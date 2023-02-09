Блинкен призвал обеспечить успех ВСУ на поле боя

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9 февраля, четверг | Последнее обновление — 01:36 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Россия обвинила Запад в прямой вовлеченности в украинский конфликт
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Целый год Грузия ловко занималась политической эквилибристикой, ухитряясь ладить и с Россией, и с Западом. Но играм, похоже, приходит конец. Как всегда, всех со всеми поссорил Михаил Саакашвили. Завтра Брюссель, как ожидается, предъявит маленькой республике ультиматум: либо освобождайте Саакашвили, либо надолго забудьте про свои «европейские шансы». Как поступит Тбилиси – прогнется или пойдет на принцип, чем, конечно, порадует многих в Москве? Подробности...
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|EPA/ТАСС
Наследие СВО, вне всяких сомнений, станет частью национальной идентичности и политико-культурного кода россиян – с укоренением в коллективном сознании результатов, наследия, итогов и последствий этой исторической эпохи.
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Инцидент с воздушным шаром или развертывание новых вооружений США вблизи китайских берегов не являются признаками изменения отношений этих стран. Они уже давно являются противниками. Стороны перемещают свои силы в направлении той невидимой линии, после которой Вашингтону и Пекину останется только драться.
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Кому же нужен был феминизм в нашей стране? Прежде всего самим активисткам этого движения. Оборотистым девушкам и дамам, пытавшимся заработать на хлеб с маслом, паразитируя на своих несчастных сестрах, которым не удавалось выстроить отношения с мужчинами и с миром в целом.
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Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
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В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве. Памятная дата отмечается не только в России, но и за ее пределами. Основные торжества прошли в Волгограде, где состоялся военный парад и другие торжественные мероприятия. Сталинградская битва была одной из крупнейших в истории человечества
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Блинкен призвал обеспечить успех ВСУ на поле боя
Блинкен назвал лучшим способом ускорить урегулирование конфликта на Украине обеспечение преимущества Киева на поле боя
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Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал лучшим способом ускорить перспективы дипломатического урегулирования ситуации вокруг Украины попытки обеспечить преимущество Киева на поле боя.
После встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Госдепартаменте США Блинкен заявил, что дипломатия является единственным способом прекращения украинского конфликта и установления прочного и справедливого мира. При этом он выступил с утверждением, что руководство России якобы не проявляет подлинной заинтересованности в дипломатическом урегулировании ситуации вокруг Украины, передает ТАСС.
Госсекретарь США выразил мнение, что лучший способ ускорить перспективы реальной дипломатии – это продолжать склонять ситуацию на поле боя в пользу Украины. По его словам, это поможет гарантировать, чтобы у Украины была наиболее сильная позиция за столом переговоров, когда таковой появится. Он также выступил с утверждением, что идея о том, что Украина должна признать вхождение в состав России новых территорий, должна восприниматься как обреченная на провал любой страной, заботящейся о принципах Устава ООН и поддержании глобальных мира и безопасности.
Блинкен заявил, что по мере приближения годовщины начала специальной военной операции (СВО) РФ на Украине для Вашингтона и его союзников критически важно продолжать и наращивать поддержку Киеву. Госсекретарь США выразил мнение, что СВО якобы является стратегическим провалом. В частности, как считает шеф американской дипломатии, Москве не удалось ослабить НАТО, альянс сейчас якобы сильнее и сплоченнее, чем когда-либо.
Блинкен сообщил, что всего с начала СВО США выделили на военную помощь Киеву почти 30 млрд долларов, а союзники и партнеры Вашингтона – более 13 млрд долларов. В настоящий момент США, по словам главы Госдепа, сосредоточены на дальнейших шагах, необходимых для обеспечения помощи Украине в области безопасности. Он также заявил, что США провели «калибровку» помощи для удовлетворения меняющихся потребностей Украины.
Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прямой вовлеченности в украинский конфликт в виде поставок оружия, передачи разведданных, отправки наемников и военнослужащих, без которых Киев не может эксплуатировать некоторые вооружения.
ВСУ лишились американских гаубиц в Запорожской области из-за просроченных боеприпасов
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С начала января отдельный артиллерийский дивизион 58-й мотопехотной бригады ВСУ между населенными пунктами Гуляйполе и Малиновка в Запорожской области потерял минимум четыре американские гаубицы M101 калибра 105 мм.
