|
|
Путин раскрыл подробности переговоров с Си Цзиньпином
Путин: На переговорах с председателем КНР разговаривали про экономику и Украину
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Главный упор в переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином был сделан на экономику, также было уделено время для обсуждения китайского мирного плана по Украине, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину на канале «Россия24».
«Мы говорили, конечно, в течение этих четырех часов и о двухсторонних отношениях во всех аспектах, прежде всего в сфере экономики, и главный упор был сделан на это. Председатель КНР – очень интересный собеседник, он глубоко погружен во все проблемы... и в мировые дела, и в экономику и своей страны, и в наших отношениях, до деталей все знает. Он хорошо подготовлен», – цитирует РИА «Новости» Путина.
По словам президента, председатель КНР уделил достаточно много внимания раскрытию позитивных начал китайского мирного плана, плана мирного урегулирования ситуации на Украине.
«У нас был рабочий обед, потом я пригласил председателя по дружбе перейти в другое помещение – у меня здесь есть квартира, в которой я в последнее время много провожу времени, и работаю здесь, и ночую очень часто, поэтому мы перебрались туда. Сидя у камина и попивая чай, говорили обо всем не спеша», – рассказал Путин.
«Конечно, мы будем стремиться к тому, чтобы в наиболее перспективных отраслях высокотехнологичных мы объединяли наши усилия, там, где у каждого из нас есть определенный высокий, хорошо проработанный уровень конкурентоспособности на мировых рынках», – отметил президент.
Все это, отметил он, было предметом разговоров с китайским лидером Си Цзиньпином.
Напомним, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали заявления об углублении отношений двух стран и о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Зеленский заявил о невозможности перехода ВСУ в контрнаступление
Зеленский: ВСУ пока не могут начать контрнаступление на восточном направлении из-за нехватки танков, артиллерии и РСЗО
|
|
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские вооруженные силы (ВСУ) пока не могут начать контрнаступление на восточном направлении из-за нехватки танков, артиллерии и американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.
После посещения подконтрольной Украине части Херсонской области Зеленский заявил в интервью крупнейшему японскому изданию «Иомиури», что ВСУ пока не могут начать контрнаступление, так как без танков, артиллерии и американских реактивных систем залпового огня HIMARS Киев не может отправить солдат на передовую.
Он также указал на серьезную нехватку боеприпасов, подчеркнув, что в настоящее время Киев ожидает их поставок от партнеров, передает ТАСС.
Коснувшись возможности возобновления мирных переговоров между Украиной и Россией, Зеленский выразил мнение, что для этого якобы не сформировано абсолютно никаких условий.
Кроме того, он сообщил, что скептически относится к предложенному Китаем плану мирного урегулирования. По его словам, Киев не получал никаких предложений о посредничестве или организации переговоров со стороны Китая.
Зеленский добавил, что о его готовности встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином Пекин был уведомлен по дипломатическим каналам.
Между тем накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о подтягивании к линии боевого соприкосновения техники и обученных в европейских странах резервов ВСУ.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
ВСУ назвали самое разрушительное российское оружие
Украинские военные заявили о разрушительном эффекте российских ТОС «Солнцепек»
|
|
Российские системы «Солнцепек» уничтожают все на своем пути, не дают шансов выжить, выжигают все, что можно, заявили украинские военные в интервью украинским СМИ.
Украинские военные пожаловались журналистам издания «Страна.ua» на разрушительную силу российской системы «Солнцепек», которая, по их словам, сжигает все на своем пути. При залпе из российского ТОС спастись в укреплении почти невозможно, заявили в ВСУ, передает «Газета.Ru».
В статье отмечается, что именно благодаря российской артиллерии киевские силовики оказались в очень тяжелом положении под Артемовском, дороги в который ВС России отрезали и взяли под огневой контроль.
Как отмечается в статье, превосходство российской артиллерии негативно отразилось на положении киевских силовиков под Артемовском и отрезало их от большей части дорог, ведущих в город.
Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» разработана на основе ТОС-1 «Буратино» в 2001 году, предназначена для поражения легкобронированной техники, автомобилей, зданий, укреплений и живой силы противника в них на дистанции до шести километров.
Ранее «Солнцепеки» и Т-90М поддержали наступление ВС России под Кременной.
