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В Сети раскритиковали Макрона и Сунака за слова о ядерном оружии России
В Сети раскритиковали Макрона и Сунака за призыв к России вернуться в ДСНВ
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Пользователи Twitter попросили помолчать президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Риши Сунака после их призывов к России вернуться в договор о сокращении наступательных вооружений.
Один из комментаторов призвал слушать внимательно, что говорит президент России: «Путин сказал, что он сделает это (проведет ядерные испытания – прим. ВЗГЛЯД) только в том случае, если США пойдут на такой шаг первыми. Если Сунак и Макрон не умеют слушать или читать, то пусть замолчат», – передает РИА «Новости».
«Если вы беспокоитесь о ядерном оружии, посмотрите на президента США», – обратил внимание другой пользователь.
«Просто колонии США», — поделился мнением еще один читатель
«Они довольно забавные, если думают, что их болтовня действительно имеет значение», – заключил комментатор.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия России в ДСНВ.
До этого Путин заявил, что позвучавшее в начале февраля заявление НАТО с призывом к России вернуться к исполнению ДСНВ, включая допуск инспекций на ядерные оборонные объекты, являются бредом.
На Украине сообщили о первом применении американской «умной бомбы» в зоне СВО
«Страна.ua»: ВСУ впервые применили в зоне СВО американскую «умную бомбу»
Вооруженные силы Украины впервые применили в зоне конфликта американскую «умную бомбу» JDAM, сообщают украинские СМИ.
По данным украинского издания «Страна», это произошло под Артемовском (украинское название – Бахмут). Сообщается, что на опубликованных кадрах нанесения удара запечатлена местность в районе Курдюмовки, передает РИА «Новости».
В декабре, когда только появились сообщения о готовности США передать Украине средства для модернизации советских авиабомб, эксперт Центра анализа стратегий и технологий Василий Кашин в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил, что JDAM – это комплект, устанавливаемый на неуправляемые бомбы и превращающий их в корректируемые. По его словам, процесс апгрейда происходит крайне просто: поверх заряда просто надевается JDAM.
Американский военный инструктор на Украине предупредил о «сюрпризах от русских»
Американский военный инструктор на Украине Эрик: Нельзя списывать русских со счетов
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Западным политикам не следует недооценивать российские силы, действующие на Украине, заявил американский инструктор, обучающий украинских пограничников.
В интервью журналу Newsweek инструктор, представившийся только по имени – Эрик, рассказал, что работает на Украине уже около 12 месяцев и занимается подготовкой военных к боевым действиям. У него 26-летний опыт службы в вооруженных силах США, сейчас он находится в отставке.
В настоящее время Эрик координирует группу из 20 инструкторов (не уточняется, все ли являются иностранными гражданами), которые обучают украинских пограничников, передает ТАСС.
«Никогда нельзя списывать русских со счетов. Я имею с ними дело с 1989 года», – заявил американский инструктор. По его словам, русские, если списать их со счетов, способны удивить. Эрик выразил уверенность, что у русских «есть еще много сюрпризов».
Ветеран ВС США отметил, что российские военные «думают и учатся», что отражается и в операциях российских Вооруженных сил. «Они постоянно ищут и ищут слабые места в обороне», – сказал он, призвав не игнорировать опыт, который приобрели российские военные за время спецоперации.
Ранее пленный боевик националистического полка «Азов» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) Ринат Алиев рассказал об участии инструкторов НАТО в военной подготовке вооруженных сил Украины (ВСУ) задолго до обострения конфликта в Донбассе.
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Британия и Франция решили «зарыть топор вражды», чтобы послать сигнал России
Politico: Британия и Франция решили послать России сигнал о единстве
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Британия и Франция хотят «зарыть топор вражды», чтобы послать России сигнал о единстве Запада, сообщило Politico.
Один из французских чиновников заявил изданию, что Париж и Лондон сталкиваются с общей угрозой, это общее испытание для двух стран, обладающих самыми большими армиями в Европе и ядерным потенциалом. Он подчеркнул, что Британия и Франция разделяют особую ответственность, сообщает РИА «Новости».
Авторы статьи сообщили, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Франции Эммануэль Макрон встретятся в Париже на первом англо-французском саммите с 2018 года. В первую очередь они будут обсуждать сотрудничество в области обороны.
Согласно статье, после начала украинского конфликта оба лидера осознали, что им необходимо «наладить отношения» ради того, чтобы показать единство стран Запада.
Один из экспертов отметил, что Россия будет наблюдать «и внимательно следить за сигналами, которые будут поступать с саммита».
