ВСУ обстреляли Александровку из РСЗО

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО по Александровке

Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Александровке, известно об одном пострадавшем, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

По данным представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, обстрел был зафиксирован в 14:20, выпущено 10 ракет из РСЗО.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале сообщил, что в результате обстрела получил ранение один мужчина.

Также отмечается, что в 14.25 был обстрелян Куйбышевский район Донецка, по нему выпустили два снаряда «натовского» калибра 155 мм.

Ранее Зеленский заявил о невозможности перехода ВСУ в контрнаступление.