Названа численность интернационального легиона Украины
В интернациональном легионе Украины сейчас состоят около 1,5 тыс. членов, хотя ранее заявлялось о 20 тыс. наемниках, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
Издание указало, что Киев ранее говорил о 20 тыс. добровольцев, но по факту численность оказалась в разы меньше. Сейчас в организации состоят 1,5 тыс. членов, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию.
В материале говорится, что, согласно внутренним документам легиона, есть «стагнация в вербовке».
Ранее сообщалось, что группа финских наемников на Украине попала в больницу.
В Киеве потребовали от Зеленского ответить за потери ВСУ
Экс-советник бывшего президента Украины Кучмы Соскин обвинил Зеленского в громадных потерях ВСУ
Украинский президент Владимир Зеленский должен ответить за огромные потери ВСУ, заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
По его словам, уже в данный момент насчитывается порядка 160 тыс. раненых и погибших на Украине, украинцы платят кровью, пока олигархи, захватившие власть, паразитируют на народе, ездят на дорогих иномарках и устраивают «пир во время чумы», передает Ura.ru.
«Кто будет отвечать, Зеленский, за этих погибших?» – заметил Соскин.
Между тем накануне врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о подтягивании к линии боевого соприкосновения техники и обученных в европейских странах резервов ВСУ.
Военный эксперт: Украина опасается удара России по нескольким направлениям
|
|
В первую очередь Украина хочет защитить направление на Одессу, зону Киева и восточные границы, также она опасается быть отрезанной от западных границ НАТО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. Ранее правительство Украины выделило миллиард гривен на строительство фортификационных сооружений.
«В первую очередь Украина будет защищать направление на Одессу и вдоль западной границы – от Белоруссии до Приднестровья. И, естественно, украинцы будут защищать зону Киева. Они опасаются, что возможный прорыв российских войск отрежет их от западных границ НАТО и не позволит осуществлять поставки оружия по автомобильным и железнодорожным маршрутам», – считает военный эксперт, член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
Одновременно будут укрепляться восточные границы Украины, прежде всего в районе Харьковской и Сумской областей, полагает собеседник.
«Украина опасается удара России по направлению на Харьков, Суммы, Полтаву и Чернигов», – добавляет эксперт.
От том, что украинские власти расширяют строительство фортификационных сооружений, сообщается на сайте правительства. Конкретные регионы не называются. На соответствующую программу предусмотрено около 1 млрд гривен (27 млн долларов) в бюджете. Выполнением задачи займутся областные военные администрации совместно с министерством обороны и военным командованием.
По мнению Бартоша, расширение строительства фортификационных сооружений не означает отказа Киева от подготовки контрнаступления.
«Строительство фортификационных сооружений – это очень долговременный и ресурсоемкий процесс, поэтому они сейчас говорят об этом, чтобы продемонстрировать своим западным союзникам и населению решимость сопротивляться России на всех фронтах. Главное для нынешней украинской власти – подготовка решительного наступления в сторону юга с целью отрезать Россию от доступа к Крыму и, возможно, даже выйти к Азовскому морю», – полагает Бартош.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
NYT: Коллективный Запад опасается «переплатить» за Украину
NYT: Западные страны опасаются, что им не хватит средств на восстановление Украины после конфликта
|
|
Западные страны выражают опасения, что их бюджеты не потянут восстановление Украины после завершения конфликта, сообщает The New York Times.
Как указывает издание, нынешняя финансовая поддержка Киева не может продолжаться вечно. На Западе распространяется осознание того, что сумма, которую придется потратить на восстановление Украины после окончания конфликта, окажется намного выше суммы, которую даже самые богатые союзники, в частности США и Евросоюз, смогут дать, передает Ura.ru со ссылкой на The New York Times.
В материале отмечается, что западные страны уже направили Киеву миллиарды долларов в качестве поддержки, а недавно Международный валютный фонд одобрил украинской стороне кредит в 15,6 млрд долларов.
Накануне страны ЕС договорились об оказании постоянной помощи Украине, в том числе речь шла о финансировании поставок боеприпасов.
Ранее стали известны условия выделения Украине нового кредита от МВФ.