Европейская пресса тоже все чаще регулярно пишет о том, что украинский конфликт должен быть завершен за столом переговоров. Как отмечала немецкая газета Bild, западные страны намерены помочь ВСУ перейти в контрнаступление и дать шанс «возвратить территории до осени», но в случае провала потребуют от Киева перейти к мирным переговорам с Москвой.
О том, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц рекомендовали Владимиру Зеленскому начать мирные переговоры с Россией, также писало 24 февраля издание Wall Street Journal. По данным источников, Германия, Франция и Британия предложили заключить пакт между НАТО и Украиной, чтобы побудить Киев начать мирные переговоры с Россией.
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Британия попросила Coca-Cola и Samsung помешать участию россиян в Олимпиаде
Guardian сообщила о призыве Британии к спонсорам Олимпийских игр оказать давление на МОК по вопросу участия россиян в ОИ
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Британские власти обратились к крупнейшим спонсорам Олимпийских игр, призвав их оказать давление на Международный олимпийский комитет, чтобы не допустить смягчения позиции в вопросе участия российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде в Париже, пишут СМИ.
В частности, министр культуры, СМИ и спорта Великобритании Люси Фрейзер обратилась с соответствующим призывом к Coca-Cola, Intel, Samsung и Visa. Фрейзер хочет, чтобы компании «оказали давление на МОК по ряду значительных тревог... в связи с возможным смягчением запрета», передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.
Издание сообщило, что Фрейзер в своем письме выступила против участия российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде, пока МОК не внесет «ясность» по вопросу «работающей модели «нейтралитета».
Напомним, президент МОК Томас Бах сказал, что власти стран не должны определять, кому разрешено участвовать в международных соревнованиях.
Макрон призвал Сунака помочь Украине начать контрнаступление
Европейские страны должны на ближайшую перспективу помочь Украине начать контрнаступление, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с премьером Великобритании Риши Сунаком в Париже в ходе 36-го франко-британского саммита.
По его словам, у стран есть «желание помочь Украине выстоять и начать контрнаступление, которое она желает вести», передает РИА «Новости».
Напомним, Сунак перед встречей с Макроном заявил, что конфликт на Украине закончится, как и все конфликты, за переговорным столом, но решение должен принимать Киев. Он добавил, что сейчас приоритетом должна быть передача Украине военных ресурсов и обучение военнослужащих.
CNN сообщил о применении Россией уникальной ракеты на Украине
CNN: Россия применяет на Украине уникальную ракету с неустойчивой траекторией полета
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Российские Вооруженные Силы изменили тактику ракетных атак в зоне проведения спецоперации, повысив их эффективность, сообщают американские СМИ.
Научный сотрудник лондонского Королевского института объединенных служб Джастин Бронк заявил американскому телеканалу CNN, что за последние полгода российские ВС увеличили промежуток между ракетными обстрелами, одновременно с этим используя большее количество ракет, чтобы ПВО противника было сложнее перехватить их все.
Бронк выразил сомнения в том, что Украина сможет эффективно противостоять таким бомбардировкам, пишет Ura.ru.
Старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Дуглас Барри со своей стороны отметил, что Россия в ходе спецоперации использует сочетание дозвуковых крылатых ракет, высокоскоростных аэробаллистических ракет «Кинжал», а также других средств противодействия.
В сообщении CNN говорится, что Россия «разработала уникальную ракету», чтобы легче нацеливаться на критически важную инфраструктуру Украины.
Cкорость этой ракеты в сочетании с неустойчивой траекторией полета ракеты и высокой маневренностью может усложнить перехват.
Ранее военный эксперт Алексей Леонков рассказал, что руководство Вооруженных сил Украины боится ударов гиперзвуковых ракет России, в том числе знаменитых «Кинжалов».
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В США придумали механизм санкций против Китая за помощь России
Демократ Шифф предложил Конгрессу механизм санкций против Китая за «военную поддержку» России
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На рассмотрение Конгрессу США поступил законопроект, предполагающий механизм введения санкций против китайских граждан или организаций, заподозренных в поддержке России в военной сфере.
Автором инициативы стал член Палаты представителей США демократ Адам Шифф. Он предложил наделить президента США полномочиями вводить санкции против «лиц из КНР», если американская сторона сочтет, что данный гражданин или организация «экспортировали, передавали или иным образом предоставляли материальную, финансовую, технологическую поддержку» России, которая содействовала бы проведению СВО, сообщает RT.
Возможными поводами для санкций могут стать помощь России в приобретении химических, биологических или ядерных вооружений, а также помощь в наращивании баллистического или крылатого ракетного потенциала, передовых обычных вооружений, услуг в сфере обороны или оборонной информации.
