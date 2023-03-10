Глава Верховного суда заявил о гуманизации судебной системы в России

Глава Верховного суда Лебедев: Увеличение числа прекращенных уголовных дел говорит о гуманизации законодательства России

Рост числа прекращенных судами России уголовных дел свидетельствует о реализации мер по гуманизации законодательства и правоприменения, заявил глава Верховного суда (ВС) РФ Вячеслав Лебедев.

Лебедев отметил, что с 1999 года по 2022 год количество лиц, в отношении которых дела прекращены судом, выросло с 2% до 20%. По его словам, за тот же период в два раза снизилось общее число осужденных в России: с 1,22 млн человек до 611 тыс., пишет РАПСИ.

Глава ВС РФ подчеркнул, что в сфере уголовного судопроизводства Верховным судом РФ реализуются меры, направленные на гуманизацию уголовного законодательства и правоприменительной практики, индивидуализацию наказаний, исключению негативных социальных последствий судимости за преступления, не представляющие большой общественной опасности.

Лебедев также уточнил, что за последние 30 лет ВС РФ внес в Госдуму 184 законопроекта, 107 из которых получили поддержку законодателя и стали законами. Кроме того, за указанный срок Пленумом ВС было принято более 400 постановлений по вопросам правоприменения, а Президиум высшей инстанции утвердил свыше 150 Обзоров судебной практики.

Глава ВС отдельно отметил, что во время пандемии Президиум ВС РФ и Президиум Совета судей РФ приняли три совместных постановления, содержащих рекомендации о работе судов в условиях распространения коронавирусной инфекции, с соблюдением которых судами рассматривались в том числе дела и материалы безотлагательного характера (о защите конституционных прав граждан на свободу и личную неприкосновенность, охрану здоровья и собственности).

В период пандемии осуществление правосудия в РФ не приостанавливалось и не прекращалось, а судопроизводство осуществлялось с соблюдением права граждан на охрану здоровья, подчеркнул Лебедев.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что назначение предпринимателям более мягких мер наказания вместо помещения под арест будет способствовать гуманизации правосудия.