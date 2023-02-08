В Польше допустили наличие у Украины ядерного оружия

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8 февраля, среда  |  Последнее обновление — 12:32  |  vz.ru
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Европа решила помочь российским нефтепродуктам

Как ЕС помогает России Егор Алеев/ТАСС
Евросоюз испугался, что из-за введенного «потолка цены» на российские нефтепродукты в самом союзе или даже во всем мире грянет дизельный кризис. Поэтому ЕС поспешил сделать ряд исключений. О них официально было заявлено на сайте Еврокомиссии. Что это за послабления и почему ЕС пошел на них? Подробности...
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ДНК России

Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Вопрос изучения российского мировоззрения остается в фокусе внимания не только структур публичной власти, но и академического сообщества. В рамках проекта «ДНК России» ученые выявили ценностные ориентиры россиян и сейчас разрабатывают курс «Основ российской государственности» для российского высшего образования.  Подробности...
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Россия изменит подход к космической разведке

Спутниковая разведка серьезно усилит военный потенциал Минобороны Олег Артемьев/ТАСС
В интересах Минобороны будет создана спутниковая система всепогодного дистанционного зондирования Земли. В экспертной среде полагают, что поводом для запуска проекта стали события на украинском театре военных действий – Россия должна получать оттуда картинку столь же оперативно, как это делают западные союзники Киева. Как быстро Россия сможет создать такую систему?  Подробности...
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Украина решила уподобиться азиатской стране

За 30 лет Украина прошла фантазийный путь от «второй Франции» до «второй Южной Кореи» Сергей Бобылев/ТАСС
В Киеве вновь примеряют модели других стран для выстраивания украинской государственности. Если раньше местные элиты присматривались к Израилю и Франции, то теперь речь зашла о Южной Корее. Почему Украина вечно хочет быть на кого-то похожей и чем подобные заявления властей опасны для украинского общества? Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Китай накануне генерального сражения

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Инцидент с воздушным шаром или развертывание новых вооружений США вблизи китайских берегов не являются признаками изменения отношений этих стран. Они уже давно являются противниками. Стороны перемещают свои силы в направлении той невидимой линии, после которой Вашингтону и Пекину останется только драться. Подробности...

Российским женщинам не нужен феминизм

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Кому же нужен был феминизм в нашей стране? Прежде всего самим активисткам этого движения. Оборотистым девушкам и дамам, пытавшимся заработать на хлеб с маслом, паразитируя на своих несчастных сестрах, которым не удавалось выстроить отношения с мужчинами и с миром в целом. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Для украинских политиков Бога нет

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Почему люди не переходят в ПЦУ? Они пытаются объяснить происходящее в понятных им категориях. Ищут политические симпатии к России или чемоданы денег из Москвы. Но объяснение лежит на поверхности. Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев
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Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

Президентша Грузии совсем обнаглела

Обсуждение: 4 комментария

Украина добила британскую армию

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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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Мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло сотни жизней

В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
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В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве

В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве. Памятная дата отмечается не только в России, но и за ее пределами. Основные торжества прошли в Волгограде, где состоялся военный парад и другие торжественные мероприятия. Сталинградская битва была одной из крупнейших в истории человечества
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Как часто вы используете ненормативную лексику в разговоре?
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Какой из обещанных Украине западных танков кажется вам наиболее опасным?
  • Американский «Абрамс»

  • Британский «Челленджер»

  • Немецкий «Леопард»

  • Затрудняюсь ответить
Хотели бы вы сменить профессию?
  • Да, как можно скорее

  • Да, в отдаленном будущем

  • Уже сменил

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    НОВОСТЬ ЧАСА: Число погибших при землетрясении в Турции достигло 6 тыс. 957 человек
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    Небензя назвал условия прекращения конфликта России с Западом В Турции объяснили стремление США втянуть НАТО в конфликт на Украине В Польше допустили наличие у Украины ядерного оружия В России разработали дальний транспортный беспилотник ТрАМП
    Рогов предложил подвинуть линию фронта на 150 км вглубь «постукраинского пространства» Прикрывавшихся храмом украинских военных уничтожили высокоточным «Краснополем» Министр обороны Германии назвал срок передачи Киеву танков Leopard 2 Омбудсмен рассказала о состоянии пострадавшей при поножовщине в химкинской школе девочки

    Главная тема


    Европа решила помочь российским нефтепродуктам

    репрессии и чистки


    Названы цели Зеленского при назначении глав пророссийских регионов Украины

    «игра ва-банк»


    В Бундестаге сравнили отправку 178 немецких танков на Украину с харакири

    годовщина гибели


    Пушилин назвал «Гиви» символом храбрости и отваги донбасского ополчения

    Видео

    пример для подражания


    Украина решила уподобиться азиатской стране

    шокирующий прогноз


    Запад признал скорую кончину доллара

    деоккупация ДНР


    Украина лишается «третьего столпа» обороны в Донбассе

    «Сан-Ремо»


    Зеленского изгнали с конкурса итальянской песни

    военная помощь


    Шольц предвидит поражение Украины

    на стороне России


    Марина Хакимова-Гатцемайер: Родина – место, где ты нужен, даже когда не нужен самому себе

    исторический фактор


    Олег Хавич: Поляки мечтают о Переяславской раде наоборот

    государственное предательство


    Антон Беликов: Где готовили этот креативный класс

    на ваш взгляд


    Как часто вы используете ненормативную лексику в разговоре?

    В Польше допустили наличие у Украины ядерного оружия

    Польский генерал Скшипчак считает, что Украина может иметь ядерное оружие

    8 февраля 2023, 12:25

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Экс-командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак считает, что Украина уже может обладать ядерным оружием.

    По его словам, он не исключает наличия у Украины ядерного оружия, так как у Киева есть ученые, лаборатории, АЭС, ноу-хау и никто не запретит украинцам им владеть, передает РИА «Новости».

    Ранее украинский посол в Германии Алексей Макеев сообщил, что Киев хочет начать дискуссию о значении ядерного оружия для защиты от нападения и предоставлении ядерными державами другим странам гарантий безопасности.

    Западные СМИ рассказали о тяжелых потерях украинских войск
    New York Times написала о заполненных моргах и тяжелых потерях украинских войск
    		    7 февраля 2023, 16:19
    Фото: Александр Река/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Американская газета New York Times сообщила о заполненных моргах и тяжелых потерях украинских войск в Донбассе.

    По данным газеты, в одном из прифронтовых госпиталей на подконтрольной Киеву территории один морг полностью забит телами украинских солдат, а в госпитале носилки с ранеными стояли даже в коридорах, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что украинские войска также жалуются на то, что силы России превосходят их по численности и вооружению.

    Ранее в ЛНР заявили, что украинское руководство направило в войска и гражданские структуры особые распоряжения для сокрытия реальных человеческих потерь в зоне активных боевых действий.

    Коментарии (91)
    Морозы сорвали контратаки ВСУ под Сватово
    		    7 февраля 2023, 19:24
    Фото: Александр Река/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    В прошедшие пятницу и субботу подразделения ВСУ дважды пытались провести разведку боем в районе Куземовки и Берестового недалеко от Сватово, но не смогли этого сделать из-за застрявшей артиллерии, сообщают СМИ.

    Как пишет RT в своем Telegram-канале, значительное количество исправных орудий M777 калибра 155 мм 67-й бригады ВСУ вмерзли в грунт после развертывания на боевых позициях.

    Задержка в переброске орудий привела к столкновению с танками Т-72Б3 и Т-90М. В результате ВСУ потеряли 40 человек убитыми и ранеными, а после этого отступили на исходные позиции.

    Такая же ситуация произошла с самоходными артиллерийскими дивизионами 14-й механизированной бригады. САУ «Гвоздика» калибра 122 мм и «Акация» калибра 152 мм после установки в земляные укрытия погрузились в грунт до уровня катков и гусеничных траков. Наступили морозы, и украинские артиллеристы не смогли передвигать технику из-за твердой ледяной корки.

