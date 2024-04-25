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    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Почему Украина потеряла право на существование

    Будущее Украины может представлять собой как полную ликвидацию государственности и раздел территории соседними странами (как случилось с Речью Посполитой в конце XVIII века), так и частичный раздел под жестким контролем заинтересованных стран (как поступили с Германией в 1945 году).

    13 комментариев
    Борис Акимов Борис Акимов Давайте выныривать из Сети

    Если сегодня мы все с вами с утра до вечера сидим в интернете, то и завтра будет так же? Да нет же. Завтра будет так, как мы решим сегодня, точнее, как решат те, кто готов найти в себе силы что-то решать.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Сердце художника против культурных «ждунов»

    Люди и на фронте, и в тылу должны видеть: те, кому от природы больше дано, на их стороне, а не сами по себе. Но культурная мобилизация не означает, что всех творческих людей нужно заставить ходить строем.

    12 комментариев
    25 апреля 2024, 22:58 • Новости дня

    В Раде недовольным украинцам за рубежом предложили сдать паспорта

    Депутат Рады Безузглая предложила недовольным отказом в консульских услугах украинцам за границей сдать паспорта

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя отказ Киева в консульских услугах гражданам Украины за рубежом, депутат Верховной рады Марьяна Безуглая предложила украинцам сдать паспорта.

    Как заявила Безузглая, если эти люди «не видят себя украинцами», то они должны «сдать паспорт» и «остаться в другой стране», передает РИА «Новости».

    Безуглая утверждает, что власти в Киеве «не обязывают вернуться» находящихся за границей украинцев, а лишь просят обновить данные о своем местонахождении, передает ТАСС.

    Депутат рассказала, что устраивала опросы на своей странице в соцсетях. Результаты продемонстрировали, что 70% участников готовы пожертвовать  украинским гражданством, лишь бы не попасть под мобилизацию.

    Безузглая заявила об этом в передаче украинской журналистки Натальи Мосейчук, против которой в Росси открыто уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды».

    Напомним, в МИД Украины подтвердили информацию о распоряжении не оказывать консульские услуги военнообязанным гражданам за рубежом. Таким образом Киев пытается выманить граждан Украины призывного возраста из-за границы.

    25 апреля 2024, 09:52 • Новости дня
    Появилось видео ракетного удара по эшелону ВСУ в Днепропетровской области
    Появилось видео ракетного удара по эшелону ВСУ в Днепропетровской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В Сети появились кадры ракетного удара ВС России по эшелону ВСУ на железнодорожной станции Синельниково в Днепропетровской области.

    Судя по видео, состав был поражен авиационной ракетой класса «воздух-поверхность» либо ОТРК «Искандер», пишет «Российская газета».

    Уточняется, что удар был нанесен 19 апреля, однако видео с места событий в соцсетях появилось только сейчас.

    Ранее в подполье сообщили, что личный состав ВСУ, размещенный в Доме культуры и гимназии, был уничтожен в городах Никополь и Марганец Днепропетровской области.

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    25 апреля 2024, 07:26 • Новости дня
    Экс-разведчик назвал число погибших на Украине французских наемников

    По меньшей мере 75 французских наемников погибли, получили ранения или вернулись во Францию с начала СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Экс-сотрудник французской контртеррористической разведки Николя Чинкуини, который занимается поиском информации о французах, участвующих в боях на стороне Киева, сообщил, что ему удалось идентифицировать 75 человек.

    «Включая убитых, раненых и вернувшихся, опубликованный мной список на сегодня включает 75 лиц, которые идентифицированы точно или под псевдонимами», – отметил Чинкуини РИА «Новости».

    Он добавил, что обладает информацией и о других наемниках, но пока недостаточно сведений для публикации.

    МИД Франции отрицает наличие французских наемников в рядах ВСУ, обвиняя Россию в «дезинформации».

    Ранее глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия располагает данными о том, что на Украине работают французские инструкторы наряду с другими представителями военных и специальных служб стран Европы.