Эти орудия были поставлены в соединение из-за дефицита боеприпасов советского образца калибра 120 и 122 мм, используемых в гаубицах «Нона-К» и Д-30, которые, оставшись без снарядов, стали безполезны, сообщает RT в своем Telegram-канале.
Применение старых американских гаубиц калибра 105 мм вместо орудий советского типа привело к тому, что из-за поставленных боеприпасов с истекшим сроком годности на позициях артиллерии 58-й бригады зафиксированы два случая разрыва снарядов в канале ствола.
Кроме того, в конце января в районе населенного пункта Малиновка по позициям гаубиц М101 был нанесен удар 300-мм комплексами «Смерч». В результате чего еще два орудия были уничтожены. Обнаружить позиции с американскими гаубицами 1950 года производства помог комплекс звукотепловой артиллерийской разведки «Пенициллин».
После ударов по позициям артиллерийского дивизиона 58-й бригады ВСУ подразделение было вынуждено отказаться от огневой поддержки наземных сил, а также использования орудий калибра 105 мм и активной артиллерийской работы вообще.
Ранее бойцы группы «Викинг» применили высокоточный управляемый снаряд «Краснополь», чтобы поразить расположенный вблизи от храма узел связи ВСУ под Марьинкой.
Названы цели Зеленского при назначении глав пророссийских регионов Украины
Шеслер: Зеленский всеми способами пытается задавить пророссийские регионы
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Назначения силовиков главами пророссийских регионов Украины вызваны прежде всего задачами по мобилизации в ВСУ. Кроме того, Зеленский хочет задушить любую политическую жизнь. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказала политолог Лариса Шеслер. Ранее стало известно о назначении украинским президентом Владимиром Зеленским новых глав Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей.
«В первую очередь офис Зеленского хочет усилить давление на население. Ведь на Днепропетровскую, Запорожскую, Херсонскую, а также Николаевскую и Одесскую области возлагают наибольшие задачи по мобилизации в ряды ВСУ», – рассказала руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.
«Кроме того, эти пророссийские регионы являются становым хребтом оборонной промышленности Украины. Именно на их территории расположено больше всего предприятий по ремонту и производству техники, в том числе беспилотников», – отметила она.
«Также Зеленскому необходимо убрать любые возможности для нелояльных ему политических сил что-то противопоставить действующей власти. Политическая жизнь на Украине прекращена давно, сейчас ее закапывают окончательно», – полагает собеседница.
«В руководство регионов назначают не просто лояльных Зеленскому людей, а непосредственно сформированных внутри этой силовой и идеологической системы персоналий. Я думаю, стоит ожидать новые репрессии и чистки в бизнес-кругах этих областей. Там исходно были очень сильны позиции предпринимателя Игоря Коломойского. Поэтому вскоре будут попытки устранить его соратников», – заключила Шеслер.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил главами Днепропетровской, а также подконтрольных Киеву частей Запорожской и Херсонской областей Сергея Лысака, Юрия Малашко и Александра Прокудина, которые занимали должности в Службе безопасности и полиции, сообщают украинские СМИ.
Согласно данным из открытых источников, Малашко возглавлял антитеррористический центр при СБУ, Александр Прокудин был начальником нацполиции Херсонской области. Сергей Лысак, по информации украинского издания, сейчас занимает должность начальника управления СБУ в Днепропетровской области, а до июля 2022 года был начальником управления СБУ в Житомирской области.
Напомним, в конце января Зеленский уволил глав нескольких украинских обладминистраций. А у предпринимателя Игоря Коломойского и бывшего министра внутренних дел Арсена Авакова прошли обыски. Причем в случае с первым следственные действия проводят сотрудники СБУ и Бюро экономической безопасности.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Коломойский и Аваков попали в немилость украинским спецслужбам и какую роль в этом вопросе играют Лондон и Вашингтон.
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Небензя назвал условия прекращения конфликта России с Западом
Постпред РФ при ООН Небензя: Мир приблизится после прекращения прокси-войны против России и учета озабоченностей Москвы
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Перспектива мира приблизится тогда, когда продвигающие этот конфликт прекратят вести прокси-войну против России и займут реалистичную позицию по озабоченностям Москвы, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя после встречи с сирийским коллегой Бассамом Саббагом.
