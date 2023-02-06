Мощное землетрясение в Сирии и Турции унесло жизни 521 человека

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6 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 11:05  |  vz.ru
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Украинские продукты разоряют европейских фермеров

Польские фермеры начали акцию протеста против массовых поставок украинского зерна в страну lubelska.policja.gov.pl
Европейские фермеры бьют тревогу и обещают обанкротиться из-за наплыва дешевой украинской сельхозпродукции. Самыми активными являются польские фермеры, которые проводят уже не первую акцию протеста. Однако недовольны украинскими товарами также еще пять европейских стран. Еще недавно такое недовольство высказывали, наоборот, украинские фермеры.  Подробности...
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Остатки роскоши украинских олигархов помогут СВО

В Крыму национализируют имущество самых богатых людей Украины Константин Сазончик/ТАСС
Крым национализирует имущество Рината Ахметова, Игоря Коломойского, Арсения Яценюка и других известных богачей Украины. По итогам торгов и продажи предприятий вырученные деньги пойдут на нужды участников СВО. О каких конкретно объектах идет речь и смогут ли украинские олигархи каким-то образом оспорить это решение? Подробности...
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Россия вернула из украинского плена ценных бойцов

Вызволение нескольких десятков россиян из украинского плена было непростой задачей Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
Москва и Киев провели очередной обмен военнопленными. В результате сложного переговорного процесса в Россию вернулись 63 бойца. Благодаря посредничеству Объединенных Арабских Эмиратов среди них оказались военнослужащие «чувствительной категории». Кто именно относится к указанной категории освобожденных из плена? Подробности...
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Шольц предвидит поражение Украины

Внешне Шольц и Зеленский идут рука об руку, но на самом деле их интересы различны Kay Nietfeld/Global Look Press
Немецкий канцлер Олаф Шольц сделал ряд заявлений, призванных разъяснить странности позиции ФРГ касательно военной помощи Украине. На словах Берлин всячески поддерживает милитаризацию киевского режима, в реальности же решился на поставку танков только под колоссальным давлением Вашингтона. Если внимательно изучить и слова немецкого лидера, и немецкую прессу, станет ясно – Германия предлагает Зеленскому сдаться. Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Поляки мечтают о Переяславской раде наоборот

Олег Хавич
Олег Хавич, политический аналитик
Польский шляхтич Хмельницкий отдал – польский президент Дуда заберет? Давайте будем серьезными. Украина под опереточным руководством хунты Зеленского ближе к Полтаве, чем к Переяславу, а сам Зеленский – не Хмельницкий и даже не Мазепа. Подробности...

Где готовили этот креативный класс

Антон Беликов
Антон Беликов, художник, кандидат философских наук
На наших глазах значительное количество того самого креативного сословия, состоящего из художников, дизайнеров и прочих творцов, людей, выпестованных в государственных учебных заведениях, совершило акт государственного предательства. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Запад стер из своей памяти важные знания о России

Ирина Алкснис
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Западные элиты забыли то, что усвоили из многочисленных и полезных, хотя местами весьма болезненных уроков прошлого – Россию можно обмануть, Россию можно разложить изнутри, но Россию нельзя победить просто грубой силой. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий
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Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

Президентша Грузии совсем обнаглела

Обсуждение: 4 комментария

Украина добила британскую армию

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В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве

В России отпраздновали 80-летие победы в Сталинградской битве. Памятная дата отмечается не только в России, но и за ее пределами. Основные торжества прошли в Волгограде, где состоялся военный парад и другие торжественные мероприятия. Сталинградская битва была одной из крупнейших в истории человечества
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Какие танки Запад может отправить Украине

На этой неделе Германия и США пообещали Украине поставить свои главные тяжелые танки – Leopard 2A5s и M1A2 Abrams. Ранее о поставке своих тяжелых танков Challenger 2 объявила Великобритания. К вооружению Киева подключатся и другие страны Европы, на вооружении которых тоже есть «Леопарды» и «Абрамсы». Что представляют из себя эти машины
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Головы диких животных украсили женские платья в Париже

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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Как часто вы используете ненормативную лексику в разговоре?
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Какой из обещанных Украине западных танков кажется вам наиболее опасным?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Мощное землетрясение в Сирии и Турции унесло жизни 521 человека
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    объединенная группировка


    Зачем Германия поглощает армию Нидерландов

    Несбиваемый аэростат


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    Как часто вы используете ненормативную лексику в разговоре?

