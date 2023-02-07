Полиция применила слезоточивый газ в Париже для разгона протестующих

В России оценили шансы конфликта на Украине пойти по «корейскому сценарию»

Политолог Ткаченко: Украинская пропаганда ошибается с параллелями с Корейской войной

Киев взял за основу вроде бы схожий исторический опыт. Но там совершенно не учли, что различий в данном случае больше, чем общих свойств, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее в СМИ вновь появились обсуждения возможного раздела Украины по аналогии с Кореей.

«Сама Украина, которая активно вбрасывает в информационное поле тезис о «корейском сценарии», не может прийти к единому понимаю, чего она хочет. Но, по сути, разговор о том, чтобы каким-то образом остановить военные действия условно на той границе, которая сейчас имеется», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

«Если руководствоваться историей Корейской войны, то это не лучший сценарий. Напомню, к началу конфликта в 1950 году линия разграничения проходила по 38-й параллели. И после трех лет сражений стороны были вынуждены вернуться на те же позиции. Заимствовать из корейской истории в данном случае нечего», – полагает собеседник.

«Основа пусть и хрупкой, но все же стабильности на полуострове заключается в том, что стороны по итогам конфликта признали статус-кво. В случае с Украиной ни о каком статус-кво речи быть не может. Помимо этого, в случае с Корейской войной по обе стороны конфликта были корейцы», – обращает внимание политолог.

«И если перекладывать эту модель на Украину, то Киев для начала должен прийти к мысли о том, что в стране живут русские. По факту украинская пропаганда взяла в чем-то близкий пример, но не учла, что различий в ней больше, чем общих свойств. Северная и Южная Кореи были единой культурой. А тут разделена сама Украина», – заключил Ткаченко.

Ранее российский сенатор Алексей Пушков заявил, что Украина не сможет достичь по уровню жизни и развития Южную Корею. Мнения о том, что Украина пойдет по тому же пути, что Южная и Северная Кореи, – «некий новый политический сон», новая мечта «пост-майдана», написал он в своем Telegram-канале.

Как полагает сенатор, эту идею предлагают люди, которые ищут свое место в будущей системе украинской власти и пытаются создать для себя хоть какие-то перспективы. «Да и во всех других отношениях аналогия с Южной Кореей никуда не годится. Пустое», – заключил он.

В свою очередь глава думского комитета по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий назвал это демагогией, отметив, что «корейский сценарий» не обсуждается, а цели спецоперации остались неизменны.

Замсекретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале назвал разговоры про «корейский сценарий» «просто хотелками». «Типа мы, оставшаяся часть Украины, будем под западным управлением и защитой. А потом достигнем уровня Республики Корея. И еще – как бы остается некоторая надежда на воссоединение с бывшими территориями. Тезис для внутреннего использования, не более», – написал он.

«Правда, украинские пропагандисты не пишут, что раздел по 38-й параллели создал две самостоятельные страны. А Донбасс и другие территории вошли в состав России, которая является крупнейшим государством, обладающим полным суверенитетом и самым грозным оружием», – продолжил он.

«Примечательно здесь другое. В Киеве стеснительно пробросили тезис, что никакой перемоги быть не может. В лучшем случае – раздел на части. А по сути – это первый шаг к признанию сложившихся на земле реалий», – акцентировал Медведев.

Накануне в Киеве вновь заговорили о том, что Запад готов пойти по такому сценарию с Украиной, какой был с разделением Кореи на две части. Месяцем ранее аналогичным заявлением выступал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов. В эфире телемарафона он сказал, что Киеву могут предложить «корейский вариант» урегулирования, предполагающий «условную 38-ю параллель».

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что информация Киева о якобы имеющих место контактах замглавы Администрации президента России Дмитрия Козака по поводу возможности «корейского варианта» урегулирования на Украине является очередной уткой.

Напомним, что Корейский полуостров формально находится в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950–1953 годов закончилась подписанием перемирия, а не мирного договора. Демилитаризованная зона проходит вдоль 38-й параллели, разделяя Корейский полуостров на две примерно равные части, ставшие независимыми государствами.

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