Российский дипломат подчеркнул, что в Москве надеются на мир. Он выразил мнение, что перспектива мира приблизится тогда, когда те, кто продвигает этот конфликт, прекратят вести прокси-войну против России при помощи бедных украинцев, а также займут реалистичную позицию относительно озабоченностей РФ, которые Москва четко обозначила с первого дня. Небензя констатировал, что в данный момент не наблюдается готовности другой стороны к значимому взаимодействию, передает ТАСС.
Накануне президент Сербии Александар Вучич предрек переход конфликта на Украине в абсолютно неконтролируемую стадию. Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад.
Пушков указал на изменение отношения в США к конфликту на Украине
Пушков: Отношение в США к фактическому участию в военном конфликте на Украине все более заметно меняется
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Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков выразил уверенность, что отношение в США к фактическому участию в военном конфликте на Украине все более заметно меняется.
Пушков отметил в своем Telegram-канале, что очень постепенно, но все более заметно меняется отношение в США к фактическому участию в военном конфликте на Украине.
Он также отметил: как и в случае с войной в Ираке, в США намечается разрыв между интересами правительства и интересами американцев. Сенатор также подчеркнул, что в отличие от войны в Ираке, эскалация конфронтации с Россией несет в себе прямую опасность для США. Пушков выразил уверенность, что это глубинное противоречие начинает прокладывать себе дорогу в американской политике.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад.
Латвийский военный проговорился о применении ВСУ хлора под Артемовском
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Латвийский майор Национальных вооруженных сил и офицер штаба Земессардзе (национальная гвардия Латвии) Янис Слайдиньш в эфире Riga TV24 проговорился о применении ВСУ хлора под Артемовском.
Телезритель в эфире поинтересовался, применяли ли украинцы химическое оружие. В ответ на это, как сообщает Baltnews в своем Telegram-канале, Слайдиньш лишь поинтересовался: «В каком секторе?»
«У меня есть информация, что ранее в районе Бахмута (так на Украине называют Артемовск) применялся хлор. Нужно знать конкретное место (о котором новость появилась в интернете). Так я с ходу сказать не могу. Но это вполне возможно, ведь в центральной части фронта такие запасы точно есть. Однако официально подтвержденной информации у меня нет», – сказал он.
Напомним, на протяжении минимум трех недель фиксируются факты применения химического оружия украинской стороной на Артемовском и Угледарском направлениях, заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
В СНБОУ призвали уничтожить угрожающие Украине объекты в России
Секретарь СНБОУ Данилов призвал уничтожить угрожающие Украине объекты на территории России
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в ответ на вопрос об украинских ударах по территории РФ заявил, что Украина должна уничтожить объекты, которые, по мнению Киева, наносят ей ущерб.
Данилов заявил в интервью Reuters, что если в России есть объект, который наносит ущерб Украине, то ВСУ должны уничтожить эти объекты. Таким образом, Данилов вступил в прямое противоречие с советником главы офиса президента Украины Михаилом Подолякой, передает РИА «Новости».
В прошлую субботу представитель Зеленского отказался от гарантий ненанесения ударов по России.
Рогов предложил «подвинуть» линию фронта из-за американских бомб
Рогов выступил за продвижение линии фронта на 150 км из-за бомб GLSDB
Поставка Украине дальнобойных ракет делает актуальным вопрос отодвигания линии боевого соприкосновения вглубь «постукраинского пространства» на 150 км, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
По его словам, GLSDB способны преодолевать расстояние в 150 км, поэтому нужно действовать на упреждение и отодвинуть линии фронта вглубь территории, подконтрольной режиму Зеленского, на 150 км, что позволит обезопасить новые регионы России и территории, находящееся в тылу, передает РИА «Новости».
По его словам, под угрозой находятся не только Мелитополь, Бердянск и Энергодар, но также, Курчатов, где находится атомная станция, Курск, Белгород, Луганск, Таганрог, Армянск и Джанкой.
Ранее Пентагон заявил, что в новом пакете военной помощи киевскому режиму будут ракеты большой дальности для HIMARS и дальнобойные снаряды GLSDB дальностью в 150 км. В Пентагоне заявили, что США оставляют на усмотрение Киева возможность использования дальнобойных снарядов для ударов по Крыму.
Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя заявление Пентагона о поставках дальнобойных ракет Киеву, необходимо помнить заявление президента Владимира Путина в Волгограде.
Напомним, президент Владимир Путин в Волгограде заявил, что России снова начали угрожать немецкими танками Leopard, воюя руками бандеровцев на Украине, но у России есть чем ответить и применением бронетехники дело не закончится.
