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На слушаниях в Сенате США Блинкена обвинили в прокси-войне на Украине
Выступление Блинкена в Сенате США оказалось прервано требованием активистки прекратить прокси-войну на Украине
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Активистка организации Code Pink Медея Бенджамин прервала выступление госсекретаря США Энтони Блинкена, осудив его за нежелание вести переговоры с Россией.
Слушания с участием Блинкена должны были начаться, когда с задних рядов зала Бенджамин заявила, что глава Госдепа не выполняет свою работу. Она потребовала от Блинкена «быть дипломатом», способствовать урегулированию ситуации на Украине и «прекратить прокси-войну, которая может привести США к мировому конфликту», передает РИА «Новости».
В заседании был объявлен короткий перерыв. Когда полиция выводила Бенджамин из зала, та заявила: «Если вам не нравятся предложения Китая, где ваши предложения о мире?». В лифте, находясь под конвоем, Бенджамин назвала «пародией» 10-минутную встречу Блинкена с главой МИД России Сергеем Лавровым. По ее словам, Блинкен «должен быть настоящим дипломатом, разговаривать с коллегами, решать проблемы, а не добавлять их».
Бенджамин считает, что урегулировать ситуацию на Украине нужно с помощью переговоров, отправка оружия проблему не решит. Госдепу же, по ее словам, требуются настоящие дипломаты. Она также считает, что бюджет ведомства обсуждать нет смысла, пока оно является придатком Пентагона.
Напомним, Блинкен утверждал, что лучшим способом ускорить перспективы дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины станут попытки обеспечить преимущество Киева на поле боя.
По аэродрому в Одессе нанесен «удар возмездия» после атаки ВСУ на Джанкой
Россия нанесла удар по аэродрому в Одессе после запуска с него украинских беспилотников для атаки на Джанкой
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Российские войска нанесли удар по аэродрому в Одессе, откуда украинские беспилотники в понедельник вылетели атаковать Джанкой, сообщают военкоры.
Вероятно, удар по аэродрому Школьный в Одессе был нанесен крылатыми ракетами и барражирующими боеприпасами «Герань-2», пишет «Российская газета» со ссылкой на сообщения военкоров в соцсетях, которые назвали российскую атаку «ударом возмездия».
Из данных официального украинского ресурса для оповещения населения следует, что в ночь на среду объявлялась тревога в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области и ДНР. Позднее тревога была объявлена в Житомирской, Черкасской и Хмельницкой областях, а также в Киеве и Киевской области, передает ТАСС.
В понедельник вооруженные силы Украины попытались атаковать Джанкой на севере Крыма беспилотниками. Сработала система ПВО. Беспилотники целили в гражданские объекты. Дроны были сбиты, но обломки повредили домовладение и магазин, один человек получил ранение.
Германия и Чехия устроили ревизию отношения к Китаю
Президент Чехии Павел заявил о ревизии отношения к Китаю в Праге и Берлине
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В Германии и Чехии проводится ревизия политики в отношении к Китаю, сообщил президент Чехии Петр Павел, призвав к единству всего демократического мира.
Павел в ходе визита в Германию встретился с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем, а также с экс-президентом Германии Йоахимом Гауком. Отношения с Китаем стали одной из важных тем переговоров, передает РИА «Новости».
Президент Чехии заявил, что всех немецких политиков интересовало отношение Праги к Пекину. По его словам, «всех интересует, каким будет дальнейшее поведение Китая на международной арене», окажет ли Пекин поддержку специальной военной операции России на Украине. Для Берлина также значимым является вопрос китайской экономической политики, сказал Павел. По его мнению, лишь единая политика всего демократического мира позволит строить отношения с Китаем как «равного с равным».
Павел заявил о важности единства в поддержке Украины. Он сообщил, что Шольц выразил готовность к долговременной поддержке. Как подчеркнул Павел, этот «важный сигнал» должны услышать другие страны ЕС, чтобы поддержка Киева сохранилась «при любом развитии ситуации».
