8,8 млрд евро в ближайшие годы должны быть направлены на «ассигнования по обязательствам». Таким образом, в Минобороны ФРГ смогли бы заключать договоры в пределах этой суммы. На данный момент в бюджете Германии на эту статью расходов предусмотрен 1 млрд евро, указывает издание.
Der Spiegel приводит выдержки из конфиденциального письма Тонкара, в котором указано, что «для устойчивого оснащения вооруженных сил Украины в соответствии с их потребностями необходимо незамедлительно заключить многочисленные контракты на закупки, которые также обосновывают платежные обязательства на будущие бюджетные годы».
Отмечается, что планируется закупить прежде всего средства воздушной обороны, гусеничную бронетехнику, а также боеприпасы поставляемых Германией систем вооружений и артиллерии. По мнению Минфина ФРГ, дополнительные расходы «объективно неизбежны», «поскольку без продолжения поддержки Украины существует серьезный риск, что Украина проиграет».
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страны Европейского союза договорились об оказании постоянной помощи Украине, в том числе речь шла о финансировании поставок боеприпасов.
Минобороны: Потери ВСУ за сутки составили более 460 военнослужащих и наемников
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Ударами авиации и огнем артиллерии Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения ВСУ возле пунктов Синьковка, Молчаново и Берестовое Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Потери противника составили до 65 военнослужащих, две бронемашины, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ударами штурмовой и армейской авиации подразделений группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесено поражение живой силе и технике противника недалеко от Невского и Червоной Дибровы Луганской народной республики (ЛНР).
Ликвидированы до 125 военнослужащих, четыре бронемашины, самоходная гаубица «Гвоздика».
В результате активных действий подразделений Южной группировки войск на Донецком направлении потери противника за последние сутки составили до 240 военнослужащих и наемников, три машины пехоты, три бронетранспортера, две бронемашины и гаубица Д-30, отчитались в Минобороны.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ рядом с Новомихайловкой и Угледаром Донецкой народной республики (ДНР).
Потери противника за прошедшие сутки на этих направлениях составили до 20 военнослужащих, сообщил Конашенков.
В ходе огневого поражения на Херсонском направлении за минувшие сутки уничтожены до 18 военнослужащих.
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск (сил) ВС России в течение суток нанесено поражение 96 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 114 районах, перечислили в Минобороны.
Возле Давыдова Брода Херсонской области уничтожен радиолокатор наведения украинского ЗРК С-300.
Средствами ПВО за сутки перехвачены 18 реактивных снарядов РСЗО HIMARS» и один управляемый реактивный снаряд GLSDB.
Уничтожены 12 украинских беспилотников поблизости от пунктов Пологи Запорожской области, Рубежное, Голиково, Сватово ЛНР, Волноваха, Соледар, Владимировка ДНР и Великий Выселок Харьковской области, подытожили в оборонном ведомстве.
В Совфеде указали на боязнь Запада международного расследования теракта на «Северных потоках»
Сенатор Долгов: США не допустят расследования в ООН своей вины в теракте на «Северных потоках»
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США и их союзники сделали все, чтобы не допустить объективного расследования теракта на «Северных потоках». При этом они побоялись вести себя слишком нагло, поэтому не голосовали против. К такому выводу в разговоре с газетой ВЗГЛЯД пришел сенатор Константин Долгов, комментируя итоги голосования в Совбезе ООН по российско-китайской резолюции о международном расследовании диверсий газопроводах.
«Результаты прошедшего в Совбезе ООН голосования по российско-китайской резолюции абсолютно ожидаемы. Американцы и их союзники будут делать все, чтобы скрыть правду. А ООН в очередной раз показала свою слабость перед Западом», – сказал зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Константин Долгов.
«Кроме того, даже если бы непостоянные члены СБ поддержали российско-китайскую резолюцию, Великобритания, Франция или США воспользовались бы своим правом вето. И произошедшее лишний раз указывает на тех, кто действительно стоит за диверсией», – отметил сенатор.
«В том, что все страны, не поддержавшие резолюцию, воздержались от голосования, а не высказались против, нет ничего странного. Было бы уж слишком нагло в открытую голосовать против грубейшего нарушения международных норм и призывов к честному, объективному расследованию. Кроме того, этот прием часто используется западными странами в СБ ООН для того, чтобы не пропустить невыгодные им резолюции», – считает парламентарий.
«Я убежден, что шансов на расследование произошедшего теракта под эгидой ООН нет. США и их союзники не пропустят такое решение, однако мы в свою очередь будем продолжать ставить этот вопрос, требовать объективного разбирательства и допуска России», – подчеркнул он.