    Министр добавил, что есть данные о том, что инструкторы и наемники из Франции работают на Украине.

    При этом советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что военнослужащие украинской армии не эвакуируют тела погибших иностранных наемников, поэтому российские бойцы вынуждены хоронить их на поле боя

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    25 апреля 2024, 10:27 • Новости дня
    Зеленский: Исход конфликта с Россией может устроить не всех
    Зеленский: Исход конфликта с Россией может устроить не всех
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому каналу Fox News выразил неуверенность в том, что исход конфликта между Украиной и Россией после его завершения устроит все стороны.

    «Я не знаю, как это будет, я не уверен, что все будут счастливы», – приводит его слова РИА «Новости».

    Как отмечали ранее в Кремле, российский лидер Владимир Путин подтвердил готовность России к мирному решению украинского вопроса, но это не мирная инициатива.

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    25 апреля 2024, 16:45 • Новости дня
    МИД: Украинцы просят Россию помочь в возвращении изъятых спецслужбами ЕС детей
    МИД: Украинцы просят Россию помочь в возвращении изъятых спецслужбами ЕС детей
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Свыше тысячи обращений от украинских беженок с просьбой спасти их детей, отнятых представителями так называемой ювенальной юстиции стран Евросоюза, поступило в постпредство России при ООН, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    По словам Захаровой, российской стороне известно о 255 случаях изъятия спецслужбами европейских стран украинских детей у их родителей, из них 71 случай зафиксирован в Германии, 33 – в Польше, 25 – в Италии, 24 – в Чехии и 17 – в Швеции, передает ТАСС.

    «Украинские граждане, которые отчаялись вернуть своих детей, буквально утраченных на территории ЕС, обращаются за помощью в российские загранучреждения, так как посольства Украины отказывают им в содействии», – отметила дипломат.

    Она также напомнила, как в Германии было найдено более 160 украинских детей, которые ранее считались «вывезенными в Россию».

    «Это должно стать буквально набатом для всех стран, которые солидаризировались с так называемым псевдорешением Международного уголовного суда», – подчеркнула Захарова. Она призвала эти страны осудить «подобный политизированный и неправовой, антизаконный подход».

    Захарова также отметила усилия уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, которая действует в интересах российских и украинских детей.

    В прошлом году МУС выписал ордер на арест уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой по делу о «незаконном вывозе детей». В документе на сайте суда указывалось, что она якобы могла быть причастна к «военным преступлениям, заключающимся в незаконной депортации населения», в том числе детей, и их незаконном перемещении в Россию, а действия предположительно были совершены на территории Украины после 24 февраля 2022 года.

    В российском МИД тогда  заявилили, что это решение Международного уголовного суда (МУС) не имеет никакого значения с правовой точки зрения для России и является юридически ничтожным.

    Ранее сообщалось, что Россия и Украина провели очные переговоры по вопросу воссоединения семей.

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    25 апреля 2024, 09:32 • Новости дня
    Британский адмирал указал на возросшую эффективность ударов России по Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Удары России по территории Украины в нынешнем году были более эффективными, чем в прошлом, заявил начальник штаба обороны ВС Великобритании адмирал Тони Радакин газете Financial Times.

    По его словам, нужно признать, что Россия сумела нанести более эффективные дальние удары, чем в 2023 году, при этом на Западе имеют место «мрачные настроения» в отношении обороны Украины, ведущей «тяжелые бои», передает ТАСС.

    Радакин добавил, что после нескольких месяцев неопределенности по поводу стратегии Запада сейчас во всех странах «говорят о том, чтобы тратить больше денег» для содействия Киеву.

    Он ответил также на критику по поводу отсутствия у западных держав всеобъемлющего «отличного плана». По его словам, вряд ли можно ожидать того, что кто-то скажет: «Вот это план, и теперь произойдет A, B и C». Радакин отметил, что некоторые элементы военного подхода Украины будут скрыты, а некоторые будут также зависеть от более основательных аспектов.

