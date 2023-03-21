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Си Цзиньпин заявил о приглашении Путину посетить Китай
Председатель КНР Си Цзиньпин сообщил о приглашении президенту России Путину посетить Китай в этом году
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Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным сообщил, что пригласил президента России Владимира Путина посетить в этом году с визитом Китай.
Он отметил, что накануне пригласил Путина приехать в Китай «в любое удобное для него время в этом году», передает РИА «Новости».
Си Цзиньпин напомнил, что в 2023 году в КНР пройдет третий международный форум «Один пояс – один путь», причем Путин участвовал в предыдущих двух аналогичных форумах.
Кроме того, председатель КНР заверил, что премьер китайского госсовета Ли Цян по-прежнему приоритетное внимание будет уделять всестороннему стратегическому партнерству между Россией и Китаем.
Си Цзиньпин призвал продолжить традицию встреч глав правительств двух государств.
Ранее во вторник сообщалось о начавшейся встрече Мишустина и Си Цзиньпина.
Россия подняла Су-35 на перехват американских В-52Н над Балтикой
Минобороны: Россия подняла истребитель Су-35 на перехват американских стратегических бомбардировщиков В-52Н над Балтикой
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Истребитель Су-35 вылетел на перехват двух стратегических бомбардировщиков В-52Н ВВС США над Балтийским морем, сообщили в Национальном центре управления обороной России.
В понедельник средства РЛС дежурных по ПВО сил Западного военного округа (ЗВО) над акваторией Балтийского моря обнаружили две воздушные цели, которые выполняли полет в направлении госграницы России.
В Национальном центре управления обороной России уточнили, что обнаруженные цели удалось классифицировать как два стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США, передает ТАСС.
В Минобороны информировали, что для недопущения нарушения границы России в воздух был поднят истребитель Су-35 из состава дежурных по ПВО сил ЗВО. Его экипаж занял утановленную зону дежурства в воздухе. В ведомстве рассказали, что после удаления иностранных военных самолетов от государственной границы российский истребитель вернулся к аэродрому базирования.
Напомним, 12 марта американский стратегический ракетоносец B-52H был замечен над Балтийским морем примерно в 200 километрах от Петербурга.
СК возбудил уголовное дело в отношении судей МУС
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Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей Международного уголовного суда (МУС), выдавшего «ордер на арест» президента Владимира Путина.
В ведомстве заявили, что судьи МУС вынесли незаконное решение об аресте президента России и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Уголовное преследование граждан России МУС носит заведомо незаконный характер. В СК подчеркнули, что оснований для привлечения к уголовной ответственности нет.
В частности дело возбуждено против прокурора МУС Карима Ахмад Хана, он направлял ходатайство для получения ордера на арест Путина и Льфовы-Беловой.
В действиях прокурора МУС, по данным СК РФ, содержатся признаки преступлений по статье о привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, сопряженные «с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений».
«В соответствии с Конвенцией о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, от 14.12.1973, главы государств пользуются абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств», – отмечается в сообщении СК.
Напомним, МУС выдал «ордер на арест» Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как этот шаг поставил крест на идее международного правосудия.
В ДНР рассказали о новых видах пыток в украинском плену
Омбудсмен ДНР Морозова: Киев применяет новые виды пыток к пленным
Украинские силовики изобретают все новые виды пыток для российских военнопленных, информация о них будет передана в Следственный комитет России, сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
Морозова рассказала, что вырученные из плена российские солдаты рассказали об изощренных новых видах пыток, которые к ним применяли на Украине, но не смогли сломить их дух, передает РИА «Новости».
По ее словам, информацию о них власти ДНР передадут в Следственный комитет, она «ляжет в одно большое уголовное дело против Украины». Омбудсмен пообещала, что все виновные понесут наказание
Ранее военный Алексей Лукоянов в рамках спецпроекта «Трибунал. Пытки российских военнопленных» рассказал, что пленных российских солдат в украинском плену пытали и заставляли петь украинский гимн.