Санкции предусматривают блокировку собственности, введение запрета на въезд, аннулирование виз, запрет на сделки с имуществом и получение займов в финансовых учреждениях США и за их пределами.
Ранее Пекин заявлял, что Китай не является стороной конфликта на Украине и не поставляет никому оружие.
В США назвали российское оружие, против которого нет защиты
Сенатор Уикерс: У США нет защиты от российских крылатых ракет или подводных ядерных беспилотников
Новые российские ядерные вооружения отличаются от всего, что есть в арсенале Соединенных Штатов, заявил американский сенатор Роджер Уикерс.
Уикерс на слушаниях в Конгрессе перечислил среди таких вооружений трансокеанские автономные торпеды с ядерной силовой установкой и межконтинентальные крылатые ракеты. Он подчеркнул, что у США нет защиты от такого оружия, передает РИА «Новости».
По словам сенатора, Россия в сравнении с США обладает «более крупным и современным» ядерным арсеналом. Кроме того, он считает, что Россия способна нарастить его в сжатые сроки.
Россия остается серьезной ядерной угрозой для США, добавил американский сенатор.
Напомним, согласно несекретной версии ежегодного отчета американского разведывательного сообщества «О мировых угрозах» Соединенным Штатам, Россия располагает крупнейшим и самым мощным в мире ядерным арсеналом, продолжает его наращивать и модернизировать.
Британские военные начали закупать снаряды для ВСУ на черном рынке
DE: Британские военные частным образом закупают снаряды на черном рынке для ВСУ
Британские специалисты в разных странах пытаются провести операцию по снабжению киевского режима боеприпасами для артиллерии советского образца, сообщило издание Daily Express.
В операции участвуют силы британской специальной воздушной службы, это группа из 12 солдат, нескольких офицеров разведки и представителей внешнеполитического ведомства, передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Express.
Они изучают страны, где есть снаряды калибром 122 мм для советских гаубиц. При этом группа представляется как покупатели оружия, они ведут бизнес с наличностью, закупая снаряды на черных рынках.
Работа ведется в группах по два-три человека, они посетили множество стран, включая Анголу, Египет, Иорданию, Казахстан и даже Вьетнам.
Эта спецгруппа была сформирована еще в 2022 году, у нее есть источники по всему миру, сообщающие о наличии боеприпасов и о возможности заключить сделку, сказал один из собеседников издания.
Напомним, глава британского минобороны Бен Уоллес заявлял, что ВСУ следует расходовать экономно поставляемые им боеприпасы с Запада.
Суд отклонил иск Брижит Макрон против назвавших ее трансгендером женщин
AFP: Суд в Париже отклонил иск Брижит Макрон против женщин, назвавших ее трансгендером
Суд в Париже отклонил гражданский иск первой леди Франции Брижит Макрон к двум женщинам, распространявшим слухи о том, что она якобы трансгендер, пишут французские СМИ.
Истцами стали сама Брижит Макрон, ее трое детей и брат, иск подали в феврале 2022 года, передает Agence France-Presse со ссылкой на судебный документ.
Брижит Макрон возмутил ролик на YouTube, авторы которого утверждали, будто бы она в прошлом была мужчиной по имени Жан-Мишель Тронье (Тронье – девичья фамилия первой леди), а впоследствии сменила пол, передает РИА «Новости».
Истцы требовали компенсации за нарушение прав на личную жизнь, однако суд, посчитав, что изложенные в иске факты следует квалифицировать как публичная клевета, аннулировал его.
Параллельно с первым иском первая леди также подала уголовный иск с жалобой именно на публичную клевету, разбирательство продолжается.
Слухи о том, что Брижит Макрон будто бы сменила пол, возникли в декабре 2021 года.
Брижит Макрон была учительницей французского языка у нынешнего президента Франции, она старше его на 24 года. У пары нет общих детей, Макрон усыновил троих детей от первого брака жены.
Британию захотели лишить контрактов по закупке боеприпасов для Украины
Guardian: Британию захотели лишить контрактов по закупке боеприпасов для Украины
Лондон намереваются лишить возможности принять участие в инициативе ЕС по закупке вооружений для киевского режима, сообщает газета Guardian.
Британскую оборонную промышленность намереваются лишить возможности получать прибыль от возросших расходов Евросоюза на закупки оружия Киеву, пишет Guardian, передает РИА «Новости».
ЕС готовит большой заказ на производство боеприпасов, но в нем смогут участвовать лишь производители из Евросоюза и Норвегии.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что нужно экстренно закупить для Украины боеприпасов на 1 млрд евро, также нужно потратить еще столько же на те же цели, но в среднесрочной перспективе.