«Можно предположить, что когда-нибудь изменится позиция ряда европейских стран после смены действующих там сегодня правительств. И тогда весь мир узнает правду. Однако уже сейчас понятно, кто виновен в случившемся. Я абсолютно уверен, что даже на Западе практически не осталось сомнений – это США», – резюмировал Долгов.
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в своем Telegram-канале отметил, что «официальный Вашингтон фактически признал свою причастность к взрывам труб «Северного потока».
«По-другому рассматривать итоги вчерашнего заседания в СБ ООН по проекту российской резолюции практически невозможно. Хотя никто не решился голосовать против предложения Москвы о международном расследовании преступления века, но нас поддержали лишь две страны из нынешнего состава Совбеза (КНР и Бразилия – обе входят в БРИКС). Остальные вслед за США воздержались», – пишет он.
«Кстати, есть повод всерьез задуматься о включении в число постоянных членов СБ ООН таких суверенных государств, как Бразилия, Индия, ЮАР, и о переносе штаб-квартиры ООН с территории США в более приличное место», – отметил сенатор.
«Что же до расследования, то у нас есть свой УК, и им надо пользоваться в полной мере в отношении всех причастных к злодеянию против наших газопроводов, где бы они ни были и кем бы не оказались!» – акцентировал он.
Ранее Совет Безопасности ООН не принял российско-китайскую резолюцию о международном расследовании диверсий на «Северных потоках». За документ проголосовали Россия, Китай и Бразилия. Соавторами резолюции выступили также Белоруссия, Венесуэла, КНДР, Никарагуа, Сирия и Эритрея. Однако они не входят в состав Совета Безопасности ООН и не участвовали в голосовании. Воздержались 12 стран: Албания, Британия, Габон, Гана, Мальта, Мозамбик, ОАЭ, США, Франция, Швейцария, Эквадор, Япония.
Против российско-китайской резолюции не проголосовал никто. Таким образом, резолюция не набрала необходимых для принятия девяти голосов.
В тексте документа предлагалось поручить генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу создать международную независимую комиссию для проведения всеобъемлющего, прозрачного и беспристрастного расследования всех аспектов акта диверсии на газовых трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2», в том числе для установления исполнителей, спонсоров, организаторов диверсии и их сообщников.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза заявил, что Россия сомневается в транспарентности расследований Германии, Дании и Швеции по диверсиям на «Северных потоках» и считает, что предпринимаемые ими действия могут быть нацелены на сокрытие улик.
Как пояснил Небензя, Россия настаивает на формировании международной независимой комиссии для проведения всеобъемлющего, транспарентного и беспристрастного расследования обстоятельств произошедшего. Он подчеркнул, что это особенно важно на фоне появления новых фактов, а также множащихся в СМИ версий произошедшего разной степени достоверности или абсурдности.
В минувшую субботу президент России Владимир Путин заявил, что полностью согласен с выводами американского журналиста Сеймура Херша о причастности спецслужб США к подрыву «Северных потоков».
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В Киеве переименовали проспект Гагарина
В Киеве проспект Гагарина переименовали в честь первого космонавта Украины Каденюка
В Киеве проспект Юрия Гагарина переименовали в честь первого и единственного космонавта Украины Леонида Каденюка, сообщили в пресс-службе Киевского горсовета.
По сообщению ведомства, в целях деколонизации топонимики путем рейтингового электронного голосования было выбрано новое название – Леонида Каденюка, в честь украинского летчика-испытателя, первого и единственного на сегодня космонавта Украины, передает РИА «Новости».
Решение во время электронного голосования поддержали более 21 тыс. горожан.
Леонид Каденюк родился в селе Клишковцы Черновицкой области, вместе с другими советскими космонавтами испытывал систему «Буран», был летчиком-испытателем Государственного НИИ Военно-воздушных сил СССР.
19 ноября 1997 года совершил космический полет (продолжительностью 15 суток 16 часов) в качестве специалиста по полезной нагрузке на американском космическом корабле-шаттле «Колумбия».
Напомним, в 2018 году первый и единственный космонавт независимой Украины Леонид Каденюк умер в Киеве на 68-м году жизни.
В Китае объяснили решение России о ядерном оружии в Белоруссии
Китайский ученый Цуй Хэн: Решением разместить ядерное оружие в Белоруссии РФ надеется послать Западу сигнал по Украине
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Решением разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие РФ надеется послать сигнал о готовности противодействовать попыткам Запада вмешаться в конфликт на Украине или предоставить Киеву оружие массового уничтожения, считает младший научный сотрудник Восточно-китайского педуниверситета Цуй Хэн.