    Подразделение 40-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ потеряло не менее трех орудий «Гиацинт-Б» 1-го и 2-го артиллерийских дивизионов. Они вмерзли в грунт и были оставлены на позициях до улучшения погоды. Позднее орудия были обнаружены с воздуха беспилотником «Орлан-30» и уничтожены огнем реактивных комплексов «Смерч» калибра 300 мм.

    Ранее сообщалось, что ВСУ перебрасывают натовскую бронетехнику под Сватово.

    Коментарии (29)
    Шойгу озвучил потери ВСУ за январь
    Шойгу: Украина за январь потеряла более 6,5 тыс. солдат и 26 самолетов
    		    7 февраля 2023, 13:38
    Фото: Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    За январь украинские войска потеряли более 6,5 тыс. военнослужащих, 26 самолетов и семь вертолетов, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

    По его словам, ВС России продолжают перемалывать все поставляемое Киеву вооружение и технику, «несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран», противник несет значительные потери, передает РИА «Новости».

    Шойгу рассказал, что только за январь ВСУ потеряли 6,5 тыс. военных, семь вертолетов, 26 самолетов, 341 танк и другие боевые бронированные машины, 208 беспилотников и 40 РСЗО.

    Ранее экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время визита в США тайно сообщил американским военачальникам, что с начала конфликта Украина потеряла 257 тыс. человек.

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    В России оценили шансы конфликта на Украине пойти по «корейскому сценарию»
    Политолог Ткаченко: Украинская пропаганда ошибается с параллелями с Корейской войной
    		    7 февраля 2023, 12:50
    Фото: Daniel Kalker/DPA/ТАСС
    Текст: Алёна Задорожная

    Киев взял за основу вроде бы схожий исторический опыт. Но там совершенно не учли, что различий в данном случае больше, чем общих свойств, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее в СМИ вновь появились обсуждения возможного раздела Украины по аналогии с Кореей.

    «Сама Украина, которая активно вбрасывает в информационное поле тезис о «корейском сценарии», не может прийти к единому понимаю, чего она хочет. Но, по сути, разговор о том, чтобы каким-то образом остановить военные действия условно на той границе, которая сейчас имеется», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Если руководствоваться историей Корейской войны, то это не лучший сценарий. Напомню, к началу конфликта в 1950 году линия разграничения проходила по 38-й параллели. И после трех лет сражений стороны были вынуждены вернуться на те же позиции. Заимствовать из корейской истории в данном случае нечего», – полагает собеседник.

    «Основа пусть и хрупкой, но все же стабильности на полуострове заключается в том, что стороны по итогам конфликта признали статус-кво. В случае с Украиной ни о каком статус-кво речи быть не может. Помимо этого, в случае с Корейской войной по обе стороны конфликта были корейцы», – обращает внимание политолог.

    «И если перекладывать эту модель на Украину, то Киев для начала должен прийти к мысли о том, что в стране живут русские. По факту украинская пропаганда взяла в чем-то близкий пример, но не учла, что различий в ней больше, чем общих свойств. Северная и Южная Кореи были единой культурой. А тут разделена сама Украина», – заключил Ткаченко.

    Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Украина не сможет достичь по уровню жизни и развития Южную Корею. Мнения о том, что Украина пойдет по тому же пути, что Южная и Северная Кореи, – «некий новый политический сон», новая мечта «пост-майдана», написал он в своем Telegram-канале.

    Как полагает сенатор, эту идею предлагают люди, которые ищут свое место в будущей системе украинской власти и пытаются создать для себя хоть какие-то перспективы. «Да и во всех других отношениях аналогия с Южной Кореей никуда не годится. Пустое», – заключил он.

    В свою очередь глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал это демагогией, отметив, что «корейский сценарий» не обсуждается, а цели спецоперации остались неизменны.

    Замсекретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал разговоры про «корейский сценарий» «просто хотелками». «Типа мы, оставшаяся часть Украины, будем под западным управлением и защитой. А потом достигнем уровня Республики Корея. И еще – как бы остается некоторая надежда на воссоединение с бывшими территориями. Тезис для внутреннего использования, не более», – написал он.

