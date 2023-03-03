Группы по вопросам СВО начали разработку организации отпусков мобилизованных

В пилотных регионах рабочие группы по вопросам СВО разработают программу отпускных мероприятий для мобилизованных рекомендательного характера, сообщил вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-Оол по итогам встречи с руководителем рабочей группы по вопросам СВО Андреем Турчаком.

Первыми регионами, где будут организованы такие программы, станут Сахалинская, Новосибирская и Костромская области, а также Красноярский край, сообщается на сайте ЕР.

Кара-Оол, ответственный в группе за вопросы мобилизации граждан и имущества, провел встречу с главами сибирских регионов на совете Ассоциации «Сибирское соглашение».

По итогам встречи решено разработать рекомендательные программы организации отдыха для участников СВО, находящихся в отпусках. Они могут включать медицинское и социальное обслуживание, посещение культурно-досуговых и спортивных мероприятий, встречи со школьниками и молодежью, общественными объединениями.

«Важно, чтобы фронтовик быстро добрался домой, к своим родным без проволочек в пути, затем смог беспрепятственно пройти оздоровительную программу и восстановил силы. Нужно, чтобы отдых был комфортным и наполненным полезными мероприятиями», – отметил депутат.

В заключение Кара-Оол добавил, что «воин должен как можно больше находиться в кругу семьи», а не стоять в коридорах в ожидании представителей медчасти или воинской части, чтобы получить отметку в документах.

Рабочая группа по вопросам СВО создана по распоряжению президента Владимира Путина. Ее возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В состав группы вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты.