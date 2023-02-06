Число погибших в Турции увеличилось до 1121 человека

В результате землетрясения в Турции в провинции Шанлыурфа погибли десять человек

Жертвами землетрясения в Турции в провинции Шанлыурфа стали десять человек

В турецкой провинции Шанлыурфа в результате землетрясения магнитудой 7,4 на юго-востоке страны погибли десять человек, обрушились 16 зданий. Губернатор провинции Османийе сообщил о гибели пяти человек и обрушении 34 зданий.

Губернатор провинции Салих Айхан заявил, что в результате землетрясения в Турции погибли десять граждан, по меньшей мере 16 домов обрушились в провинции Шанлыурфа, передает ТАСС.

В регионе идут работы по поиску и извлечению людей из-под завалов.

Также сообщается, что в турецком городе Адана обрушились три дома, а в том числе 17-этажный. Губернатор провинции Османийе сообщил о гиблеи пяти человек и обрушении 34 зданий, передает РИА «Новости».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что поисково-спасательные группы были срочно направлены в районы, пострадавшие от землетрясения.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу в эфире телеканала ТРТ заявил, что мощное землетрясение, зафиксированное в понедельник в Турции, ощущалось в 10 провинциях страны, произошло не менее 22 афтершоков.

«Основной удар пришелся на Кахраманмараш. Зарегистрировано землетрясение магнитудой 7,4. После этого произошло еще не менее 22 повторных толчков, 6 магнитудой более 6. Землетрясение ощущалось в 10 провинциях, в том числе в Кахраманмараше, Газиантепе, Хатае, Османие, Адыямане, Малатье, Диярбакыре. К сожалению, есть жертвы», – заявил глава турецкого МВД.

Между тем, сирийская газета «Аль-Ватан» сообщила, что частично обрушились несколько зданий в квартале Аль-Арбаин в Хаме в Сирии. На месте работают пожарные и спасатели, которые достают пострадавших из-под завалов. Из-под завалов в сирийских Алеппо и Идлибе извлечены тела шестерых погибших.

Ранее в Турции из-за сильных землетрясений объявили самый высокий уровень тревоги. Напомним, мощное землетрясение произошло в Турции и Сирии, есть разрушения и жертвы.