Напомним, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали заявления об углублении отношений двух стран. Россия и Китай намерены решительно поддерживать друг друга в вопросах защиты коренных интересов, прежде всего суверенитета, территориальной целостности, безопасности и развития.
Танки Leopard заметили на Артемовском направлении в ДНР
Советник Пушилина Гагин заявил, что на Артемовском направлении в ДНР были замечены танки Leopard
Есть информация о танках Leopard, которые заметили на Артемовском направлении в ДНР, заявил на канале «Россия 1» советник врио главы республики Дениса Пушилина Ян Гагин.
По его словам, БТР «легко поражаются» российскими орудиями, так как их бронезащита оставляет желать лучшего. При этом на данный момент массового участия иностранной техники в боях нет, передает РИА «Новости».
Гагин добавил, что Киев просто не успел еще доставить на линию боевого соприкосновения новую иностранную технику из-за сложной логистики. «Дороги контролируются нашими силами, переправлять большие колонны – достаточно опасно», – пояснил он.
Также Гагин отметил, что число солдат ВСУ в районе города Часов Яр, откуда Киев периодически пытается контратаковать Артемовск, может составлять десятки тысяч человек.
«В районе Часова Яра Киев сформировал достаточно серьезную группировку, это, возможно, десятки тысяч», – рассказал он.
Ранее в среду Гагин заявил, что российские войска блокировали Артемовск.
Военный эксперт: Британия намеренно создает онкологическую угрозу для будущих поколений новых регионов России
Военный эксперт Бартош посоветовал Британии протестировать снаряды с ураном на собственных гражданах
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Мир уже был свидетелем последствий применения боеприпасов, содержащих обедненный уран. Судя по всему, Британия намеренно создает онкологическую угрозу для будущих поколений новых регионов России, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. Ранее Британия обвинила Россию в дезинформации на счет опасности применения боеприпасов с обедненным ураном.
«Я бы настоятельно рекомендовал руководству Британии испытывать воздействие от применения обедненного урана на своих гражданах и территориях. Но не на других странах, как это делали американцы и те же британцы в Ираке и Югославии», – сказал член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
«В конце 90-х – начале 2000-х годов мне довелось поработать заместителем главного военного представителя России при НАТО. И я собственными глазами видел последствия варварских обстрелов такими снарядами объектов на территории Косово. Сейчас там, по данным ученых, существенно повысилась смертность населения от онкологических заболеваний. Аналогичная ситуация и в южных районах Сербии», – продолжил собеседник.
«Заявления Британии сегодня – это военное преступление и попытка ввести общественность в заблуждение. Вопрос о недопустимости применения снарядов с обедненным ураном должен быть рассмотрен на самых высоких уровнях, в том числе в ООН», – считает военный эксперт.
«При массовом применении таких боеприпасов может быть нанесен урон не только территории Донбасса, но и другим новым регионам России. Химический элемент может оказать влияние на людей спустя десятки лет. Таким образом, Британия намеренно создает угрозу для будущих поколений», – заключил Бартош.
Ранее министерство обороны Британии заявило, что Россия «намеренно распространяет дезинформацию», публично критикуя решение Лондона отправить на Украину боеприпасы с обедненным ураном, пишет Sky News.
В публикации приводится цитата из заявления военного ведомства. «Это стандартный компонент и не имеет никакого отношения к ядерному оружию или возможностям. Россия знает об этом, но намеренно пытается дезинформировать», – говорится в сообщении.
Накануне замминистра обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди сообщила, что наряду с ротой боевых танков Challenger 2, Великобритания поставит Украине и боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.
В ответ на это президент России Владимир Путин заявил, что Запад фактически начинает применять на Украине оружие с ядерным компонентом. В свою очередь глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Британия готова идти на нарушение международного гуманитарного права, как это было в 1999 году в Югославии. Он добавил, что поставки боеприпасов Киеву плохо кончатся для самого Лондона.
