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Власти Херсонской области заявили об усилении линии обороны по левому берегу Днепра
В Херсонской области в три раза усилили линию обороны по левому берегу Днепра
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Линию обороны по левому берегу Днепра в Херсонской области усилили в три раза на случай попытки атаки со стороны ВСУ, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
В своем Telegram-канале он отметил, что в случае, если ВСУ «попробуют сунуться – им будет дан самый жесткий отпор».
Ранее экс-разведчик ВС США Тони Шаффер заявил, что после разгрома группировки в Артемовске ВСУ могут отступить вплоть до Днепра.
Шойгу рассказал, чем закончится СВО
Глава Минобороны РФ Шойгу заявил о завершении любого военного конфликта миром
Министр обороны России Сергей Шойгу не стал отвечать на вопрос о сроках завершения специальной военной операции на Украине, но рассказал, чем закончится СВО.
Как заявил Шойгу, «любая война заканчивается миром», передает РИА «Новости».
Напомним, комментируя намерение Великобритании передать Киеву снаряды с обедненным ураном, Шойгу заявил, что до ядерного столкновения остается все меньше ступеней.
По аэродрому в Одессе нанесен «удар возмездия» после атаки ВСУ на Джанкой
Россия нанесла удар по аэродрому в Одессе после запуска с него украинских беспилотников для атаки на Джанкой
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Российские войска нанесли удар по аэродрому в Одессе, откуда украинские беспилотники в понедельник вылетели атаковать Джанкой, сообщают военкоры.
Вероятно, удар по аэродрому Школьный в Одессе был нанесен крылатыми ракетами и барражирующими боеприпасами «Герань-2», пишет «Российская газета» со ссылкой на сообщения военкоров в соцсетях, которые назвали российскую атаку «ударом возмездия».
Из данных официального украинского ресурса для оповещения населения следует, что в ночь на среду объявлялась тревога в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях, а также на подконтрольной Киеву части Запорожской области и ДНР. Позднее тревога была объявлена в Житомирской, Черкасской и Хмельницкой областях, а также в Киеве и Киевской области, передает ТАСС.
В понедельник вооруженные силы Украины попытались атаковать Джанкой на севере Крыма беспилотниками. Сработала система ПВО. Беспилотники целили в гражданские объекты. Дроны были сбиты, но обломки повредили домовладение и магазин, один человек получил ранение.
Военный эксперт оценил перспективы контрнаступления ВСУ в Артемовске
Военный эксперт Онуфриенко: ВСУ опоздали с контратакой в Артемовске
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ВСУ действительно могут попытаться нанести фланговые удары по нашим позициям в Артемовске, но дальше им двигаться все равно некуда. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя появившиеся в Сети данные о том, что ВС Украины планируют деблокирующие удары в районах Артемовска и окрестностей.
«Накопление резервов противника в городах Константиновка и Часов Яр, а также в других населенных пунктах, примыкающих к линии фронта, показывает подготовку ВСУ к атаке. Поэтому наши штурмовые подразделения делают все возможное, чтобы растаскивать эти формирования противника», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«В результате ВСУ вынуждены вводить в бой резервы и терять часть соединений при обороне Богдановки, Орехово и Васильевки. Однако это не означает, что риски наступления ВСУ серьезно снижаются. Замысел противника, вероятно, заключается в нанесении ударов там, где стыкуются подразделения ЧВК «Вагнер» и ВС России», – рассуждает эксперт.
«Эти стыки действительно могут быть уязвимыми. Подобные удары рассчитываются на слабо проработанное взаимодействие различных групп войск. Но заявление Пригожина предвосхищает события и дает нам возможность подготовиться», – объясняет собеседник.
«Смогут ли ВСУ контратаковать наши позиции в Артемовске – большой вопрос. Дело в том, что нами контролируется уже около 70% населенного пункта. Бойцы «Вагнера» движутся на юге и севере города. Контратака могла быть успешной, начнись она до того, как наши подразделения вышли на восточный берег Бахмутки. Но не сейчас», – продолжил аналитик.
«О лобовом штурме Артемовска также говорить не приходится. Поэтому ВСУ попытаются нанести именно фланговый удар», – говорит Онуфриенко. «Конечно, они могут предпринять попытку контратаки, но тогда они упрутся либо в Соледар, либо в Северский Донец. Это тупиковая ситуация, которая не приблизит их к главной цели – контратаке на юге», – иронично замечает эксперт.