    Он добавил также, что ВСУ будут увеличивать количество дальних ударов по территории России, а приток западной военной помощи направлен на то, чтобы помочь Киеву вести операции «гораздо более решительным образом».

    Ранее газета The Daily Telegraph сообщила, что Британия направит Украине высокоточные управляемые бомбы Paveway IV.

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    25 апреля 2024, 08:13 • Новости дня
    Польша заявила о готовности помочь Украине вернуть призывников
    Польша заявила о готовности помочь Украине вернуть призывников

    Tекст: Александра Юдина

    Польские власти изъявили готовность содействовать Украине в возвращении на родину украинских граждан призывного возраста, которые сейчас находятся на территории страны, заявил каналу Polsat глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

    По его словам, у польского правительства есть возможность помочь Украине, Варшава может содействовать и в перевозке этой категории граждан Украины из Польши, если Киев об этом попросит, передает ТАСС.

    Ранее Польша начала рассматривать иски о выдаче Киеву украинских уклонистов.

    Тем временем на Украине приступили к мобилизации больных туберкулезом, вирусными гепатитами и ВИЧ, а также призывников с болезненными проявлениями расстройств психики. В Киеве начали мобилизацию мужчин старше 50 лет. Более того, появились свидетельства, что на подконтрольной киевскому режиму территории сотрудники военкомата начали врываться в дома и забирать мужчин в ВСУ прямо из постели.

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    25 апреля 2024, 13:04 • Новости дня
    Политолог назвал американские ракеты ATACMS у ВСУ обещанным Нуланд «сюрпризом»

    Политолог Скачко: США могли передать Киеву ракеты ATACMS для ударов по территории России

    Политолог назвал американские ракеты ATACMS у ВСУ обещанным Нуланд «сюрпризом»
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Поставка дальнобойных ракет ATACMS могла обсуждаться во время визита Виктории Нуланд в Киев в конце января этого года. Она тогда заявляла, что Россию «ждут приятные сюрпризы». Под этими самыми «сюрпризами», вероятно, подразумевались удары по территории РФ. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал политолог Владимир Скачко. Ранее стало известно, что США тайно передали ВСУ ракеты ATACMS.

    «Офис Зеленского склонен хвастать своими достижениями по выпрашиванию у Запада оружия. Однако не стоит удивляться тому факту, что в случае с ATACMS в Киеве просили о секретности», – считает украинский политолог Владимир Скачко. Он связывает это с тем, что украинское руководство совместно с американскими чиновниками и инструкторами разрабатывали план действий ВСУ. Собеседник в этой связи напомнил о визите Виктории Нуланд на Украину в конце января этого года. Она тогда заявляла, что Россию «ждут приятные сюрпризы».

    «Под этими самыми «сюрпризами», вероятно, подразумевались удары по территории РФ – по промышленной и социальной инфраструктуре. Целью мог стать и Крымский мост, ведь руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) неоднократно говорил о намерении уничтожить его. Для реализации задуманного Киеву необходимо соответствующее вооружение. Я думаю, что тогда и было решено выдать ATACMS», – допускает Скачко.

    Он подчеркнул: если на Западе обсуждается передача ВСУ какого-либо вооружения, это почти наверняка означает, что оно уже на Украине и, скорее всего, используется. Вместе с тем Белый дом пытается снять с себя всяческую ответственность и заявляет, что ATACMS будут использованы «в пределах суверенной украинской территории». «Таким образом, во-первых, американские чиновники перестраховываются, дабы избежать ответных действий со стороны Москвы. Во-вторых, они строят из себя «демократов», а также пытаются убедить мир в том, что ВСУ ведут войну по всем правилам. Но за этим скрывается их убежденность в том, что в борьбе против России все средства хороши», – уточнил политолог.

    При этом заявления, которые тиражирует западная пресса о неудачах украинской армии и возможных будущих территориальных потерях Украины, и военная помощь Киеву вполне укладываются в общую картинку. «Одной рукой США «подстилают соломку» на случай поражения, которое неизбежно, а с другой – стараются каким-то образом спасти ситуацию, полагаясь на авось», – пояснил Скачко.