Как отметил младший научный сотрудник центра российских исследований Восточно-китайского педагогического университета Цуй Хэн в комментарии для Global Times, позиция США показывает, что они не хотят раздражать Россию, обе стороны по-прежнему отражают здравомыслие в желании избежать ядерной войны, поэтому риск еще не является неуправляемым. Кроме того, по мнению китайского эксперта, это решение Москвы также можно рассматривать как прямой ответ на планы властей Британии поставить Украине содержащие обедненный уран снаряды, передает ТАСС.
Между тем военный эксперт Сун Чжунпин считает, что решение Москвы перебросить в Белоруссию ядерное оружие является ответом на активизацию усилий НАТО во главе с США по распространению такого вида оружия. В этой связи издание приводит данные Центра по контролю над вооружениями и нераспространению (базирующаяся в Вашингтоне некоммерческая организация), согласно которым в 2021 году на авиабазах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции хранились около 100 американских ядерных боеголовок.
Ранее Госдеп осудил решение России разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие.
Петиция о запрете применять боеприпасы с обедненным ураном появилась на сайте Зеленского
Петиция с требованием запретить украинским войскам использовать боеприпасы с обедненным ураном, которые Лондон планирует передать Киеву, внесена на сайт офиса Владимира Зеленского.
Петиция появилась в понедельник. К утру вторника она набрала около 30 голосов. Для ее рассмотрения необходимо 25 тысяч, передает РИА «Новости».
Как говорится в тексте петиции на сайте офиса Зеленского, применение таких боеприпасов является преступлением против человечества и планеты, их применение следует считать недопустимым и аморальным.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что поставки Британией боеприпасов с обедненным ураном на Украину станут шагом к дальнейшей эскалации конфликта.
Напомним, замминистра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон поставит на Украину снаряды, содержащие обедненный уран.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Запад начинает применять на Украине оружие с ядерным компонентом.
Трамп заявил о необходимости положить конец конфликту на Украине «прямо сейчас»
Экс-президент США Трамп: Конфликту на Украине необходимо положить конец прямо сейчас
Конфликт на Украине «должен закончиться прямо сейчас», заявил в эфире Fox News американский экс-президент Дональд Трамп, напомнив о своем тезисе о готовности добиться урегулирования всего за 24 часа.
По его словам, остается невероятным, что «находятся люди, которые не знают, что они делают», при этом напомнил, что может разрешить ситуацию за 24 часа с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости».
Трамп заверил, что это будут «очень простые переговоры», но не стал раскрывать, о чем именно они будут, отметив, что в случае раскрытия информации «это никогда не сработает».
Ранее Трамп заявил, что при администрации Джо Байдена США превратились в «банановую республику».
В Ивано-Франковске сторонники ПЦУ захватили последний храм УПЦ
В Ивано-Франковске последний храм канонической Украинской православной церкви (УПЦ) захватили сторонники так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), заявили в УПЦ.
Рейдеры прошли через боковые двери храма, открыли центральный проход и вытолкали прихожан, полиция не вмешивалась, сообщили в УПЦ, передает РИА «Новости».
В Черновицко-Буковинской епархии заявили, что духовенство храма не вышло на связь, пока подтвердить, что оно живо, нет возможности. Согласно данным епархии, духовенство пытаются «вытравить слезоточивым газом», все это проводится при поддержке нацполиции Украины.
Ранее управление Верховного комиссара ООН по правам человека обнародовало доклад о дискриминации в отношении канонической УПЦ.
Пентагон: Украине сейчас не нужны современные американские истребители
Киевский режим сейчас не нуждается в американских истребителях четвертого поколения, заявил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе слушаний в комитете по делам вооруженных сил Сената Конгресса.
Истребители четвертого поколения не помогут сейчас Киеву в его борьбе, заявил Остин в ответ на вопрос о необходимости предоставления киевскому режиму F-16, передает ТАСС.
При этом глава Пентагона не исключил, что в будущем Украина может получить такие самолеты. Сейчас, по словам Остина, ВСУ больше всего нуждаются в ПВО. Кроме этого, по его мнению, киевским властям нужны ракеты дальнего радиуса действия и бронетехника.
Ранее Белый дом сообщил, что Вашингтон не планирует готовить украинских летчиков к управлению F-16. Президент США Джо Байден отмечал, что поставка истребителей «сейчас не является приоритетом».
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