Эксперт: Китайские автомобили не уступают продукции ушедших из России компаний
Автомобильный эксперт Моржаретто спрогнозировал падение цен на продукцию китайского автопрома в России
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Китайские автомобили ничуть не отстают по критериям безопасности и качеству от западного автопрома, но поставляются на российский рынок пока машины в дорогом ценовом сегменте, рассказал газете ВЗГЛЯД партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто, комментируя рост доли китайских автомобилей на российском рынке.
Доля китайских моделей в продажах новых автомобилей в России может достичь 60% и выше, сказали опрошенные эксперты в беседе с «Известиями». Такие изменения в отечественном автомобильном рынке связывают с уходом американских и европейских автоконцернов, а также с низкой долей российских машин.
«Сейчас единственная страна, которая поставляет регулярно автомобили на российский рынок из-за рубежа, – это Китай. Причем поставляются не только готовые автомобили, в России уже собираются две модели, а на подходе еще несколько. В принципе, из надежных партнеров в России на сегодняшний день на авторынке, кроме Китая, больше нет никого, выбор ограничен», – говорит Моржаретто.
Он подчеркивает, что китайские производители предлагают довольно интересные автомобили, однако пока только в достаточно дорогом сегменте – от 2 млн рублей и выше. Тем не менее даже это явление, по мнению собеседника, временное. «Китайские производители на нашем рынке уже конкурируют между собой. Это приводит к тому, что цены мало того, что не повышаются, так еще все компании готовы сейчас представлять личные скидки», – делится эксперт.
Как изменилось ваше отношение к китайским автомобилям за последнее время?
При этом нынешнее поколение китайских автомобилей соответствует европейским требованиям по безопасности, по уровню комфорта, по техническим характеристикам, говорит специалист. «Практически все автомобили, с которыми мы имеем дело, ничуть не отстают от продукции тех компаний, что ушли с российского рынка», – заключил Моржаретто.
Ранее гендиректор Московского автомобильного завода «Москвич» Дмитрий Пронин рассказал, что компания планирует открыть продажу автомобилей в Симферополе и Сочи. По его словам, виден интерес со стороны покупателей, заказчиков и корпоративных клиентов.
В УПЦ рассказали, как будут действовать во время выселения из Киево-Печерской лавры
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УПЦ будет действовать в соответствии с законодательством Украины, когда согласно предписанию властей она должна будет покинуть Киево-Печерскую лавру, рассказал руководитель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви владыка Климент, сообщает издание «Страна.ua».
По его словам, нет никаких законных оснований, чтобы монахи УПЦ выезжали из Киево-Печерской лавры.
«В то же время мы думаем, что будут совершаться незаконные действия со стороны определенных чиновников. Поэтому мы будем делать все, чтобы 29 марта конституционные права верующих УПЦ не были нарушены», – рассказал владыка Климент.
Также он рассказал, что сейчас монахи вывозят часть своих вещей с территории монастыря на случай, если они не смогут находится в Лавре. При этом он подчеркнул, что когда монастырь вновь будет в Лавре, монахи туда вернутся.
Ранее представители полиции потребовали от высших иерархов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) покинуть территорию возле офиса президента Украины из-за начала воздушной тревоги в Киеве.
Напомним, 13 марта на территорию Киево-Печерской лавры без предупреждения, без документов и уведомлений прибыла госкомиссия с проверкой. Монахи Киево-Печерской лавры УПЦ заявили, что отказываются покидать монастырь по требованию музея-заповедника, который находится в ведении Минкульта Украины. Минкульт Украины предложил им перейти в ПЦУ.
Генерал-майора Росгвардии заподозрили в получении многомиллионных взяток
Генерал-майора Росгвардии Драгомирецкого заподозрили в получении многомиллионных взяток
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Военно-следственные органы возбудили дело против замкомандующего Центральным округом войск Росгвардии генерал-майора Вадима Драгомирецкого: его заподозрили в получении взяток на сумму 19 млн рублей, сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Хинштейн у себя в Telegram-канале написал, что разоблачение стало результатом совместных усилий ФСБ и Росгвардии, передает ТАСС.
По решению директора Росгвардии Виктора Золотова были направлены документы об освобождении Драгомирецкого от должности с последующим увольнением, уточнил депутат.
Хинштейн отметил, что Драгомирецкий подозревается в систематическом получении так называемых откатов от компании-подрядчика, выполнявшей реконструкцию воинской части в Подмосковье.