Официальный представитель МИД Мария Захарова решение Британии назвала «вопросом ярчайшей безнаказанности англосаксов, англосаксонского дуэта, в первую очередь Лондона и Вашингтона, в международных делах», передает радио Sputnik. «Страдать будут и те, в отношении кого применяют, не только находящиеся в зоне поражения, но и дальнейшие поколения... Удар приходится этим компонентом и по тем, кто применяет это оружие», – заверила Захарова.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, какую угрозу могут нести снаряды, содержащие обедненный уран.
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В Германии предложили построить стену на границе Украины с Россией
Посол Германии в Киеве предложила построить стену на границе Украины с Россией
Посол Германии на Украине Анку Фельдгузен заявила, что Киеву необходимо построить «прочную стену» на границе с Российской Федерацией.
Она озвучила цель – сдерживание России, а чтобы ее достичь, предложила построить на границе с РФ «очень-очень эффективную и прочную стену», приводит слова Фельдгузен издание ТСН, передает РИА «Новости».
Также посол подчеркнула необходимость обеспечить украинцев вооружением, отметив, что Германия будет помогать украинской армии, в том числе оказывать гуманитарную поддержку, заявила Фельдгузен.
Ранее портал Yle сообщал, что Финляндия начала земляные работы по строительству забора длиной 200 км на границе с Россией. На эти цели правительство страны выделило 143 млн долларов в 2022 году.
ВС России поразили два ангара с вооружением ВСУ на аэродроме в районе Одессы
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Вооруженные силы России поразили два ангара с вооружением и военной техникой Вооруженных сил Украины на аэродроме Школьный в районе Одессы, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Кроме того, российскими войсками за сутки нанесено поражение 83 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 112 районах, говорится в Telegram-канале МО.
Также средствами ПВО за сутки уничтожены 26 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кривошеевка, Николаевка, Рубежное, Кременная Луганской Народной Республики, Пески, Новоандреевка Донецкой Народной Республики, Васильевка, Степовое, Новопокровка Запорожской области, а также Голая Пристань и Крынки Херсонской области. Кроме того, сбиты три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
Ранее сообщалось, что истребительной авиацией ВКС России Харьковской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины.
В Японии предрекли Зеленскому будущее бен Ладена
Shukan Gendai: Зеленский может повторить судьбу бен Ладена, которому также покровительствовали США
Президент Украины Владимир Зеленский может повторить судьбу Усамы бен Ладена, которому также покровительствовал Вашингтон, выразил мнение обозреватель Shukan Gendai Хироси Охара.
По его словам, изначально Усама бен Ладен, которого в Штатах считают кровавым террористом, был моджахедом. В те годы моджахеды воевали с советскими военными в Афганистане, а США доставляли им оружие и деньги в рамках операции «Циклон». То есть Белый дом, как сегодня поддерживает Украину, поддерживал их. При этом моджахедов восхваляли за борьбу с СССР, как сейчас оправдывают борьбу с Россией, передает РИА «Новости».
Охара отметил, что именно Штаты возвели лидера «Аль-Каиды*»* бен Ладена в герои. Резюмируя, журналист предложил Зеленскому внимательно следить за своим положением.
Накануне премьер-министр Японии Фумио Кисида посетил Киев.
Япония обещала Украине санкции против России и 500 млн долларов
Кисида обещал Зеленскому поддерживать в G7 санкции против России и выделить Киеву 500 млн долларов
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Как председатель G7 Япония намерена поддерживать единство «семерки» в введении строгих санкций против России, Токио безвозмездно выделит 470 млн долларов для помощи Украине «в энергетической и других областях», заявил японский премьер-министр Фумио Кисида.
Кроме того, Япония выделит Украине через фонд НАТО 30 млн долларов на нелетальное снаряжение, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Киодо».