Би-би-си отстранила Линекера от эфира за сравнение властей Британии с нацистами
Легенда английского футбола Линекер отстранен от эфира Би-би-си за сравнение членов правительства Британии с нацистами
Бывший нападающий сборной Англии по футболу, спортивный комментатор Гари Линекер отстранен от эфира после того, как сравнил членов правительства Великобритании с нацистами, сообщила Би-би-си.
Линекер ведет программу «Матч дня» и является самым высокооплачиваемым ведущим на Би-би-си. Как внештатный сотрудник он не обязан следовать принципам корпорации так же строго, как ведущие, входящие в штат, передает ТАСС.
На днях он раскритиковал власти Великобритании за иммиграционную политику – Линекер заявил в соцсетях, что риторика правительства, которое собралось лишить большинство нелегалов права обращаться за убежищем, «напоминает ту, что использовалась в Германии в 30-е годы».
Би-би-си заявила, что Линекер не будет вести «Матч дня», пока не удастся договориться об «общей четкой позиции по поводу использования им социальных сетей». Линекеру вменяют в вину нарушение принципов Би-би-си, в соответствии с которыми ему не следовало «занимать чью-либо сторону в вопросах партийной политики или участвовать в политических спорах».
Sky News сообщает, что с самим Линекером это решение не согласовали. Бывший футболист не собирается извиняться за свои слова. Еще один бывший английский футболист Иан Райт при этом объявил, что в знак солидарности с Линекером прекратит сотрудничать с Би-би-си.
В 2018 году Линекер на русском языке прокомментировал твит президента США Дональда Трампа. Трамп заявил в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что «Америку снова уважают». На это Линекер ответил по-русски: «Ты шутишь». До этого он заявил, что «Марадона рискует стать посмешищем».
В США признали Россию «критическим вызовом» в случае подводной войны
Newsweek: Новейшие российские атомные подлодки представляют для США серьезную угрозу
Россия является «критическим вызовом» для Соединенных Штатов с точки зрения возможных боевых действий под поверхностью воды, заявил профессор американского Военно-морского колледжа Майкл Петерсен.
Петерсен в интервью Newsweek отметил, что Китай «обладает более крупным и, возможно, более боеспособным» военно-морским флотом с точки зрения ведения войны над водой и в воздухе, однако «критическим вызовом» для США, по его мнению, является Россия, передает РИА «Новости».
Профессор рассказал, что у берегов США и европейских стран стали замечать новейшие российские подлодки, в том числе «Северодвинск» – атомная подлодка четвертого поколения, входящая в состав 11-й дивизии подводных лодок Северного флота. По его словам, это вызывает беспокойство.
Ранее журнал Newsweek писал, что Запад опасается угрозы, которая может исходить от российского флота, так как подлодки РФ могут нести ракеты с ядерным зарядом и способны достичь целей в США и Европе.
Наемник из Франции ликвидирован в Донбассе
Figaro сообщила о гибели в Донбассе 22-летнего наемника из Франции
В Донбассе погиб 22-летний наемник из Франции, который участвовал в боях на стороне украинских войск, сообщают СМИ.
Наемник погиб 16 февраля. Сообщается, что молодой человек по имени Андреас входил в так называемый Интернациональный легион Украины. Его тело вернут во Францию в ближайшие дни, передает РИА «Новости» со ссылкой на Figaro.
Напомним, в пятницу стало известно о первом погибшем на Украине эстонском наемнике – экс-офицер Сил обороны Эстонии Иво Юрак попал под артиллерийский обстрел под Артемовском.
Минобороны указало на причастность США к вспышке лихорадки Эбола в Африке
Минобороны: За вспышкой Эболы в сентябре 2022 года в Африке могут стоять США
Вспышка вируса Эбола в сентябре 2022 года в Уганде могла быть вызвана небрежным обращением проводивших работы в регионе американских военных биологов с патогенами, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Игорь Кириллов.
Кириллов отметил, что Минздрав одного из африканских государств изучает причину распространения вируса Эбола в прошлом году, озабоченность вызвана тем, что «выделенный штамм Судан полностью идентичен вирусу, который циркулировал в Африке в ходе эпидемии 2012 года», говорится в Telegram-канале Минобороны.
По словам начальника войск РХБЗ, одной из версий распространения вируса считают небрежное обращение с патогенами американских военных биологов, которые проводили работы в африканском регионе.
Ранее в Минобороны заявили, что Вашингтон готовился к проведению исследования по диагностике особо опасных патогенов, включая вирус Эбола, на базе противочумного института в Одессе.