Депутат добавил, что, по предварительным данным, в общей сложности коммерсантами было передано 19 млн рублей. Причем в преступную схему входил начальник окружного центра хранения материальных ресурсов полковник Кочиев. Он был задержан накануне и сейчас находится в СИЗО.
«Очевидно, под тяжестью улик Драгомирецкий был вынужден признать вину и написать явку с повинной. В настоящее время с ним проводятся следственные действия, по завершении будет решаться вопрос о его мере пресечения», отметил Хинштейн.
Ранее сообщалось, что сотрудник ГУ ФСИН по Ростовской области подозревается в получении взятки от заключенного в размере 100 тыс. рублей.
Водолазы достали из Волги тело основателя группы Cream Soda
Водолазы подняли из Волги тело провалившегося под лед основателя группы Cream Soda Димы Новы
Спасатели достали из Волги тело основателя и участника группы Cream Soda Димы Новы (Дмитрия Свиргунова), провалившегося под лед в Ярославской области, сообщили в силовых структурах региона.
Источник сообщил, что Свиргунов погиб, водолазы подняли его тело из реки, передает ТАСС.
В СК отметили, что тело музыканта уже опознано, при этом поиски еще двух мужчин, которые были с ним, продолжаются.
По данным следствия, ночью в районе населенного пункта Диево-Городище компания из десяти человек вышла гулять на реку, пятеро провалились под лед. Одна из девушек спаслась сама, 27-летний мужчина умер в машине скорой.
Ранее в группе Cream Soda подтвердили, что среди провалившихся под лед был ее основатель Дима Нова.
Религиовед Лункин: Зеленский спрятался от православных в бункере
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Если в ближайшее время отношение властей Украины к канонической УПЦ не изменится, это станет прелюдией к духовному развалу страны. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил религиовед Роман Лункин, комментируя попытку высших иерархов УПЦ встретиться с Владимиром Зеленским у ворот его офиса. Позже иерархов прогнали полицейские под предлогом внезапно включившейся воздушной тревоги.
«Встреча Зеленского с представителями канонической УПЦ не состоялась, потому что решения о давлении на церковь уже приняты, и они ложатся черным пятном на якобы «героическую» биографию Зеленского. Ему просто нечего ответить православным», – сказал религиовед Роман Лункин.
«Можно сказать, что он просто спрятался от иерархов в бункере. Он испытывает страх на фоне того, что он сотворил со страной, с православием, с Церковью. При этом в начале своего срока он пытался наладить отношения с канонической УПЦ. Теперь ему должно быть стыдно перед митрополитом Онуфрием за происходящее», – добавил он.
Как отмечает собеседник, Киево-Печерская лавра является духовным центром для всех православных. Поэтому вытеснение оттуда монахов стало точкой кипения, приведшей к решительным действиям высших иерархов УПЦ. «То, что глава Церкви сам пришел к воротам офиса Зеленского, – это довольно радикальный шаг, демонстрирующий пастве отчаянное положение Церкви. По сути, Онуфрий практически исчерпал все свои аргументы», – пояснил эксперт.
По его словам, Онуфрий действует в интересах прихожан, потому что их положение прямо влияет на состояние дел в стране. И тот факт, что митрополит пришел к офису президента, показывает очевидную вещь: епископ УПЦ является большим патриотом Украины, чем сам Зеленский.
«Иерархи действительно доведены до отчаяния. Если раньше Зеленский сам просил помощи у Церкви, то теперь он не хочет ее слышать. Соответственно, если до 29 марта ситуация не изменится, тогда мы можем увидеть беспорядки, которые станут духовной прелюдией к развалу Украины. Я думаю, верующие встанут на сторону Церкви. При этом УПЦ не станет просить о политической или военной поддержке, поскольку она является духовным институтом», – заключил Лункин.
В понедельник члены синода канонической Украинской православной церкви (УПЦ) во главе с митрополитом Онуфрием прибыли к офису Владимира Зеленского, чтобы донести позицию Церкви касательно требования властей Украины покинуть Киево-Печерскую лавру, пишет РИА «Новости».