    Ранее стало известно, что США в марте тайно передали Украине дальнобойные ракеты ATACMS. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников. Позднее эту информацию подтвердил представитель Пентагона Гаррон Гарн. По его словам, о поставках не объявляли ранее по просьбе Киева.

    «В феврале президент дал указание своей команде предоставить Украине значительное количество ракет ATACMS для использования на суверенной территории Украины. Эта отправка началась в марте», – заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Точное количество переданных ракет он не указал. Официально передача ATACMS должна состояться только в рамках недавно подписанного американским президентом Джо Байденом пакета помощи на 61 млрд долларов.

    При этом, по информации агентства, украинская армия уже успела применить их для атаки по российским военным. По словам источника, это произошло ранним утром 17 апреля. Издание Politico утверждает, что ATACMS применялись украинскими военнослужащими уже дважды – якобы еще один удар был нанесен «совсем недавно» к востоку от Бердянска Запорожской области.

    В Пентагоне заявили, что передали Украине ракеты ATACMS повышенной дальности для использования «в пределах суверенной украинской территории». «И это все на фоне назойливых попыток англосаксов и киевского режима обманом втянуть мировое сообщество в некие конференции по «формуле Зеленского», – прокомментировала представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

    Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS «исподтишка» невозможно оправдать. По его словам, это усиливает угрозу безопасности Крыма и других регионов России. Посол назвал циничными заявления американской стороны о том, что украинские военные якобы пообещали не применять ATACMS для ударов по российской территории.

    «Кого должна успокоить такая ложь? Как можно не замечать многочисленные теракты киевских преступников?» – отметил он. Дипломат напомнил, что ВС РФ уже сбили несколько ракет ATACMS и продолжат это делать.

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    25 апреля 2024, 21:56 • Новости дня
    Мединский: Украина согласовывала переговоры с Россией с «тремя начальниками»
    Мединский: Украина согласовывала переговоры с Россией с «тремя начальниками»
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская сторона вынуждена была согласовывать свои действия во время переговоров с Россией в 2022 году в Турции с «тремя начальниками», заявил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

    Об этом представители Киева сами рассказали во время переговоров, сообщил Мединский, который возглавлял делегацию России в Стамбуле, в интервью телеканалу «Россия 1», передает ТАСС.

    «И в этом трагедия несуверенного государства. Очень тяжело вести переговоры с тем, кто не может принять решение, кто даже хочет, но не может принять решение, а является при этом стороной тяжелого конфликта», – отметил он.

    Ранее Мединский раскрыл требования России на переговорах с Украиной.

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    25 апреля 2024, 13:37 • Новости дня
    Президент Азербайджана пообещал не поставлять оружие Украине

    Президент Азербайджана Алиев пообещал не поставлять оружие Украине

    Президент Азербайджана пообещал не поставлять оружие Украине
    @ Владимир Смирнов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Баку не будет поставлять оружие Украине, несмотря ни на какие просьбы, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    По его словам, Украине была предоставлена гуманитарная и финансовая помощь на сумму более 30 млн евро, Азербайджан помогает реконструировать город Ирпень, где проживает большая азербайджанская диаспора, и многие объекты социальной инфраструктуры, передает ТАСС.

    При этом Алиев отметил, что более этого Азербайджан не намерен ничего передавать Киеву, несмотря на просьбы.
    Кроме того, глава республики выразил уверенность, что войны можно было избежать, если бы в Киеве рассматривали возможность существования со взаимным уважением суверенитета стран.

    Также Алиев заверил, что страны Южного Кавказа должны быть заинтересованы в хороших отношениях с Россией, основанные на взаимном уважении, суверенитете, территориальной целостности и взаимном интересе.

    Ранее Алиев заявил, что Россия является основополагающей страной в плане безопасности на Кавказе.

