Когда говорят, что джаз – музыка народная, это не совсем правда, или даже – совсем не правда. Никаких подлинных африканских корней у этой музыки нет. Но как же такая музыка смогла не только выжить, но и завоевать мир? А вот это очень интересная история.4 комментария
В Раде заявили о подготовке в Польше отрядов ВСУ из уехавших украинцев
В Польше организовали подготовку подразделений из выехавших с Украины мужчин, которые впоследствии присоединятся к Вооруженным силам Украины (ВСУ), заявил депутат Верховной рады Юрий Камельчук.
Некоторые из покинувших страну украинцев готовы служить, но при этом хотели бы пройти обучение в хороших условиях за границей, рассказал Камельчук, передает РИА «Новости».
По его словам, «по инициативе определенного руководства морпехов» в Польше на отдельных базах готовятся небольшие подразделения из уехавших украинцев, которые впоследствии будут приезжать на Украину. «Пока что речь идет не о тысячах, но о сотнях», – добавил он.
Ранее Словакия зафиксировала рост нелегальной миграции с Украины на фоне мобилизации.