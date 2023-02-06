Грузинские спасатели отправились в Турцию

В ЕС объяснили отсутствие помощи пострадавшей от землетрясения Сирии

Представитель ЕК Уйвари: ЕС не направляет помощь Сирии после землетрясения, поскольку не получал запроса

ЕС не направляет помощь Сирии для преодоления последствий землетрясения, поскольку не получал запроса о помощи из Дамаска, заявил представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари.

По его словам, Евросоюз не активировал механизм, который обеспечивает координацию международной помощи ЕС для Сирии, поскольку не получал такого запроса от Дамаска, но если сигнал со стороны сирийских властей поступит, то в Европе «немедленно рассмотрят этот вопрос», передает РИА «Новости».

Уйвари сообщил при этом, что механизм гражданской обороны для поддержки Турции был активирован Евросоюзом утром, туда уже вылетели спасатели из 10 государств ЕС.

Ранее президент Владимир Путин направил телеграммы руководителям Сирии и Турции Башару Асаду и Реджепу Тайипу Эрдогану, в которых выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате мощного землетрясения и предложил помощь со стороны России в ликвидации последствий стихийного бедствия.

Напомним, министр здравоохранения страны Ахмед Дмейрия заявил, что число погибших при землетрясении в Сирии превысило 400 человек, пострадали более тысячи.