«Вместе с тем локальный удар может спасти лицо Зеленского и показать Западу, что ВСУ в силах удерживать город. Этот медийный успех будет обеспечен сотнями трупов, если не больше. Но чтобы противостоять этим попыткам, нашим военным необходимо улучшить коммуникацию между собой, повысить оперативную скорость работы войск и добавить резервы на данном направлении», – заключил Онуфриенко.
Ранее в Telegram-канале основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина было опубликовано сообщение, что ВСУ в конце марта – начале апреля могут начать наступление и «нанести фланговые рассекающие удары, с целью отрезать подразделения ЧВК «Вагнер» от основных сил ВС РФ».
Между тем в ЛНР сообщают, что ВСУ продолжают наращивать силы под Артемовском. По словам подполковника народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, в Григоровке, Богдановке и Калиновке (к северо-западу от Артемовска) замечено прибытие подразделений ВСУ. Военные размещаются в домах мирных граждан, занимая не только пустующие дома, но и те, где проживают люди. Минобороны Украины вынуждено признать, что ВСУ несут серьезные потери при обороне, сообщает РИА «Новости». Замглавы ведомства Анна Маляр также констатировала, что российские войска продолжают продвижение.
Ранее стало известно, что российские военные контролируют до 70% территории Артемовска.
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Германия и Чехия устроили ревизию отношения к Китаю
Президент Чехии Павел заявил о ревизии отношения к Китаю в Праге и Берлине
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В Германии и Чехии проводится ревизия политики в отношении к Китаю, сообщил президент Чехии Петр Павел, призвав к единству всего демократического мира.
Павел в ходе визита в Германию встретился с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером и канцлером Олафом Шольцем, а также с экс-президентом Германии Йоахимом Гауком. Отношения с Китаем стали одной из важных тем переговоров, передает РИА «Новости».
Президент Чехии заявил, что всех немецких политиков интересовало отношение Праги к Пекину. По его словам, «всех интересует, каким будет дальнейшее поведение Китая на международной арене», окажет ли Пекин поддержку специальной военной операции России на Украине. Для Берлина также значимым является вопрос китайской экономической политики, сказал Павел. По его мнению, лишь единая политика всего демократического мира позволит строить отношения с Китаем как «равного с равным».
Павел заявил о важности единства в поддержке Украины. Он сообщил, что Шольц выразил готовность к долговременной поддержке. Как подчеркнул Павел, этот «важный сигнал» должны услышать другие страны ЕС, чтобы поддержка Киева сохранилась «при любом развитии ситуации».
Напомним, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подписали заявления об углублении отношений двух стран. Россия и Китай намерены решительно поддерживать друг друга в вопросах защиты коренных интересов, прежде всего суверенитета, территориальной целостности, безопасности и развития.
Bild: Киев готовится наступать на Луганск и «разрушить» мост в Крыму
Bild: Киев готовится наступать на Луганск, Запорожскую область и «разрушить» мост в Крыму
Украина готовится к наступлению на Луганск, Запорожскую область, а также ведет подготовку к «разрушению» моста в Крыму, пишет немецкая газета Bild со ссылкой на неназванного чиновника НАТО.
Газета сообщает, что чиновник поделился подробностями о предполагаемых местах украинского контрнаступления, но из соображений безопасности он «был вынужден быть очень осторожным», передает РИА «Новости».
Источник подчеркнул, что Россия «справедливо полагает», что контрнаступление будет осуществлено в Луганской и Запорожской областях. Также, по его словам, цель Киева – «разрушить сухопутный мост в Крым».
Он уверен, что оружие, поставляемое Киеву, будет использовано для вытеснения Российской армии уже в мае.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что может противопоставить Россия замыслам контрнаступления ВСУ в Запорожской области, которого от офиса Зеленского уже несколько месяцев требуют на Западе.
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с премьером Великобритании Риши Сунаком заявил, что Европа должна помочь Украине начать контрнаступление. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление состоится примерно через два месяца.
Напомним, Москва не видит желания Киева начинать разговор по урегулированию конфликта, заявил глава МИД Сергей Лавров.
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Актер Шагин привез бойцам российского спецназа снаряжение в зону СВО
Актер Шагин на линии боевого соприкосновения в зоне СВО передал снаряжение бойцам российского спецназа
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На линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции на Украине российский актер театра и кино, поэт Антон Шагин совместно с Общероссийским народным фронтом передал бойцам спецназа снаряжение, приобретенное на средства россиян, принявших участие в проекте «Все для победы!».
Удалось собрать более 13 млн рублей. На эти средства приобрели портативные радиостанции, аккумуляторы, тепловизионнные бинокли, монокуляры и прицелы, лазерные дальномеры, сообщается на сайте ОНФ.