Россия попросила Совбез ООН заслушать доклад одного из основателей Pink Floyd
Россия просит Совет Безопасности ООН включить одного из основателей группы Pink Floyd Роджера Уотерса в список докладчиков на ближайшем заседании по украинскому вопросу, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Позиция Уотерса состоит в том, что ответственность за эскалацию на Украине лежит на США, передает телеканал «360».
Напомним, Уотерс заявил, что депутат Краковского городского совета Лукаш Вантух предлагал объявить его персоной нон грата и призвал бойкотировать его выступления из-за его позиции по Украине. Позже концерт Уотерса предложили отменить в Мюнхене из-за его позиции по Израилю и Украине.
Минфин США исключил из санкционного списка Лепса
Министерство финансов США исключило из своего санкционного списка российского исполнителя Григория Лепса.
Также в распространенном заявлении ведомства говорится, что Вашингтон исключил из своего черного списка криминальных авторитетов из республик бывшего СССР Игоря Шлыкова и Владислава Леонтьева, передает ТАСС.
Ранее США вводили ограничения против деятельности так называемого «Братского круга», который считали причастным к преступной деятельности на постсоветском пространстве. К нему в октябре 2013 года ими был причислен и артист.
В 2011 году действующий на тот момент президент США Барак Обама отнес «Братский круг» к числу «транснациональных организованных преступных группировок». В октябре 2013 года Григорий Лепс был внесен в санкционный список американского Минфина.
Роджер Уотерс: Россию спровоцировали на спецоперацию на Украине
Роджер Уотерс осудил в СБ ООН спровоцировавшие спецоперацию на Украине стороны
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Один из основателей и лидеров группы Pink Floyd Роджер Уотерс во время заседания СБ ООН заявил, что считает российскую операцию на Украине спровоцированной другими странами.
Одновременно с этим он осудил «вторжение России на Украину», сообщает РИА «Новости».
Также Уотерс призвал президентов США, России и Украины Джо Байдена, Владимира Путина и Владимира Зеленского договориться о прекращении огня на Украине сегодня.
«Мы требуем изменений. Президент Байден, президент Путин, президент Зеленский, США, НАТО, Россия, ЕС – все вы, пожалуйста, смените курс сейчас. Договоритесь о прекращении огня на Украине сегодня», – сказал Уотерс.
Напомним, Россия попросила Совет Безопасности ООН включить одного из основателей группы Pink Floyd Роджера Уотерса в список докладчиков на ближайшем заседании по украинскому вопросу.
Уотерс заявил, что депутат Краковского городского совета Лукаш Вантух предлагал объявить его персоной нон грата и призвал бойкотировать его выступления из-за его позиции по Украине. Позже концерт Уотерса предложили отменить в Мюнхене из-за его позиции по Израилю и Украине.
Американский журналист назвал причины подрыва США «Северных потоков»
Американский журналист: США боялись, что из-за «Северных потоков» Германия не поможет Киеву
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Вашингтон боялся, что из-за «Северных потоков» Германия не захочет предоставлять помощь Украине, заявил американский журналист Сеймур Херш на своей странице в Substack.
По его словам, ЦРУ настаивало на скрытности диверсии против «Северных потоков», поскольку это выглядело бы как «акт войны» со стороны США, передает РИА «Новости».
«ЦРУ утверждало, что все должно быть сделано тайно. Все участники понимали, насколько велики ставки. Если атака будет связана с Соединенными Штатами, это будет расценено «как акт войны», – приводит журналист слова своего источника о подготовке операции.
Херш также заявил, что приказ начать диверсионную операцию против «Северных потоков» отдал глава ЦРУ Уильям Бернс.
Херш написал, что ЦРУ непосредственно участвовало в подготовке диверсии. Он утверждает, что американские водолазы в ходе учений НАТО Baltops летом 2022 года установили под «Северные потоки» взрывчатку, которую спустя три месяца активировали норвежцы. Непосредственно причастным к теракту стал советник главы Белого дома Джейк Салливан.
Ранее ведущий канала Fox News Такер Карлсон заявил, что радость заместителя госсекретаря Виктории Нуланд по поводу взрывов на «Северных потоках» указывает на причастность администрации Байдена к диверсии.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, что диверсия против «Северного потока» указывает на американцев.
