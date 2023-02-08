В Германии не смогли назвать число танков для передачи Украине

Reuters: Вице-канцлер ФРГ Хабек не смог назвать число танков Leopard для передачи Киеву

В первом квартале Украина должна получить танки Leopard 1, однако пока неясно, сколько именно их передадут Киеву, заявил вице-канцлер Германии и министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек.

По его словам, существует определенное количество танков, однако они должны быть отремонтированы для ведения боевых действий и переоснащены, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Также Хабек отметил, что решение передать танки Берлин принял «как раз в нужное время, чтобы отразить весеннее наступление России».

Ранее власти Германии одобрили поставку 178 танков Leopard 1 на Украину. В Бундестаге сравнили с харакири решение Берлина поставить Украине 178 танков Leopard 1A5.