Кисида сообщил, что в рамках G7 Япония также будет продвигать продолжение поддержки Украины, «используя международные форматы». Кисида и президент Украины Владимир Зеленский в совместном с заявлении выразили надежду, что «третьи страны не будут уклоняться» от перечисленных мер и подрывать их эффективность. Япония обещала принять участие в «послевоенном восстановлении Украины», передает ТАСС со ссылкой на «Никкэй».
В заявлении сказано, что Кисида и Зеленский намерены «вывести отношения двух стран на уровень особого глобального партнерства».
Тем временем в Токио генсек кабмина Японии Хирокадзу Мацуно отказался комментировать визит Кисиды на Украину в контексте влияния на «будущую политику России в отношении Японии». При этом Мацуно заявил, что в политике Японии «нет никаких изменений». По его словам, одним из наиболее важных вопросов для Токио является возобновление безвизовых обменов с Россией, а также урегулирование ситуации с рыболовным промыслом.
По мнению Мацуно, «нет никаких признаков» того, что Москва делает «шаги в направлении мира» на Украине. Он раскритиковал китайский план урегулирования кризиса, поскольку тот не содержит пункта о «немедленном выводе российских войск с украинской территории».
Напомним, Кисида во вторник прибыл в Киев на поезде из Польши.
Документы подтвердили роль украинских карателей в сожжении жителей Хатыни
Впервые обнародованные документы подтвердили, что жителей Хатыни сожгли именно украинские каратели
В 1943 году мирных жителей белорусской деревни Хатынь заживо сожгли именно украинские каратели, свидетельствует протокол допроса одного из участников расправы – бывшего пулеметчика украинского 118-го полицейского батальона, выходца с Западной Украины Остапа Кнапа.
Протокол опубликован проектом «Без срока давности», в рамках которого представлены впервые обнародованные архивные документы. Допрос Кнапа проводился в 1988 году в прокуратуре Белорусской ССР в Минске, передает РИА «Новости».
Кнап рассказал, что полицейские из 118-го батальона сгоняли жителей Хатыни в сарай. У дверей поставили «станковый пулемет, за которым был (пулеметчик) Лещенко». Кнап сказал, что не помнит, кто отдал приказ, но «солому на крыше сарая поджег» переводчик командира батальона Смовского по фамилии Лукович.
Кроме того, Кнап сообщил, что «все стоявшие в оцеплении места казни полицейские», в том числе и он сам, «открыли по находившимся в сарае людям огонь». Стреляли «из станкового и ручного пулеметов, автоматов и винтовок».
Украинский 118-й полицейский батальон создали на базе Буковинского куреня Организации украинских националистов-мельниковцев (ОУН*), участвовавшего в расстрелах евреев в Бабьем Яру. В Хатыни 118-й действовал вместе с особым батальоном СС под командованием Оскара Дирлевангера. В советское время ответственность за Хатынь возлагалась на гитлеровцев, участие украинских карателей замалчивалось.
Впервые обнародована фотокопия акта комиссии по уточнению количества убитых жителей деревни от 1969 года. В документе сообщается, что сожгли 149 мирных советских граждан и 26 домов (один был нежилой) с надворными постройками. Представлены фамилии членов 25 убитых семей.
Британия назвала уран стандартным компонентом боеприпасов
Минобороны Британии назвало обедненный уран стандартным компонентом бронебойных боеприпасов
Обедненный уран является стандартным компонентом бронебойных боеприпасов, у них нет ничего общего «с ядерным оружием или потенциалом», заявило минобороны Великобритании.
Заявления Москвы на эту тему Лондон объявил «намеренной дезинформацией». Минобороны Великобритании отметило, что снаряды с обедненным ураном показывают «высокую эффективность» против бронетехники, передает ТАСС.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что Запад начинает применять на Украине оружие с ядерным компонентом.
Эксперт: Визит Кисиды в Киев соответствует антироссийским настроениям в Японии
Востоковед Панов: Японцы поддерживают Украину из-за лояльности Западу
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Японская общественность полностью одобряет меры по поддержке Киева. Встреча Фумио Кисиды с Владимиром Зеленским – часть подготовки к саммиту G7 и демонстрация полной лояльности Токио Западу. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал востоковед Александр Панов. Ранее лидер Японии посетил Киев, где заявил о финансовой поддержке Украины и помощи в восстановлении после конфликта.
