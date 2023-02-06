Мощное землетрясение в Сирии и Турции унесло жизни 521 человека

В Турции назвали США причиной затягивания конфликта на Украине

Aydinlik: США являются причиной затягивания конфликта на Украине

США являются причиной затягивания конфликта на Украине, Вашингтон «предотвратил» мир, когда он был близок, сообщили источники во властных структурах.

Турецкий чиновник заявил, что американцы пытаются держать ситуацию в напряжении. По его словам, Америка является причиной затягивания конфликта России и Украины. «Они также являются теми, кто предотвратил мир, когда он был так близок»,– добавил источник, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Aydinlik».

Он напомнил заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу по поводу переговоров в Стамбуле в прошлом году. «Чавушоглу ранее сделал заявление по этому вопросу и сказал: «Мир был очень близок на переговорах в Стамбуле. Мы очень надеялись. Но на встрече министров иностранных дел стран НАТО я понял, что (конфликт – прим. ВЗГЛЯД) затянется, потому что некоторые члены НАТО не хотят ее окончания», – говорится в сообщении.

«Пока все так ясно, оправдания чиновников министерства финансов США по поводу давления на Турцию неубедительны», – приводит газета слова чиновника, который прокомментировал состоявшиеся в Стамбуле переговоры замглавы Минфина США по финансовой разведке Брайана Нельсона с турецкими представителями.

В пятницу Bloomberg со ссылкой на источник сообщил, что в Вашингтоне настаивают на том, чтобы Анкара перестала продавать товары в Россию, ведь именно это, по мнению США, продолжает конфликт на Украине.

Ранее бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что переговоры Москвы и Киева по урегулированию конфликта прервал Запад.

В среду председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что если бы США захотели, они бы за сутки посадили киевский режим за стол переговоров, но они сознательно этого не делают.