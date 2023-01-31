В Париже началась массовая манифестация против пенсионной реформы

В России оценили условие Макфола Зеленскому для поставок вооружений Украине

Политолог Шеслер назвала глупостью условие Макфола Зеленскому для поставок вооружений Украине

Макфол пытается «обезболить» последствия от поставок нового американского оружия. На деле же все это выглядит как абсолютная глупость бывшего дипломата. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказала политолог Лариса Шеслер. Ранее экс-посол США в Москве Майкл Макфол заявил, что Зеленский мог бы подписать соглашения о ненападении на Россию в обмен на новые поставки западного оружия.

«Заявление Майкла Макфола является очередной попыткой нейтрализации, обезболивания тяжелых военных и политических последствий от поставок американского оружия на Украину. Мы видим, как они неуклонно нарастают», – рассказала руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, экс-депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер.

«Кроме того, нам обещали, что передаваемое Украине оружие будет иметь ограничения по дальности поражения. Однако сейчас мы видим, что никакие ограничения в 70 км не соблюдаются, HIMARS стреляют гораздо дальше, и ВСУ это никто не запрещает», – отметила собеседница.

«Теперь Украине передадут американские и европейские танки, обсуждается передача авиации. Все это вызвало достаточно резкую реакцию в России. Становится очевидно, что противостояние переходит на новый уровень», – подчеркнула она.

«Макфол не является официальным лицом, которое было бы уполномочено делать такие заявления и уж тем более требовать от Украины гарантий. Однако даже если бы эти слова прозвучали от госсекретаря Энтони Блинкена или президента Джо Байдена, это все равно выглядело бы несусветной глупостью», – полагает Шеслер.

«Мы знаем, что Украина не соблюдает никакие соглашения, и доверия к их обещаниям, пусть даже письменным, быть не может. Кроме того, слова Блинкена о том, что передаваемое оружие позволит Украине освободить Крым, противоречат словам Макфола о ненападении на Россию», – обратила внимание политолог.

Ранее экс-посол США в России Майкл Макфол заявил, что в обмен на западное оружие президент Украины Владимир Зеленский мог бы подписать юридически обязывающее соглашение о его неприменении для нанесения ударов по территории России. По словам Макфола, Штаты и их союзники могут предоставить Украине БМП, системы ПВО, РСЗО и боеприпасы.

В свою очередь глава офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина проводит переговоры о поставках авиации и дальнобойных ракет для ударов по российской территории.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что поставки вооружений западными странами Киеву приводят к эскалации конфликта, при этом ситуация зашла в тупик, так как потенциально изменить ход событий это не может. Напомним, что почти девять лет назад Украина подписывала Минские соглашения, а затем не выполняла их. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это стало предтечей специальной военной операции.

«Со временем, конечно, это стало очевидно. И, опять же, президент России Владимир Путин и другие наши представители об этом постоянно твердили. Но это игнорировалось другими участниками переговорного процесса», – пояснил Песков.

Напомним, западные политики, в том числе экс-канцлер Германии Ангела Меркель, открыто подтвердили, что подписание Минских соглашений стало попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. Порошенко также признал, что Украина согласилась на Минские соглашения только с целью выиграть время и накопить силы.

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