    «Правда, украинские пропагандисты не пишут, что раздел по 38-й параллели создал две самостоятельные страны. А Донбасс и другие территории вошли в состав России, которая является крупнейшим государством, обладающим полным суверенитетом и самым грозным оружием», – продолжил он.

    «Примечательно здесь другое. В Киеве стеснительно пробросили тезис, что никакой перемоги быть не может. В лучшем случае – раздел на части. А по сути – это первый шаг к признанию сложившихся на земле реалий», – акцентировал Медведев.

    Накануне в Киеве вновь заговорили о том, что Запад готов пойти по такому сценарию с Украиной, какой был с разделением Кореи на две части. Месяцем ранее аналогичным заявлением выступал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. В эфире телемарафона он сказал, что Киеву могут предложить «корейский вариант» урегулирования, предполагающий «условную 38-ю параллель».

    В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что информация Киева о якобы имеющих место контактах замглавы Администрации президента России Дмитрия Козака по поводу возможности «корейского варианта» урегулирования на Украине является очередной уткой.

    Напомним, что Корейский полуостров формально находится в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950–1953 годов закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Демилитаризованная зона проходит вдоль 38-й параллели, разделяя Корейский полуостров на две примерно равные части, ставшие независимыми государствами.

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    Коментарии (24)
    Небензя назвал условия прекращения конфликта России с Западом
    Постпред РФ при ООН Небензя: Мир приблизится после прекращения прокси-войны против России и учета озабоченностей Москвы
    		    8 февраля 2023, 02:33
    Фото: MFA Russia/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Перспектива мира приблизится тогда, когда продвигающие этот конфликт прекратят вести прокси-войну против России и займут реалистичную позицию по озабоченностям Москвы, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя после встречи с сирийским коллегой Бассамом Саббагом.

    Российский дипломат подчеркнул, что в Москве надеются на мир. Он выразил мнение, что перспектива мира приблизится тогда, когда те, кто продвигает этот конфликт, прекратят вести прокси-войну против России при помощи бедных украинцев, а также займут реалистичную позицию относительно озабоченностей РФ, которые Москва четко обозначила с первого дня. Небензя констатировал, что в данный момент не наблюдается готовности другой стороны к значимому взаимодействию, передает ТАСС.

    Накануне президент Сербии Александар Вучич предрек переход конфликта на Украине в абсолютно неконтролируемую стадию. Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад.

    Коментарии (22)
    Пушков указал на изменение отношения в США к конфликту на Украине
    Пушков: Отношение в США к фактическому участию в военном конфликте на Украине все более заметно меняется
    		    8 февраля 2023, 05:54
    Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков выразил уверенность, что отношение в США к фактическому участию в военном конфликте на Украине все более заметно меняется.

    Пушков отметил в своем Telegram-канале, что очень постепенно, но все более заметно меняется отношение в США к фактическому участию в военном конфликте на Украине.

    Он также отметил: как и в случае с войной в Ираке, в США намечается разрыв между интересами правительства и интересами американцев. Сенатор также подчеркнул, что в отличие от войны в Ираке, эскалация конфронтации с Россией несет в себе прямую опасность для США. Пушков выразил уверенность, что это глубинное противоречие начинает прокладывать себе дорогу в американской политике.

    Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад.

    Коментарии (19)
    Поставлявший Украине беспилотники завод загорелся в Латвии
    В Латвии загорелся завод по производству беспилотников для ВСУ
    		    7 февраля 2023, 21:48
    Фото: ANDIS AGARELOVS/REUTERS
    Текст: Вера Басилая

    В городе Марупе в Латвии несколько часов тушат огонь на территории крупного завода по производству БПЛА Edge Autonomy, предприятие поставляло дроны Украине.

    По информации издания Delfi, огонь быстро распространяется. На месте работают 50 человек личного состава городских пожарных, также в тушении огня задействованы девять автоцистерн, три автолестницы и команда спасателей из рижского аэропорта, передает «Газета.Ru».