В Турции объяснили стремление США втянуть НАТО в конфликт на Украине
Milliyet: США втянули НАТО в конфликт на Украине для получения выгоды от продажи оружия
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Соединенные Штаты втянули НАТО в конфликт на Украине для получения наибольшей выгоды от продажи оружия, выразил уверенность обозреватель турецкого издания Milliyet Тунджа Бенгин.
Обозреватель турецкого издания назвал США глашатаем настоящей катастрофы. Он предположил, что Соединенные Штаты с самого начала, должно быть, радостно потирают руки, потому что чем больше Европа вовлечена в конфликт с Россией, тем больше становится зависимой от США, что выгодно Америке, особенно в плане рекламы самолетов, систем противовоздушной обороны, оружия, передает РИА «Новости».
Автор выразил уверенность, что Вашингтон видит в Североатлантическом альянсе не только военно-оборонительный блок, но и организацию, отвечающую американским экономическим интересам. Он также назвал НАТО «банкнотной типографией США».
В свою очередь турецкий бригадный генерал в отставке Наим Бабюроглу отметил, что с началом конфликта на Украине США бьют рекорды по продажам оружия, так как двенадцать крупнейших мировых военных компаний находятся в США и Америке принадлежит около 40% пирога продаж оружия в мире. Он назвал Украину американским сценарными проектом и напомнил о существовании концепции: война для денег, деньги для войны.
Бабюроглу предупредил, что накачка Европы оружием может обернуться расширением конфликта и ситуация может перейти в стадию глобальной войны подобно Второй мировой. При этом турецкий бригадный генерал отметил, что Соединенные Штаты используют НАТО ради денег, получая в разы больше Польши или Германии, которые передали оружие Украине и вынуждены покупать замену в США. Бабюроглу отметил, что Вашингтон даже может предоставить какую-то сумму в кредит, но в конечном счете всегда получает ее назад. Таким образом, разговоры США о безопасности напрямую связаны с деньгами, резюмировал Бенгин.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад.
Российские военные взяли укрепрайон ВСУ в районе Берестового в ДНР
Бойцы спецназа «Ахмат» и военные второго армейского корпуса Минобороны взяли украинский укрепрайон около села Берестовое в Донецкой народной республике, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
В ходе огневого контакта российские бойцы нанесли ощутимый урон живой силе противника, говорится в Telegram-канале Кадырова.
Он выразил благодарность помощнику главы ЧР, командиру спецназа «Ахмат», заместителю командующего вторым армейским корпусом Апты Алаудинову, а также всем российским военным.
Накануне сообщалось, что российские военные за сутки уничтожили более 340 военных ВСУ.
В ЛНР назвали численность группировки ВСУ в Артемовске
Экс-посол ЛНР: Около 10 тыс. бойцов ВСУ находятся в городе Артемовске
Примерно 10 тыс. бойцов вооруженных сил Украины (ВСУ) сейчас находятся в Артемовске (Бахмут) в ДНР, сообщил экс-посол Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник.
Об этом он сообщил в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1», передает ТАСС.
По его словам, сейчас у бойцов ВСУ остался только один вариант – выйти по единственной свободной дороге, иначе есть риск не выйти совсем.
Напомним, в Артемовске сейчас идут ожесточенные бои. Российские силы закрепились на севере и востоке города и продолжают выдавливать ВСУ.
Пасечник заявил о стягивании сил ВСУ к границе с ЛНР для контратак
В ЛНР заявили о наращивании сил ВСУ на границе республики
Вооруженные силы Украины скапливают достаточные резервы на границе с Луганской народной республикой (ЛНР) для ведения контратак, заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в эфире «России 24».
На данный момент наиболее сложная ситуация сложилась в районе Сватова, Кременной, Лисичанска, Рубежного и Троицкого, которые находятся на близком расстоянии от боевого соприкосновения. Пасечник добавил, что противник рассчитывает контратаковать и вернуть утраченные территории, передает ТАСС.
Кроме того, добавил врио главы ЛНР, ВСУ изменили тактику при обстрелах территорий республики, теперь они перешли к прицельным ударам по больницам, где большое количество людей.
Как пояснил Пасечник, ранее удары наносились хаотично, однако Киев, получив современное оружие, наносит удары по объектам, где много людей.
В целом Пасечник назвал ситуацию в ЛНР сложной.
Ранее сообщалось, что подразделения ВСУ дважды пытались провести разведку боем в районе Куземовки и Берестового недалеко от Сватово, однако это не удалось из-за застрявшей артиллерии.
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