«Японская общественность положительно встретила новости о том, что Фумио Кисида посетил Киев. Местные СМИ писали буквально «хвалебные оды». Это достаточно четко вписывается в общую установку на критику России. В настоящий момент о Москве в Токио говорят преимущественно в отрицательном контексте», – считает заведующий кафедрой дипломатии МГИМО, экс-посол России в Японии Александр Панов.
«Очевидно, что освещение событий под прозападным углом сказывается на позиции населения. Большая часть японцев безоговорочно поддерживают Украину. В связи с этим, решение руководства страны о предоставлении Киеву финансовой помощи можно назвать социально одобряемым», – отмечает эксперт.
«Суммы, которые пообещали в Токио, относительно скромные. Думаю, как раз за это местные прозападные активисты и смогут покритиковать Кисиду. Возможно, будут использовать тезис о том, что «маленькое государство воюет за демократию, а правительство выделяет столь никчемные средства на его поддержку», – акцентирует собеседник.
«Если говорить про сам визит премьер-министра в Киев, то слухи о нем ходили давно. Сейчас вся внешняя политика Токио сосредоточена вокруг подготовки грядущего саммита G7 в Хиросиме. Собственно, Япония являлась единственной страной в организации, чей лидер до сих пор не посетил Украину. Сейчас Кисида пытается закрыть имиджевые «бреши», – подчеркивает Панов.
«К тому же, поездка позволяет существенно поднять статус Токио на международной арене. Япония продемонстрировала, что ее голос остается достаточно весомым в рамках обсуждения глобальных кризисов, а также наглядно показала собственную лояльность странам Запада», – заключил Панов.
Ранее премьер-министр Фумио Кисида в рамках визита в Киев заявил, что Токио намерен поддерживать единство G7 при введении санкций против России. Он подчеркнул, что Япония планирует безвозмездно выделить 470 млн долларов для помощи Украине «в энергетической и других областях».
Кисида также сообщил, что Токио на правах председателя G7 планирует продвигать продолжение поддержки Киева с использованием всех доступных международных форматов. Президент Украины и японский премьер-министр в совместном заявлении выразили надежду на то, что «третьи страны не будут уклоняться» от перечисленных мер и подрывать их эффективность.
Тем временем в Токио генсек кабмина Хирокадзу Мацуно отказался комментировать визит Кисиды на Украину в контексте влияния на «будущую политику России в отношении Японии». При этом он заявил, что в политике страны «нет никаких изменений».
Ранее японская пресса сообщала, что командование сухопутных войск страны предложило поставить Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО) MLRS, которые предполагается снять с вооружения к 2029 финансовому году.
Вместе с тем, обозреватель Shukan Gendai Хироси Охара заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может повторить судьбу Усамы бен Ладена. По его словам, изначально Усама бен Ладен, которого в Штатах считают кровавым террористом, был моджахедом. В те годы моджахеды воевали с советскими военными в Афганистане, а США доставляли им оружие и деньги в рамках операции «Циклон». То есть Белый дом, как сегодня поддерживает Украину, поддерживал их.
Охара отметил, что именно Штаты возвели лидера террористической организации «Аль-Каида*» бен Ладена в герои. Резюмируя, журналист предложил Зеленскому внимательно следить за своим положением.
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Медведев заявил о росте угрозы ядерного конфликта
Медведев заявил о приближении ядерного апокалипсиса из-за поставок оружия на Украину
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Каждый день поставок иностранного оружия на Украину приближает ядерный апокалипсис, заявил зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.
Отвечая на вопросы российских журналистов и пользователей «ВКонтакте», Медведев заявил, что угроза ядерного конфликта не только не миновала, но и возросла, передает ТАСС.