Шагин поблагодарил бойцов, а также передал им письма с поддержкой от россиян. Он зачитал перед военными свои стихи:
«Ночь укроет в пути от врагов,
словно дьякон с плеч скинул рясу;
Не найдут их ни Киев, ни Львов –
искаженные злою гримасой;
Их родная земля спасет,
у себя спрячет бабка в хате;
Сына мать никогда не сдает,
сына мать узнает в солдате».
Глава регионального штаба ОНФ в ЛНР Анна Еременко отметила, что все больше людей участвует в проекте «Все для победы!», причем «эти люди не простые, они узнаваемые и являются авторитетом не только для всех взрослых россиян, но и для подрастающего поколения».
Военные пояснили, что с тепловизионными приборами «работают снайперские группы и группы контртеррористической борьбы». Приборы позволяют заметить «на дальних дистанциях замаскированного противника, снайпера в передвижении». Они значительно увеличивают эффективность действий российских бойцов, позволяя преодолевать «самые сложные замаскированные участки противника».
Напомним, в июне Шагин выступил на концерте ко Дню России в Алчевске в ДНР.
Военный эксперт: Британия намеренно создает онкологическую угрозу для будущих поколений новых регионов России
Военный эксперт Бартош посоветовал Британии протестировать снаряды с ураном на собственных гражданах
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Мир уже был свидетелем последствий применения боеприпасов, содержащих обедненный уран. Судя по всему, Британия намеренно создает онкологическую угрозу для будущих поколений новых регионов России, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. Ранее Британия обвинила Россию в дезинформации на счет опасности применения боеприпасов с обедненным ураном.
«Я бы настоятельно рекомендовал руководству Британии испытывать воздействие от применения обедненного урана на своих гражданах и территориях. Но не на других странах, как это делали американцы и те же британцы в Ираке и Югославии», – сказал член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.
«В конце 90-х – начале 2000-х годов мне довелось поработать заместителем главного военного представителя России при НАТО. И я собственными глазами видел последствия варварских обстрелов такими снарядами объектов на территории Косово. Сейчас там, по данным ученых, существенно повысилась смертность населения от онкологических заболеваний. Аналогичная ситуация и в южных районах Сербии», – продолжил собеседник.
«Заявления Британии сегодня – это военное преступление и попытка ввести общественность в заблуждение. Вопрос о недопустимости применения снарядов с обедненным ураном должен быть рассмотрен на самых высоких уровнях, в том числе в ООН», – считает военный эксперт.
«При массовом применении таких боеприпасов может быть нанесен урон не только территории Донбасса, но и другим новым регионам России. Химический элемент может оказать влияние на людей спустя десятки лет. Таким образом, Британия намеренно создает угрозу для будущих поколений», – заключил Бартош.
Ранее министерство обороны Британии заявило, что Россия «намеренно распространяет дезинформацию», публично критикуя решение Лондона отправить на Украину боеприпасы с обедненным ураном, пишет Sky News.
В публикации приводится цитата из заявления военного ведомства. «Это стандартный компонент и не имеет никакого отношения к ядерному оружию или возможностям. Россия знает об этом, но намеренно пытается дезинформировать», – говорится в сообщении.
Накануне замминистра обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди сообщила, что наряду с ротой боевых танков Challenger 2, Великобритания поставит Украине и боеприпасы, в том числе бронебойные снаряды, содержащие обедненный уран.
В ответ на это президент России Владимир Путин заявил, что Запад фактически начинает применять на Украине оружие с ядерным компонентом. В свою очередь глава российского МИД Сергей Лавров подчеркнул, что Британия готова идти на нарушение международного гуманитарного права, как это было в 1999 году в Югославии. Он добавил, что поставки боеприпасов Киеву плохо кончатся для самого Лондона.
Официальный представитель МИД Мария Захарова решение Британии назвала «вопросом ярчайшей безнаказанности англосаксов, англосаксонского дуэта, в первую очередь Лондона и Вашингтона, в международных делах», передает радио Sputnik. «Страдать будут и те, в отношении кого применяют, не только находящиеся в зоне поражения, но и дальнейшие поколения... Удар приходится этим компонентом и по тем, кто применяет это оружие», – заверила Захарова.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, какую угрозу могут нести снаряды, содержащие обедненный уран.
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Украинский беспилотник попытался атаковать нефтепровод под Брянском
Украинский беспилотник попытался атаковать нефтепровод «Дружба» в Брянской области
В Брянской области беспилотник попытался атаковать нефтепровод «Дружба», дрон сбросил на территорию боеприпас.
