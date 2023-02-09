Блинкен призвал обеспечить успех ВСУ на поле боя

Блинкен назвал лучшим способом ускорить урегулирование конфликта на Украине обеспечение преимущества Киева на поле боя

Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал лучшим способом ускорить перспективы дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины попытки обеспечить преимущество Киева на поле боя.

После встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Госдепартаменте США Блинкен заявил, что дипломатия является единственным способом прекращения украинского конфликта и установления прочного и справедливого мира. При этом он выступил с утверждением, что руководство России якобы не проявляет подлинной заинтересованности в дипломатическом урегулировании ситуации вокруг Украины, передает ТАСС.

Госсекретарь США выразил мнение, что лучший способ ускорить перспективы реальной дипломатии – это продолжать склонять ситуацию на поле боя в пользу Украины. По его словам, это поможет гарантировать, чтобы у Украины была наиболее сильная позиция за столом переговоров, когда таковой появится. Он также выступил с утверждением, что идея о том, что Украина должна признать вхождение в состав России новых территорий, должна восприниматься как обреченная на провал любой страной, заботящейся о принципах Устава ООН и поддержании глобальных мира и безопасности.

Блинкен заявил, что по мере приближения годовщины начала специальной военной операции (СВО) РФ на Украине для Вашингтона и его союзников критически важно продолжать и наращивать поддержку Киеву. Госсекретарь США выразил мнение, что СВО якобы является стратегическим провалом. В частности, как считает шеф американской дипломатии, Москве не удалось ослабить НАТО, альянс сейчас якобы сильнее и сплоченнее, чем когда-либо.

Блинкен сообщил, что всего с начала СВО США выделили на военную помощь Киеву почти 30 млрд долларов, а союзники и партнеры Вашингтона – более 13 млрд долларов. В настоящий момент США, по словам главы Госдепа, сосредоточены на дальнейших шагах, необходимых для обеспечения помощи Украине в области безопасности. Он также заявил, что США провели «калибровку» помощи для удовлетворения меняющихся потребностей Украины.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прямой вовлеченности в украинский конфликт в виде поставок оружия, передачи разведданных, отправки наемников и военнослужащих, без которых Киев не может эксплуатировать некоторые вооружения.