Пресс-секретарь главы Украины Сергей Никифоров заявил, что президент не будет встречаться с высшими иерархами. Позже стало известно, что представители полиции потребовали от иерархов покинуть территорию возле офиса Зеленского из-за начала воздушной тревоги в Киеве.
Руководитель Синодального информационно-просветительского отдела Украинской православной церкви владыка Климент сообщил, что во время выселения из Киево-Печерской лавры УПЦ намерена действовать согласно законодательству Украины. Он подчеркнул, что нет никаких законных оснований, чтобы монахи УПЦ выезжали из Киево-Печерской лавры.
Напомним, 10 марта монахов канонической Украинской православной церкви обязали покинуть Киево-Печерскую лавру до 29 марта. Через три дня после этого на территорию лавры без предупреждения, без документов и уведомлений прибыла госкомиссия с проверкой. Монахи Киево-Печерской лавры УПЦ заявили, что отказываются покидать монастырь по требованию музея-заповедника, который находится в ведении Минкульта Украины. В ответ ведомство предложило им перейти в раскольническую Православную церковь Украины.
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Венгрия заблокировала заявление ЕС об ордере на «арест» Путина
Bloomberg: Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС о выдаче международного ордера на «арест» президента России
Венгрия заблокировала совместное заявление стран Евросоюза о выдаче международного ордера на «арест» президента России Владимира Путина, сообщило Bloomberg.
В статье подчеркивается, что из-за наложенного Будапештом вето главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель опубликовал заявление о поддержке решения Международного уголовного суда от своего имени, передает РИА «Новости».
Издание предположило, что Будапешт обозначит свою позицию по этому вопросу, когда лидеры ЕС встретятся на очередном саммите в Брюсселе.
Накануне Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей Международного уголовного суда (МУС), выдавшего «ордер на арест» президента России.
Захарова: Встреча Путина и Си вызвала на Западе зависть и злость
Захарова: На Западе испытали зависть, злость и ревность, слушая президента РФ и председателя КНР на переговорах в Москве
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Западные режимы изошли пеной, испытали зависть, злость и ревность, слушая вступительные слова президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на переговорах в Москве, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова отметила в своем Telegram-канале, что на Западе изошли пеной, испытали зависть, злость и ревность, слушая вступительные слова президента России и председателя КНР на переговорах в Москве. При этом она обратила внимание, что главного на Западе не заметили: оба лидера сказали о многолетнем созидательном (а не разрушительном) развитии двусторонних отношений. Захарова указала, что созидательность эта не только в интересах двух стран, но и, безусловно, в интересах всего мира.
В связи с этим дипломат напомнила о последних примерах синофобии стран Запада. В частности, Германия запретила своим компаниям взаимодействовать с новыми разработками китайского телекома, Нидерланды ввели запрет на сотрудничество с Пекином по микрочипам, а в США Пекину не могут простить популярность китайских программ.
При этом Захарова привела в пример пандемию коронавируса, когда Россия и Китай проходили испытания каждый по-своему, но поддерживали друг друга в этот сложный период, в отличие от западных режимов, которые занимались недопуском российской вакцины на мировой рынок и обвинениями КНР в якобы распространении коронавируса.
Как отметила официальный представитель МИД РФ, некогда прекрасный западный «сад» без российских удобрений что-то совсем зачах, а вот «джунгли» преисполнены силы, ресурсного и сырьевого богатства, а также созидательности и ответственности.
Ранее в Белом доме назвали отношения России и Китая «браком по расчету», объяснив сближение Москвы и Пекина стремлением бросить вызов США.
Встреча Путина и Си Цзиньпина длилась 4,5 часа
Встреча Путина и Си Цзиньпина завершилась
Неформальная встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина завершилась.
Китайский лидер покинул Кремль. В общей сложности общение Путина и Си Цзиньпина продлилось почти 4,5 часа, передает ТАСС.
Отмечается, что во вторник лидеры встретятся вновь и проведут полноформатные переговоры.
Ранее президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу в Кремле.
Напомним, Си Цзиньпин 20–22 марта совершает государственный визит в Россию, основные переговоры пройдут 21 марта с участием делегаций.
