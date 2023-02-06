Россия отправила более 300 военных на ликвидацию последствий землетрясения в Сирии

Свыше 300 военных России окажут помощь в ликвидации последствий землетрясения в Сирии

К разбору завалов и поиску пострадавших в Сирии после землетрясения привлечены более 300 российских военных из числа группировки ВС России, сообщило Минобороны.

Министр обороны России Сергей Шойгу поручил командующему российской группировкой войск в Сирии Андрею Сердюкову оказать помощь в ликвидации последствий землетрясения.

Всего сформированы 10 отрядов, они будут работать в районах, наиболее пострадавших от стихии, в частности, в городах Алеппо, Хама, Латакия и населенных пунктах Джебла, Стаму и Бустан-эль-Баша, передает ТАСС. Также Россия направила в зону происшествия 60 единиц техники.

Пострадавшим окажут медицинскую помощь российские медики. Группа врачей сформирована на авиабазе Хмеймим: развернуты пункты приема донорской крови, пункт выдачи гуманитарной помощи, а также совместный оперативный штаб для координации действий сил и средств, привлекаемых к оказанию помощи Сирии.

Ранее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с главой Турции Реджепом Эрдоганом подтвердил готовность России оказать Турции помощь в ликвидации последствий землетрясения. При землетрясении в Турции и Сирии погибли почти 2 тыс. человек.