    Причины происшествия не называются. Жителей близлежащих районов призвали закрыть окна и двери своих домов и выключить вентиляцию, так как дым может быть опасен для здоровья.

    Edge Autonomy является одним из ведущих латвийских производителей дронов, которые поставлялись в том числе Украине для нужд армии.

    Коментарии (38)
    В Германии назвали сроки поставки первых танков Leopard 1 Киеву
    Rheinmetall заявил о намерении поставить Киеву первые танки Leopard 1 в 2023 году

    7 февраля 2023, 20:23

    Текст: Ольга Иванова

    Уже в этом году германский оборонный концерн Rheinmetall планирует поставить Киеву от 20 до 25 танков Leopard 1, заявил его глава Армин Паппергер, сообщает агентство Reuters.

    Он также добавил, что остальные 88 танков будут переданы в следующем году, передает ТАСС.

    Напомним, правительство Германии одобрило поставку 178 основных боевых танков Leopard 1 («Леопард-1») Украине, сообщило издание «Шпигель» со ссылкой на собственные источники.

    Германия согласилась передать Киеву свои танки Leopard 2. После этого президент России Владимир Путин заявил, что Россия не посылает свои танки к границам западных стран, но ей есть чем ответить на угрозы, кроме бронетехники.

    Коментарии (14)
    В Бундестаге сравнили отправку немецких танков на Украину с харакири
    Председатель фракции Левой партии в Бундестаге Барч сравнил с харакири решение Берлина о поставках Киеву танков Leopard
    		    8 февраля 2023, 00:32
    Фото: Omer Messinger/ZUMA/
    Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Председатель фракции Левой партии (ЛП) в Бундестаге Дитмар Барч сравнил с харакири решение правительства ФРГ о поставках Киеву в общей сложности 178 танков Leopard 1A5.

    Барч отметил, что подобным шагом правящая в ФРГ коалиция «Светофор», состоящая из Социал-демократической партии Германии (СДПГ), «зеленых» и Свободной демократической партии (СвДП), превращает Германию в участника конфликта. Он предупредил, что правительство ФРГ затеяло опасную игру ва-банк, так как танковое харакири выходит на новый уровень, передает ТАСС.

    Накануне власти Германии одобрили поставку 178 танков Leopard 1 на Украину. В тот же день американские СМИ предупредили, что решение Запада поставить Киеву современные танки грозит эскалацией конфликта до масштабов Второй мировой войны.

    Коментарии (18)
    Вучич предрек переход конфликта на Украине в неконтролируемую стадию
    Президент Сербии Вучич: Решение Запада отправить на Украину истребители F-16 доведет конфликт до неконтролируемой стадии
    		    7 февраля 2023, 23:57
    Фото: MFA Russia/Global Look Press
    Текст: Антон Никитин

    Президент Сербии Александар Вучич выразил мнение, что после отправки на Украину танков Западом будет принято решение о поставках Киеву истребителей F-16, что доведет конфликт до абсолютно неконтролируемой стадии.

    Президент Сербии заявил в эфире телеканала «ТВ пинк», что ожидает значительную эскалацию конфликта на Украине. Он выразил мнение, что после танков Западом будет принято решение о поставках украинской стороне истребителей F-16, что доведет конфликт до абсолютно неконтролируемой стадии. При этом Вучич предположил, что в таком случае положение Сербии будет лишь ухудшаться, передает ТАСС.

    Ранее во вторник американские СМИ предупредили, что решение Запада поставить Киеву современные танки грозит эскалацией конфликта до масштабов Второй мировой войны.

    В конце января в Кремле подчеркивали, что Россия, вопреки заявлениям стран Запада, воспринимает поставки тяжелых вооружений Украине как прямую вовлеченность стран НАТО в конфликт, причем вовлеченность эта растет.

