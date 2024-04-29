29 апреля 1918 года финские белые войска взяли Выборг, который был одним из главных центров красных финнов. И тут же принялись вымещать свою ненависть к коммунистам. Но большинством жертв устроенной кровавой расправы стали вовсе не красногвардейцы, а обычное русское население города.5 комментариев
Словакия зафиксировала рост нелегальной миграции с Украины на фоне мобилизации
Словакия с начала года фиксирует рост нелегальной миграции с Украины на фоне мер по мобилизации, сообщил глава комитета словацкого парламента по обороне и безопасности Тибор Гашпар.
По его словам, за первые четыре месяца этого года Словакия зафиксировала повышенный прирост нелегальной миграции с Украины, что говорит о реакции украинских мужчин на мобилизационные законы, которые принимаются там, передает РИА «Новости».
Гашпар добавил, что соседи рост составляет составляет 82%, или 300 нелегальных мигрантах, которые пытались пересечь шенгенскую границу вне пограничных переходов. Он уточнил, что идут разговоры о том, как помочь Украине с регистрацией и возвращением некоторых ее граждан назад в украинскую армию.
Ранее, комментируя отказ Киева в консульских услугах гражданам Украины за рубежом, депутат Верховной рады Марьяна Безуглая предложила украинцам сдать паспорта.