У мобилизованных военнослужащих начались первые отпуска

Мобилизованные военнослужащие прибыли в первые отпуска

Первые отпуска начались у военнослужащих, призванных в рамках частичной мобилизации, приехавшие домой молодые люди, провели уроки мужества в школах, которые закончили, сообщили в Минобороны.

Домой в Карачаево-Черкесскую республику в первый отпуск после призыва прибыли военнослужащие Бислан Хачуков и Адам Джегутанов, молодые люди провели урок мужества в родной школе, передает ТАСС.

По словам Хачукова, отпуск стал сюрпризом как для родных, так и для него самого.

В Минобороны отметили, что в плановые отпуска продолжают прибывать военнослужащие по контракту. Алим Лайпанов, который проходит службу уже более 10 лет, приехал на побывку домой.

Ранее группы по вопросам СВО начали разработку организации отпусков мобилизованных.

Напомним, президент России Владимир Путин призвал установить для мобилизованных, для всех военнослужащих, для всех участников СВО, в том числе и для добровольцев, регулярный отпуск длительностью не менее 14 дней и не реже одного раза в полгода без учета времени на дорогу.