Нефтеперекачивающую станцию «Дружба» в Брянской области атаковал беспилотник, который сбросил боеприпас на территорию, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.
Отмечается, что в результате атаки беспилотника никто не пострадал.
Позднее брянский губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале подтвердил, что украинский беспилотник атаковал территорию нефтеперекачивающей станции «Новозыбков». По словам губернатора, пострадавших нет, оперативные службы работают на месте.
Богомаз предупредил, что в целях обеспечения безопасности на время проведения оперативных мероприятий отключена электроэнергия в населенных пунктах Мамай, Тростань, Дружба, Новское, Дубровка.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в понедельник вечером в Джанкое на севере Крыма сработала система противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, ВСУ попытались атаковать территорию полуострова при помощи беспилотников, обломки повредили домовладение и магазин, один человек получил ранение.
Позже советник главы Крыма Олег Крючков пояснил, что все сбитые над Джанкоем БПЛА целили в гражданские объекты. Один из дронов сбит над джанкойским техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, какие были задачи атаки дронов ВСУ на Джанкой.
Шойгу: До ядерного столкновения остается все меньше ступеней
Шойгу прокомментировал заявление Британии о поставках Украине снарядов с обедненным ураном
После заявлений Лондона о готовности отправить на Украину снаряды с обедненным ураном, к ядерному столкновению остается «ступеней все меньше и меньше», заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
«Я не случайно сказал про ступени, ступеней меньше и меньше», – передает ТАСС слова Шойгу, сказанные в ответ на вопрос, означает ли, что мир стал на один шаг ближе к ядерному столкновению.
Ранее новость о готовности поставить снаряды с обедненным ураном Киеву прокомментировал Владимир Путин. Он отметил, что это лишь говорит о готовности Запада воевать с Россией до последнего украинца.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Лондон в таком случае выразил готовность идти не только на риски, но и на военные преступления.
Ранее в Лондоне сообщили о планах поставить Украине снаряды с обедненным ураном.
Российские войска за сутки уничтожили более 400 украинских военных
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Активными действиями подразделений Западной группировки войск на Купянском направлении поражена живая сила и техника противника Двуречной и Тимковки Харьковской области, Новоселовского и Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Ликвидированы порядка 80 военнослужащих, три бронемашины и гаубица Д-20, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Огнем артиллерии группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении поражены подразделения ВСУ недалеко от Невского ЛНР, Ямполовки и Григоровки Донецкой народной республики (ДНР). За последние сутки на этом направлении уничтожены до 95 военнослужащих, две бронемашины, гаубицы Д-20 и Д-30.
В ходе активных действий подразделений уничтожены около 160 военнослужащих, три бронемашины и гаубица Д-20, отчитались в Минобороны.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ рядом с пунктами Угледар, Новомихайловка ДНР и Преображенка Запорожской области. Потери противника составили более 30 военнослужащих, два пикапа и гаубица Д-30, сообщил Конашенков.
В результате огневого поражения противника на Херсонском направлении за минувшие сутки ликвидированы более 40 военнослужащих, самоходных гаубицы «Акация», американская артсистема М777.
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск Вооруженных Сил России за прошедшие сутки нанесено поражение 95 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 107 районах, перечислили в Минобороны.
Уничтожены три американские РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37 в районах пунктов Шандриголово ДНР, Орехов Запорожской области и Белозерка Херсонской области, подытожили в оборонном ведомстве.
Захарова назвала «безрассудной провокацией» планы Британии поставить Киеву снаряды с ураном
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Озвученное Британией решение передать Киеву снаряды с обедненным ураном является очередной безрассудной провокацией Лондона, выразила мнение спикер МИД Мария Захарова.
По ее словам, это вопрос ярчайшей безнаказанности англосаксов, англосаксонского дуэта, в первую очередь Лондона и Вашингтона, в международных делах, передает радио Sputnik.
Захарова отметила, что такое поведение со стороны Британии является провокацией с целью вывести ситуацию вокруг Украины на «новый виток агрессии, конфликта и придать качественно иное измерение».
При этом спикер МИД подчеркнула, что замминистра обороны Британии Аннабель Голди, которая анонсировала поставки опасного оружия Киеву, не осознает до конца последствия их применения.
«Страдать будут и те, в отношении кого применяют, не только находящиеся в зоне поражения, но и дальнейшие поколения... Удар приходится этим компонентом и по тем, кто применяет это оружие», – заверила Захарова.