    Коментарии (5)
    В СНБОУ призвали уничтожить угрожающие Украине объекты в России
    Секретарь СНБОУ Данилов призвал уничтожить угрожающие Украине объекты на территории России
    		    8 февраля 2023, 04:30
    Фото: AP/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в ответ на вопрос об украинских ударах по территории РФ заявил, что Украина должна уничтожить объекты, которые, по мнению Киева, наносят ей ущерб.

    Данилов заявил в интервью Reuters, что если в России есть объект, который наносит ущерб Украине, то ВСУ должны уничтожить эти объекты. Таким образом, Данилов вступил в прямое противоречие с советником главы офиса президента Украины Михаилом Подолякой, передает РИА «Новости».

    В прошлую субботу представитель Зеленского отказался от гарантий ненанесения ударов по России.

    Коментарии (11)
    Дания запланировала отправить Киеву списанные танки
    Дания сообщила о планах отправить Киеву списанные танки

    7 февраля 2023, 19:15

    Текст: Кристина Цыцура

    Списанные датские танки Leopard отправят на Украину, сообщает Датское радио.

    Речь идет о боевых машинах старого производства, которые уже не входят в состав Вооруженных сил Дании. Танки продали в 2010 году компании Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft mbH в Германии, передает ТАСС.

    Первые танки отправят Киеву в течение нескольких месяцев, речь идет о 99 танках. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявил о продолжающейся помощи Украине.

    Датские танки использовались в войне на Балканах в 1994 году.

    Ранее сообщалось о первом прибывшем в Польшу из Канады танке Leopard 2, его позже отдадут Украине. 

    Коментарии (17)
    На Украине назначили новых глав СБУ и МВД
    Новым главой СБУ стал Малюк, МВД Украины возглавил Клименко

    7 февраля 2023, 13:08

    Текст: Елизавета Шишкова

    И. о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк стал главой службы, соответствующее решение приняла Верховная рада, сообщил депутат Алексей Гончаренко.

    Также Рада назначила Игоря Клименко министром МВД вместо погибшего при крушении вертолета Дениса Монастырского, передает ТАСС.

    Напомним, на Украине ведется широкомасштабный процесс по замене руководителей на высших должностях. 

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    Российские войска за сутки уничтожили более 340 украинских военных
    		    7 февраля 2023, 15:21
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы России на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях за сутки уничтожили более 340 украинских военных, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что на Купянском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике подразделений 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ. Потери противника на данном направлении за сутки составили более 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-30.

    На Краснолиманском направлении в результате ударов оперативно-тактической и армейской авиации, огня артиллерии, а также тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» уничтожено свыше 100 военнослужащих, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

    На Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений ВСУ, а также наступательных действий штурмовых отрядов «Южной» группировки войск за сутки уничтожено более 90 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО «Град» и гаубица «МСТА-Б».

    На Южно-Донецком и Запорожском направлениях артиллерия группировки войск «Восток» общие потери противника составили более 80 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-20, две гаубицы Д-30, а также самоходная гаубица «Гвоздика».

    На Херсонском направлении уничтожено до 20 украинских военнослужащих, самоходная гаубица «Акация», а также склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Тараса Шевченко Херсонской области.

    Ранее российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили более 400 украинских военных на нескольких направлениях, а также артиллерийский склад в районе Угледара.

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    Шойгу: Российская армия продолжает перемалывать все поставляемое Украине вооружение
    		    7 февраля 2023, 13:49
    Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
    Текст: Елизавета Шишкова

    Российские силы продолжают перемалывать все вооружение и технику, поставляемые Киеву западными странами, заявил министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании в военном ведомстве.

    Он добавил, что вооружения уничтожают как на маршрутах его доставки, так и на боевых позициях, передает ТАСС.

    Российские войска на Донецком и Запорожском направлениях освободили населенные пункты Соледар, Подгорное, Клещеевку, Краснополье, Лобковое, Благодатное и Николаевку, заявил Шойгу. Также успешно развиваются боевые действия в районах Угледара и Артемовска, передает РИА «Новости».

    Ранее Шойгу заявил, что за январь ВСУ потеряли более 6,5 тыс. военнослужащих, 26 самолетов и семь вертолетов.

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