Тбилиси упрекнул Киев за неблагодарность в контексте решения МУС
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили напомнил, что его страна была в числе государств, подписавших обращение против России и ее президента в МУС 2 марта 2022 года, и упрекнул Украину, которая не оценила эту позицию, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В связи с решением Международного уголовного суда (МУС), выдавшего «ордер на арест» президента России Владимира Путина, председатель парламента отметил, что Грузия в числе 38 стран подписала обращение в Гаагу, тогда как местная оппозиция говорит о «несолидарности с Украиной».
«Поэтому фальшивы все обвинения в том, что мы не поддерживаем Украину», – сказал он.
Шалва Папуашвили также напомнил, что именно в те дни Украина отозвала своего посла из Грузии (новый пока так и не назначен).
«Упрекали в том, что правительство Грузии не представляет ее народ», – сказал председатель парламента.
Грузия поддерживает Украину гуманитарно и на всех международных платформах, но не ввела санкции против России на двусторонней основе. При этом Тбилиси строго следует всем международным рестрикциям, введенным против Москвы.
Напомним, МУС выдал «ордер на арест» Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как этот шаг поставил крест на идее международного правосудия.
В США назвали срок выдвижения обвинений Трампу
Politico: Трампу могут предъявить обвинения в течение дня
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Обвинения экс-президенту США Дональду Трампу в манипуляции с финансовыми документами компании Trump Organization могут предъявить уже в понедельник или в среду, сообщило издание Politico со ссылкой на источники.
Выдвижение обвинений против бывшего президента США рассматривалось лишь однажды – в отношении Ричарда Никсона в связи с Уотергейтским скандалом. Никсон был помилован своим преемником Джеральдом Фордом, передает ТАСС.
В деле, которое рассматривает большое жюри, говорится, что адвокат Трампа Майкл Коэн в 2016 году, во время выборов президента в США, заплатил бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс 130 тыс. долларов за то, чтобы она отказалась от своих слов о якобы связи с Трампом в 2006 году.
В 2018 году Дэниэлс публично заявляла о связи с Трампом, а также обвинила Коэна в том, что он пытался ее запугать, чтобы скрыть это.
Дэниэлс ранее уже пыталась выдвигать обвинения против экс-президента США в суде, однако в 2018 году соответствующий иск с попыткой обвинить экс-президента в клевете был отклонен.
Между тем прокуратура Нью-Йорка возбудила отдельное дело о махинациях с финансовой отчетностью компании Trump Organization.
По данным прокуратуры, Коэн заплатил Дэниэлс 130 тыс. долларов из собственных средств. Эти деньги ему позже компенсировали за счет Trump Organization.
Прокуроры считают, что для выплаты средств мог быть совершен подлог в финансовой отчетности компании, который сейчас является поводом для разбирательства.
Песков рассказал об отношении Кремля к решению МУС выдать ордер на арест Путина
Песков: Кремль спокойно отнесся к решению МУС в отношении Путина
Решение Международного уголовного суда (МУС) об ордере на арест президента Владимира Путина не отразилось на его работе и администрации российского лидера, к решению в Кремле отнеслись спокойно, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Относимся к этому спокойно, все фиксируем и продолжаем работать», – сказал представитель Кремля, передает ТАСС.
По словам Пескова, главное, что продолжает работать президент.
МУС ранее выдал «ордер на арест» Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как этот шаг поставил крест на идее международного правосудия.
Путин: Россия ознакомилась с китайским планом мирного урегулирования на Украине
Путин: Россия внимательно ознакомилась с китайским планом мирного урегулирования на Украине
Россия внимательно ознакомилась с китайским планом мирного урегулирования на Украине, заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле.
Путин добавил, что Россия с уважением относится к инициативам Китая по мирному урегулированию на Украине. Также в начале встречи он отметил, что обсудит с Си Цзиньпином тему Украины, передает ТАСС.
«Мы внимательно ознакомились с вашими предложениями по урегулированию острого кризиса на Украине… Конечно, у нас будет возможность обсудить это», – сказал Путин.
Он также добавил, что Китай исходит «из принципов справедливости и соблюдения основополагающих положений международного права».
Напомним, Си Цзиньпин 20–22 марта совершает государственный визит в Россию. Самолет Си Цзиньпина приземлился во Внуково.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как визит Си в Россию прояснит будущее Украины.