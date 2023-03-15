Бессмертный полк запустил проект «Мой дед сражался за Москву»

Россиянам предложили принять участие в конкурсе «Мой дед сражался за Москву», рассказать о героях своих семей и даже сделать эти истории достоянием музейной экспозиции.

Бессмертный полк России в рамках кампании Грантов мэра Москвы «Душевная Москва» начинает реализацию проекта «Мой дед сражался за Москву», призванный увековечить подвиг участников обороны столицы и тружеников тыла, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Конкурс предлагает узнать историю семьи подробнее. Поспрашивайте своих родных, у кого еще живы ветераны, изучите семейные истории, архивы Министерства обороны РФ, воспользуйтесь нашим сайтом, где прописано, как найти необходимую вам информацию. Если у вас есть фотографии – их также можно прикрепить на сайте конкурса», – рассказала руководитель исполкома Бессмертного полка России Наталья Шадрина.

Подать заявку можно до 15 мая через личный кабинет на сайте конкурса. Принять участие могут все желающие старше 10 лет, количество заявок от одного участника не ограничено.

По итогам проекта будет создана уникальная картина, изображающая фрагмент битвы за Москву, каждое из лиц на которой реально – герои будут написаны профессиональным художником Алексеем Крюковым по фотографиям, присланным участниками конкурса. 20 центральных персонажей из отобранных на конкурсной основе самых интересных историй.

«Оба моих деда воевали и один из них дошел до Берлина. Тема войны близка и дорога мне как художнику и как гражданину. Память об исторических событиях должна сохраниться, ведь мы – преемники Великой Победы», – поделился Крюков.

Портреты всех присланных на конкурс ветеранов отразит обрамляющий живописное полотно коллаж. Цифровая версия получившегося произведения будет размещена на сайте Бессмертного полка России – с возможностью прочитать историю каждого героя. А оригинал получившейся композиции будет передан в дар Музею современной истории России.

Также 20 историй победителей лягут в основу просветительских роликов, посвященных битве за Москву. Оценивать присланные на конкурс работы будут активисты Бессмертного полка России с историческим образованием, а также деятели культуры.