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    25 апреля 2024, 21:36 • Новости дня
    Польша предупредила украинских мужчин призывного возраста о депортации

    Financial Times: Украинским мужчинам призывного возраста не продлят право на пребывание в Польше без паспорта

    Польша предупредила украинских мужчин призывного возраста о депортации
    @ Art Service 2/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что граждане Украины призывного возраста не смогут продлить право на пребывание в республике при отсутствии паспорта, сообщает Financial Times.

    По словам польского министра, в таком случае украинцы могут быть депортированы, пишет Financial Times, передает «Московский комсомолец».

    Косиняк-Камыш добавил, что многие поляки злятся при виде молодых украинцев в отелях и кафе, параллельно слушая о том, сколько «сил они должны прикладывать, чтобы помогать Украине».

    Отмечается, что к началу 2024 года на территории Польши находились до 200 тыс. мужчин с Украины.

    Ранее польские власти изъявили готовность содействовать Украине в возвращении на родину украинских граждан призывного возраста, которые сейчас находятся на территории страны. Также сообщалось о запрете выдачи паспортов украинцам за границей.

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    25 апреля 2024, 14:30 • Новости дня
    Группировки российских войск за сутки улучшили положение по всей линии фронта
    Группировки российских войск за сутки улучшили положение по всей линии фронта
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки улучшили свои позиции по всей линии боестолкновения, сообщило российское министерство обороны в четверг.

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и поразила живую силу и технику 14-й, 63-й механизированной, 3-й танковой, 3-й штурмовой, 77-й аэромобильной бригад ВСУ у Стельмаховки (ЛНР), Глушковки (Харьковская область), Торского (ДНР) и у Серебрянского лесничества, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Украинская сторона потеряла до 30 человек, три американских гаубицы М777, машины РСЗО Vampire, «Град» и HIMARS.

    «Южная» группировка улучшила положение по переднему краю поразила формирования 56-й мотопехотной, 28-й, 30-й, 93-й механизированных, 79-й, 92-й десантно-штурмовых, 46-й, 81-й аэромобильных бригад ВСУ у Белогоровки (ЛНР), Белой Горы, Ильинки, Константиновки и Красногоровки (ДНР).

    Также она отразила контратаку украинских штурмовиков 80-й механизированной бригады у Красного в ДНР.

    ВСУ потеряли до 500 человек, американскую САУ Paladin, две гаубицы М777, пять станций радиоэлектронной борьбы («Нота», «Анклав», «Буковель-AD») и два склада боеприпасов.

    Группировка «Центр» улучшила тактическое положение и поразила живую силу и технику 59-й мотопехотной, 23-й, 115-й механизированных бригад ВСУ у Новгородского, Архангельского, Сокола и Карловки в ДНР.

    Отражены семь контратак украинских штурмовиков 78-го отдельного десантно-штурмового полка, 71-й егерской, 142-й пехотной, 24-й и 100-й механизированных бригад у Новобахмутовки, Семеновки, Очеретино, Нетайлово, Керамики и Новоселовки в ДНР.

    Украинская сторона потеряла до 350 человек, три боевые бронированные машины и автомобиль. При контрбатарейной борьбе поражены САУ Paladin, американская буксируемая гаубица М102, две САУ «Акация», две гаубицы «Мста-Б» и орудие Д-20.

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    25 апреля 2024, 14:11 • Новости дня
    СМИ сообщили о шоке ВСУ из-за маневра ВС России

    Forbes: ВСУ отправили в Очеретино неподготовленную часть из-за прорыва ВС России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командиры вооруженных сил Украины отправили в Очеретино неподготовленную бригаду из-за быстрого продвижения российских военных, пишет военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.

    Как говорится в материале, чтобы понять, насколько напуганы сейчас украинские командиры, нужно обратить внимание на 100-ю механизированную бригаду, которую они бросили в прорыв к северу и западу от Очеретина, передает РИА «Новости».

    Издание утверждает, что это одно из самых новых и слабо оснащенных в украинской армии подразделений, не приспособленное к тому, чтобы оказывать помощь на передовой.

