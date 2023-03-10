Россиянин Мель вернулся в Россию после девяти лет тюрьмы в Литве

МИД России сообщил о возвращении в Россию отбывавшего наказание в Литве Юрия Меля

Гражданин России, полковник в отставке Юрий Мель, незаконно осужденный в Литве, освобожден и вернулся на родину, в заключении он провел девять лет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что Мель был незаконно осужден в Литве в рамках сфабрикованного политического дела о трагических событиях в Вильнюсе 13 января 1991 года.

В комментарии на сайте МИД говорится, что неоднократные обращения об отмене приговора или его смягчения отклонялись.

«Ослепленные жаждой политической мести литовские власти и судьи пренебрегли элементарными человеческими нормами, не приняв в расчет даже гуманитарный фактор – плохое состояние здоровья росгражданина, страдающего тяжелым заболеванием», – отметила Захарова.

Кроме того, ему даже был увеличен назначенный ранее срок на три года, который потом удалось все же сократить на один год.

Посольство России в Латвии оказывало Мелю на протяжении всего времени всемерную поддержку и добивалось улучшения условий содержания и поставок медикаментов.

«В день освобождения Юрия Меля российские дипломаты сопровождали его до границы», – сказала Захарова.

В марте 2019 года Вильнюсский окружной суд объявил 67 граждан России якобы виновными по делу о событиях 1991 года. Россиянину Юрию Мелю, задержанному в 2014 году, назначили десять лет, его сослуживцу, жителю Литвы Геннадию Иванову – пять лет.