Украина собралась поднять тариф на транзит российской нефти
Ценовое агентство Argus: Украина с 1 апреля решила повысить стоимость транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба»
|
|
Украина второй раз за год намерена повысить стоимость транзита российской нефти по нефтепроводу «Дружба» в страны Восточной Европы, сообщило международное ценовое агентство Argus со ссылкой на участников рынка.
Как сообщает «Коммерсант», украинский трубопроводный оператор «Укртранснафта» намерен с 1 апреля увеличить тариф на транзит российской нефти по магистральному нефтепроводу «Дружба» по территории Украины. По словам источников издания, речь идет о повышении ставки вдвое, до 27,2 евро за тонну. Рост тарифа в Киеве объяснили затратами на восстановление нефтетранспортной инфраструктуры, разрушаемой в ходе военных действий.
Издание отмечает, что в случае одобрения решения о повышении транзитной ставки, оно станет уже вторым с начала 2023 года. Источники издания связывают попытку Киева повысить ставку с решением Венгрии не отказываться от покупки российской нефти.
Напомним, с 1 января 2023 года Украина повысила тарифы на транспортировку нефти по нефтепроводу «Дружба» через свою территорию в направлении Словакии и Венгрии на 18,3% – до 13,6 евро за тонну.
Премьер Польши обвинил Германию в неудачах Киева
Премьер Польши Моравецкий: Германия виновата в неудаче и энергокризисе Киева
Правительству Германии стоило активнее оказывать помощь ВСУ и увеличить финансирование Украины, выразил мнение премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
По его словам, Германия должна была отправить больше оружия и боеприпасов, а также «дать больше денег Украине» с позиции «самой богатой и самой большой страной на сегодняшний день», передает Ura.ru со ссылкой на Politico.
«Они были не так щедры, как должны были бы. Я не нападаю на них, я просто констатирую очевидное», – подчеркнул Моравецкий, добавив, что Германия виновата в энергетическом кризисе Украины.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию Spiegel заявил, что разведслужбы Украины знают о военно-техническом состоянии Вооруженных сил Германии и количестве ракет, а сам он попросил «ускорить процесс их производства».
Канцлер Германии Олаф Шольц в свою очередь отвечал Зеленскому, что Германия не обязана выслушивать чьи-либо обвинения.
Американский полковник назвал просчет Зеленского в Артемовске
Экс-советник Пентагона Макгрегор обвинил Зеленского в провале обороны Артемовска
Президент Украины Владимира Зеленского загнал большое количество военных в Артемовск, город стал ловушкой для крупного соединения ВСУ, заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Полковник в эфире своего YouTube канала заявил, что украинцы бросают в Артемовск еще больше военных, которых будут уничтожать в огненной ловушке, пока Киев будут подпитывать это направление, передает РИА «Новости».
Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что украинский президент Владимир Зеленский должен ответить за огромные потери ВСУ.
Байден усомнился в значении сотрудничества России с Китаем
Президент США Байден: Важность сотрудничества России с Китаем «значительно преувеличена», США и НАТО сильнее
|
|
Важность сотрудничества России с Китаем «значительно преувеличена», в нынешней ситуации США и НАТО сильнее, выразил мнение американский президент Джо Байден.
Отвечая на просьбу прокомментировать значение визита в Москву председателя КНР Си Цзиньпина, Байден заявил, что США значительно расширили союзы, при этом ничего подобного ни с Китаем, ни с Россией, ни с кем-либо еще в мире он не видел. Байден выразил мнение, что в нынешней ситуации США и НАТО сильнее, передает ТАСС.
По его словам, важность сотрудничества России с Китаем «значительно преувеличена». Глава Белого дома отметил, что это США расширяют альянсы, а их противники – нет. Байден привел в пример Группу семи, QUAD (объединение Австралии, Индии, США и Японии) и Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии, а также Японию и Южную Корею.
Между тем экс-президент США Дональд Трамп назвал состоявшийся в Кремле разговор лидеров России и Китая худшим моментом в истории для Соединенных Штатов.
NYT рассказала об отсутствии военного опыта у наемников из США на Украине
Издание New York Times сообщило, что многие американские наемники на Украине не имеют военного опыта, конфликтуют друг с другом и занимаются мошенничеством.
