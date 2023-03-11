В Сети раскритиковали Макрона и Сунака за слова о ядерном оружии России

В Сети раскритиковали Макрона и Сунака за призыв к России вернуться в ДСНВ

Пользователи Twitter попросили помолчать президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Великобритании Риши Сунака после их призывов к России вернуться в договор о сокращении наступательных вооружений.

Один из комментаторов призвал слушать внимательно, что говорит президент России: «Путин сказал, что он сделает это (проведет ядерные испытания – прим. ВЗГЛЯД) только в том случае, если США пойдут на такой шаг первыми. Если Сунак и Макрон не умеют слушать или читать, то пусть замолчат», – передает РИА «Новости».

«Если вы беспокоитесь о ядерном оружии, посмотрите на президента США», – обратил внимание другой пользователь.

«Просто колонии США», — поделился мнением еще один читатель

«Они довольно забавные, если думают, что их болтовня действительно имеет значение», – заключил комментатор.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении участия России в ДСНВ.

До этого Путин заявил, что позвучавшее в начале февраля заявление НАТО с призывом к России вернуться к исполнению ДСНВ, включая допуск инспекций на ядерные оборонные объекты, являются бредом.