Медведев предположил, что на Западе поначалу «не верили и не видели степени решимости России, ее президента, Верховного главнокомандующего сделать то, что мы сделали». Как подчеркнул Медведев, в этом западные страны «просчитались».
Зампред Совета Безопасности отметил, что из-за отказа Запада «подписать документы в декабре» и предоставить России гарантии безопасности «последствия» оказались намного «сложнее, чем они могли бы быть».
15 декабря 2021 года Россия передала США и НАТО конкретные предложения по выработке юридических гарантий, направленных на взаимное обеспечение безопасности. В числе прочего Москва призвала Запад остановить расширение альянса в восточном направлении и исключить присоединение Украины к НАТО.
Захарова назвала «безрассудной провокацией» планы Британии поставить Киеву снаряды с ураном
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Озвученное Британией решение передать Киеву снаряды с обедненным ураном является очередной безрассудной провокацией Лондона, выразила мнение спикер МИД Мария Захарова.
По ее словам, это вопрос ярчайшей безнаказанности англосаксов, англосаксонского дуэта, в первую очередь Лондона и Вашингтона, в международных делах, передает радио Sputnik.
Захарова отметила, что такое поведение со стороны Британии является провокацией с целью вывести ситуацию вокруг Украины на «новый виток агрессии, конфликта и придать качественно иное измерение».
При этом спикер МИД подчеркнула, что замминистра обороны Британии Аннабель Голди, которая анонсировала поставки опасного оружия Киеву, не осознает до конца последствия их применения.
«Страдать будут и те, в отношении кого применяют, не только находящиеся в зоне поражения, но и дальнейшие поколения... Удар приходится этим компонентом и по тем, кто применяет это оружие», – заверила Захарова.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что Запад начинает применять на Украине оружие с ядерным компонентом.
В Вашингтоне заверили, что не планируют в данном случае копировать поведение Великобритании. По словам пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, такого в планах американского командования нет.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что коллективный Запад делает все, чтобы «война до последнего украинца» стала «войной до последнего европейца».
Газета ВЗГЛЯД поясняла, зачем Лондон подталкивает мир к ядерной катастрофе.
Экс-советник Пентагона: США не заинтересованы в мире на Украине
Экс-советник Пентагона Макгрегор: США отвергли план Китая по Украине, так как не заинтересованы в мире
США не заинтересованы в мирном урегулировании украинского кризиса, поэтому отвергли китайский план урегулирования, заявил YouTube-каналу Judging Freedom бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Он заявил, что Вашингтон дал понять, что не заинтересован в мире. Если бы США были готовы к такому разрешению конфликта, то они бы изучили и ответили на этот план, передает РИА «Новости».
«Нам ничего не стоило сказать это, и это просто дипломатический язык, который мы должны были использовать», — посетовал Макгрегор.
Позиция координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности при Белом доме Джона Кирби, отвергшего китайский план по Украине, восходит к позиции, сформированной США в 90-е годы, о том, что без участия США «ничего не может произойти нигде на планете». Это вопиющая неправда, заметил Макгрегор.
Ранее Кирби заявил, что США выступают против прекращения огня на Украине, отвергая предложения Китая по мирному урегулированию.
Авиация ВКС России сбила украинский Ми-8 в Харьковской области
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Истребительной авиацией ВКС России Харьковской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В Telegram-канале Минобороны уточняется, что вертолет сбит в районе населенного пункта Малые Крынки.
Кроме того, на территории аэродрома Школьный в районе города Одессы поражены два ангара с вооружением и военной техникой ВСУ.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 83-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 112 районах.
Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 26 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кривошеевка, Николаевка, Рубежное, Кременная Луганской народной республики, Пески, Новоандреевка Донецкой народной республики, Васильевка, Степовое, Новопокровка Запорожской области, а также Голая Пристань и Крынки Херсонской области. Кроме того, сбито три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.
Ранее авиация ВКС России сбила украинский Ми-8 возле Колесниковки Харьковской области.