Эксперт оценил роль Коломойского, Турчинова и Авакова в трагедии 2 мая в Одессе

Политолог Скачко: Трагедия 2 мая в Одессе позволила украинским политикам укрепить свою власть

Tекст: Евгений Поздняков

«Нет никаких сомнений в том, что все люди, названные Медведчуком, причастны к организации трагедии в Одессе. В преступлении был заинтересован Коломойский, который внесен в российский реестр террористов и экстремистов. Олигарх хотел усилить свое влияние на юго-востоке страны и не жалел никаких средств на то, чтобы достичь своих целей даже таким ужасающим способом», – считает украинский политолог Владимир Скачко.

«Разумеется, столь масштабная операция не могла обойтись и без поддержки силовых структур. Поэтому глава МВД Арсен Аваков и руководитель СБУ Валентин Наливайченко тоже были привлечены к организации. Не могли пройти мимо и другие горе-политики: Андрей Парубий и Александр Турчинов надеялись с помощью трагедии закрепиться в иерархии власти», – отмечает собеседник.

«Их чаяния были не напрасны. Для постмайданных управленцев основным критерием при отборе кадров стал принцип «окровавленных рук». Если ты участвовал в преступлениях во благо «демократии», будь добр – прими, скажем, депутатский мандат. В этом плане крайне показательна судьба Игоря Палицы, бывшей правой руки Коломойского», – подчеркивает эксперт.

«Он также помогал организовывать трагедию в Одессе, за что и был награжден должностью губернатора. Разумеется, 2 мая 2014 года все перечисленные люди не стреляли и не поджигали самостоятельно. Однако именно они создали условия для оголтелых националистов, приближая трагедию Украины», – уточняет он.

«Вполне возможно, что рано или поздно западные партнеры офиса Зеленского озаботятся репутацией поддерживаемого ими правительства и заставят местных политиков начать полноценное расследование трагедии. Но верится в это с трудом. Поэтому добиться справедливости в этом вопросе сможет только Россия», – резюмирует Скачко.

Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук назвал виновных в поджоге Дома профсоюзов в Одессе. В интервью ТАСС он сообщил, что трагедия была спланирована Александром Турчиновым (на тот момент исполняющим обязанности президента Украины). Именно под его руководством за десять дней до 2 мая прошло совещание по подготовке массового убийства противников госпереворота.

На заседании также присутствовали глава МВД Арсен Аваков, руководитель СБУ Валентин Наливайченко и секретарь СНБО Андрей Парубий. К консультациям был привлечен и Игорь Коломойский, занимавший пост главы Днепропетровской ОГА. Помимо них, доставку радикалов к месту событий обеспечивал и Игорь Палица, позже назначенный на должность губернатора Одесской области.

«Этими преступниками управляли внешние силы, которые до сих пор управляют Украиной сегодня уже режимом Зеленского, именно эти силы и не дают украинскому конфликту угаснуть, поскольку кровно заинтересованы в нем. Коллективный Запад, в первую очередь США, ввел насилие и убийство оппонентов как норму политического процесса», – подчеркнул Медведчук.

При этом он уверен в том, что суд над виновными в сожжении людей «обязательно будет». По его мнению, это мероприятие станет открытым и будет проходить в месте трагедии – в Одессе. Заседание станет показательным, о нем узнает весь мир, а «священный долг» очиститься от этих преступников будет исполнен Россией.

В Москве заявления Медведчука назвали крайне важными. Так, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что глава движения «Другая Украина» видел события 2014 года «изнутри», что заставляет относиться к его словам со всей серьезностью. Он также назвал «абсолютно недопустимым и позорным» тот факт, что виновные в преступлении люди до сих пор не понесли заслуженного наказания.

В том, что возмездие рано или поздно настигнет всех причастных к трагедии, уверена и официальный представитель МИД Мария Захарова. Она также выразила надежду на то, что Одесса в будущем сумеет сбросить иго действующей власти и стать свободным городом, где в согласии будут жить люди разных национальностей.

В свою очередь глава ЛНР Леонид Пасечник обратил внимание на то, что организаторы теракта в «Крокусе» и виновные в бойне в Одессе придерживались одного и того же подхода. Его также возмутил тот факт, что за прошедшие десять лет власти Украины не сделали ничего для поимки «чудовищ, сжигавших людей и добивавших раненых».

Газета ВЗГЛЯД в подробностях вспоминала трагедию 2 мая 2014 года. Эксперты уверены, что жители Одессы до сих пор надеются на торжество справедливости в отношении всех виновных.