Напомним, глава российского государства Владимир Путин заявил, что Запад начинает применять на Украине оружие с ядерным компонентом.
В Вашингтоне заверили, что не планируют в данном случае копировать поведение Великобритании. По словам пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, такого в планах американского командования нет.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что коллективный Запад делает все, чтобы «война до последнего украинца» стала «войной до последнего европейца».
Газета ВЗГЛЯД поясняла, зачем Лондон подталкивает мир к ядерной катастрофе.
Рогов уточнил место произошедшего под Запорожьем взрыва
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов рассказал, что взрыв произошел в пригороде Запорожья – Вольнянске
Во вторник произошел взрыв в пригороде Запорожья – Вольнянске, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
В своем в Telegram-канале он отметил, что в этом городе расположен командный пункт 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и подразделения ПВО.
Кроме того, мощный взрыв был зафиксирован в подконтрольном Киеву городе Запорожье в 13.08 мск, после взрыва была объявлена воздушная тревога.
Ранее Рогов заявлял, что ВСУ готовят армию беспилотников для нанесения массированного удара по Запорожской области.
Эксперты заявляли, что в ближайшее время ВСУ могут попытаться перейти в контрнаступление. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, о каких направлениях ударов идет речь и что может противопоставить Россия.
Танки Leopard заметили на Артемовском направлении в ДНР
Советник Пушилина Гагин заявил, что на Артемовском направлении в ДНР были замечены танки Leopard
Есть информация о танках Leopard, которые заметили на Артемовском направлении в ДНР, заявил на канале «Россия 1» советник врио главы республики Дениса Пушилина Ян Гагин.
По его словам, БТР «легко поражаются» российскими орудиями, так как их бронезащита оставляет желать лучшего. При этом на данный момент массового участия иностранной техники в боях нет, передает РИА «Новости».
Гагин добавил, что Киев просто не успел еще доставить на линию боевого соприкосновения новую иностранную технику из-за сложной логистики. «Дороги контролируются нашими силами, переправлять большие колонны – достаточно опасно», – пояснил он.
Также Гагин отметил, что число солдат ВСУ в районе города Часов Яр, откуда Киев периодически пытается контратаковать Артемовск, может составлять десятки тысяч человек.
«В районе Часова Яра Киев сформировал достаточно серьезную группировку, это, возможно, десятки тысяч», – рассказал он.
Ранее в среду Гагин заявил, что российские войска блокировали Артемовск.
Генсек НАТО призвал Китай к взаимодействию с Зеленским
Генсек НАТО Столтенберг: Китай должен вести переговоры с Зеленским, если хочет говорить о мире
Китай должен начать понимать украинскую точку зрения и взаимодействовать с Владимиром Зеленским, если хочет серьезно говорить о мире, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, представляя свой ежегодный отчет за 2022 год.
Столтенберг счел важным напомнить, что Китай не осудил военную операцию России на Украине. Он также отметил, что план Китая содержат позитивные элементы, которые поддерживает НАТО, например, важность защиты атомных объектов, гражданской инфраструктуры, а также соблюдение суверенитета и территориальной целостности Украины, передает ТАСС.
Генсек НАТО подчеркнул, что любой мирный план должен основываться на суверенитете Украины, и Китаю следует говорить с Зеленским, если хочет говорить о мире. Также он считает, что любое прекращение огня без соблюдения территориальной целостности Украины, только заморозит конфликт.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обсудили предложенный Пекином план урегулирования конфликта на Украине.
Газета ВЗГЛЯД писала, как дружба России и Китая вызвала у США шок.
Авиация ВКС России в воздушном бою сбила украинский Су-25 в ДНР
Истребительная авиация ВКС России возле Никаноровки Донецкой народной республики (ДНР) в воздушном бою сбила Су-25 ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Средствами ПВО за последние сутки уничтожен 31 украинский беспилотник возле пунктов Токаревка Харьковской области, Червонопоповка, Краснореченское, Кременная, Нововодяное, Воеводовка, Площанка, Бараниковка, Рубежное Луганской народной республики (ЛНР), Урожайное, Благодатное, Зеленый Гай, Владимировка, Старомлиновка, Евгеновка ДНР, Пологи, Ульяновка Запорожской области, Новая Збурьевка и Крынки Херсонской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Перехвачены три снаряда РСЗО HIMARS.
С начала спецоперации уничтожены 403 самолета, 223 вертолета, 3502 беспилотника, 414 ЗРК, 8363 танка и других бронемашин, 1070 машин РСЗО, 4403 орудия полевой артиллерии, 9039 единиц спецтехники, перечислили в Минобороны.