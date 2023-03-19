Хуснуллин: В Мариуполе разрушенные объекты подключат к отоплению к новому сезону

Все разрушенные объекты Мариуполя будут подключены к отоплению к новому отопительному сезону, рассказал вице-премьер России Марат Хуснуллин президенту Владимиру Путину.

Он добавил, что весь прошлый год «боролись за подготовку к зиме», передает РИА «Новости».

Хуснуллин уточнил, что всего в городе 1,8 тыс. объектов, они все будут подключены к отоплению.

В воскресенье президент России Владимир Путин посетил Мариуполь. За рулем автомобиля он проехал по городу, посетив несколько районов. Вице-премьер Марат Хуснуллин рассказал Путину о строительстве и восстановительных работах в Мариуполе и окрестностях.

Владимир Путин также пообщался с жителями Мариуполя в микрорайоне «Невский» и заглянул домой к одной из семей по их приглашению. Одна из горожанок призналась, что теперь это место – «маленький кусочек рая». На что глава государства пообещал, что в Мариуполе будут и дальше появляться современные и комфортные жилые кварталы.