    Эксперт также отметил быстроту захода российских военных в Очеретино, предупредив, что потеря этих позиций может привести к коллапсу обороны ВСУ в районе Авдеевки.

    Напомним, 22 апреля российские военкоры сообщили о взятии Очеретино бойцами 433-го полка 27-й дивизии группировки «Центр».

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    25 апреля 2024, 07:54 • Новости дня
    В Госдуме призвали украинцев повернуть оружие США против Зеленского

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал украинцев использовать поставляемое США оружие против режима Владимира Зеленского.

    «Пришло время восстать приговоренному и порабощенному украинскому народу... повернуть поставляемое США оружие против продажного режима Зеленского, вернув украденные честь и достоинство», – цитирует Шеремета РИА «Новости»

    По его словам, шаги, которые под руководством западных кураторов предпринимает Зеленский, ведут к полному исчезновению украинской нации.

    «Фактически мы видим, как целый народ стал заложником инквизитора Зеленского», – подчеркнул депутат.

    Он обратил внимание на то, что Зеленский «под покровительством Вашингтона» «открыто попирает все принципы хваленой демократии», «физически уничтожая инакомыслие, а конкурентов без суда и следствия бросает в застенки».

    Шеремет добавил, что Зеленский возглавил коррупцию на Украине, возведя правовой нигилизм в ранг официальной политики.


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    25 апреля 2024, 13:41 • Новости дня
    Глава КГБ Белоруссии Тертель заявил о раскрытой резидентуре Украины

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Белорусские спецслужбы раскрыли резидентуру спецслужб Украины, заявил председатель комитета госбезопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель.

    В резидентуре работали жители Драгического (Брестская область), Лоевского (Гомельская область) и других районов в Белоруссии, сказал Тертель, передает РИА «Новости».

    Общая численность резидентуры – порядка 20 человек. За содействие украинским спецслужбам, шпионаж и террористическую деятельность задержаны, в том числе с поличным, свыше 30 человек.

    Ранее замгоссекретаря Совбеза Белоруссии Павел Муравейко заявлял, что белорусские спецслужбы фиксировали разведку на чужой территории со стороны украинских дронов и самолетов.

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    25 апреля 2024, 08:50 • Новости дня
    В Черкасской области Украины после взрывов повреждена критическая инфраструктура

    Tекст: Ольга Никитина

    В Черкасской области Украины в результате взрывов поврежден объект критической инфраструктуры, сообщил глава областной администрации Игорь Табурец.

    Табурец добавил, что на месте работают «все службы», однако других деталей не привел, передает ТАСС.

    Ранее в регионе была объявлена воздушная тревога.

    16 апреля в подполье сообщали об ударе по складу ВСУ в городе Умани Черкасской области Украины.

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    Британия подготовила для США гигантскую взятку

    Крайне загадочными выглядят обещания британского руководства резко увеличить военные расходы для «сдерживания России». «Военно-промышленный комплекс Британии находится в самом большом упадке за всю историю своего существования», говорят эксперты и не верят, что эта ситуация может измениться в обозримом будущем, несмотря на любые затраты. Зачем же это нужно Британии? Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Маразм Байдена дошел до каннибалов

      Манера Джо Байдена выдумывать несуществующие детали своей биографии привела к международному скандалу. Байден обвинил папуасов в том, что они съели его дядю, а папуасы обиделись. Казалось бы, мелочь. Однако у руководства Китая из-за этого праздник.

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      Владимир Зеленский продолжает возмущаться тем, что страны Запада не закрывают Украину от атак ракет и БПЛА так, как в случае с Израилем, который не является союзником НАТО официально. «Я в шоке», – говорит Зеленский. Так почему Украина не Израиль?

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      Президент Польши Анджей Дуда заявил о желании Польши разместить у себя американское ядерное оружие. Это удивило даже премьер-министра страны Дональда Туска. Что такая инициатива означает для России?

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

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