Из публикации издания следует, что многие наемники борются друг с другом, а кто-то занимался благотворительностью, пытаясь нажиться на войне, передает РИА «Новости».
Так, один из прибывших солгал о своем военном опыте, заявив, что на Украине легко получил доступ к оружию, в том числе американскому, но сам находился без военного контракта.
Вступивший в Украинский интернациональный легион Мэтью Нэнс потребовал уволить двух сотрудников, обвинив их в связях с Россией, но не предоставил доказательств.
Издание также сообщает, что бывший строитель Райан Рут решил заняться рекрутированием наемников среди афганцев.
Ранее сообщалось, что численность интернационального легиона Украины составила 1,5 тыс. членов, хотя Киев говорил о планах набрать 20 тыс. человек.
Китай заверил США в желании мирно сосуществовать и сотрудничать
МИД Китая: Пекин выступает за взаимное уважение и взаимовыгодное сотрудничество с США
Пекин всегда выступал за взаимное уважение, мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество между Китаем и США, позиция страны не изменилась, заявил глава МИД Китая Цинь Ган.
По его словам, у Китая сохраняется стремление к развитию здоровых, стабильных и конструктивных китайско-американских отношений, передает РИА «Новости».
Также глава ведомства отметил, что Пекин всегда выступал за взаимное уважение, мирное сосуществование и взаимовыгодное сотрудничество с США.
Между тем экс-президент США Дональд Трамп назвал состоявшийся в Кремле разговор лидеров России и Китая худшим моментом в истории для Соединенных Штатов.
Олланд признался в обмане России при помощи Минских соглашений
Экс-президент Франции Олланд заявил, что Минские соглашения помогли Украине собрать армию
Заключенные руководителями России, Франции, Германии и Украины Минские соглашения позволили Киеву нарастить военную мощь, заявил бывший президент Франции Франсуа Олланд.
По словам экс-президента Франции Минские соглашения помогли нарастить Украине военную мощь, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Олланд также считает, что в Германии надо было запретить «Северный поток–2» еще на стадии строительства, а западным компаниям следовало покинуть Россию гораздо раньше начала СВО.
По его словам Франция и Германия старались предотвратить конфликт на Украине, однако сделать этого не удалось, поскольку Владимир Путин до начала СВО не верил в возможность сильного ответа со стороны западных государств.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинские власти приняли решение готовиться к конфликту с Россией после встречи Владимира Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным в Париже в декабре 2019 года.
В Кремле отмечали, что признания Украины, Германии и Франции о подготовке силового решения в Донбассе только подтверждают правильность решения президента Владимира Путина о начале
Боррель счел визит Си Цзиньпина в Москву фактором снижения риска ядерной войны
Дипломат ЕС Боррель заявил, что визит Си Цзиньпина в Москву снизил риск начала ядерной войны
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель счел визит председателя Китая Си Цзиньпина в Москву фактором снижения риска начала ядерной войны, сообщает газета Financial Times.
По мнению европейского дипломата, своим визитом представитель Китая очень четко дал понять позицию сдерживания начала ядерной войны, упомянув в том числе китайский свод мирного регулирования украинского кризиса, где обозначена недопустимость применения ядерного оружия, передает РИА «Новости».
Напомним, результатом визита лидера Китая Си Цзиньпина в Москву стало подписание заявления об углублении сотрудничества России и Китая, также был подписан план развития ключевых направлений совместной работы в сфере экономики до 2030 года.
Газпром назвал объем прокачки газа через украинскую ГИС «Суджа»
Газпром подает газ через Украину в подтвержденном Киевом объеме через станцию «Суджа», речь идет о 36,2 млн кубометров на 25 марта, на ГИС «Сохрановка» заявка отклонена, сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов.
С конца мая 2022 года, кроме нескольких дней, поставки российского газа через Украину держались на уровне 40-43 млн кубометров в сутки. Этот показатель начал падать 4 января, пока не достиг 24,4 млн кубометров, передает РИА «Новости».
С 1 февраля он постепенно начал расти. Как считают эксперты, это связано со сближением контрактных цен компании и ценами на рынке спот.
Напомним, в мае 2022 года Украина отказалась от транзита газа через ГИС «Сохрановка». Теперь газ в Европу идет только через один вход – ГИС «Суджа».