    Мощное землетрясение в Сирии и Турции унесло жизни 521 человека

    		    6 февраля 2023, 10:42
    Фото: AP/ТАСС
    Текст: Антон Никитин

    В результате землетрясения магнитудой 7,4, произошедшего ранним утром понедельника, в Сирии и Турции погиб 521 человек (237 и 284 соответственно).

    Как сообщил вице-президент Турции Фуат Октай, жертвами стихийного бедствия стали 284 человека, пострадали 2 тыс. 323 человека.

    Наибольшее число жертв – 70 человек – зафиксировано в провинции Кахраманмараш, где находился эпицентр. Кроме того, там, по последним данным, разрушены около 300 зданий. Раненых больше всего в провинции Шанлыурфа – порядка 600, передает РИА «Новости».

    По последним данным Минздрава Сирии, в республике погибли 237 человек, пострадали 639 человек.

    После крупного землетрясения произошел взрыв на газопроводе в южной турецкой провинции Хатай.

    В Турции назвали США причиной затягивания конфликта на Украине
    Aydinlik: США являются причиной затягивания конфликта на Украине

    5 февраля 2023, 14:57

    Текст: Валентина Григоренко

    США являются причиной затягивания конфликта на Украине, Вашингтон «предотвратил» мир, когда он был близок, сообщили источники во властных структурах.

    Турецкий чиновник заявил, что американцы пытаются держать ситуацию в напряжении. По его словам, Америка является причиной затягивания конфликта России и Украины. «Они также являются теми, кто предотвратил мир, когда он был так близок»,– добавил источник, передает РИА «Новости» со ссылкой на «Aydinlik».

    Он напомнил заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу по поводу переговоров в Стамбуле в прошлом году. «Чавушоглу ранее сделал заявление по этому вопросу и сказал: «Мир был очень близок на переговорах в Стамбуле. Мы очень надеялись. Но на встрече министров иностранных дел стран НАТО я понял, что (конфликт – прим. ВЗГЛЯД) затянется, потому что некоторые члены НАТО не хотят ее окончания», – говорится в сообщении.

    «Пока все так ясно, оправдания чиновников министерства финансов США по поводу давления на Турцию неубедительны», – приводит газета слова чиновника, который прокомментировал состоявшиеся в Стамбуле переговоры замглавы Минфина США по финансовой разведке Брайана Нельсона с турецкими представителями.

    В пятницу Bloomberg со ссылкой на источник сообщил, что в Вашингтоне настаивают на том, чтобы Анкара перестала продавать товары в Россию, ведь именно это, по мнению США, продолжает конфликт на Украине.

    Ранее бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет заявил, что переговоры Москвы и Киева по урегулированию конфликта прервал Запад.

    В среду председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что если бы США захотели, они бы за сутки посадили киевский режим за стол переговоров, но они сознательно этого не делают.

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    Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции

    6 февраля 2023, 05:00

    Текст: Вера Басилая

    Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в понедельник в Турции, разрушения зафиксированы в провинции Хатай, Шанлыурфа.

    По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков находился в 26 км от города Газиантеп, на глубине 10 км, передает ТАСС.

    Телеканал «Аль-Арабия» отмечает, что подземные толчки также ощущались в некоторых регионах Ирака и Ливана.

    Турецкие СМИ сообщают, что разрушения зафиксированы в провинции Хатай, телеканал ТРТ в прямом эфире демонстрирует кадры из ряда провинций, находящихся на юго-востоке Турции. Их жители, несмотря на холод, покидают свои дома, опасаясь повторных толчков.

    Губернатор провинции Шанлыурфа также сообщил о разрушениях и призвал население пройти в безопасные места.

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    Число погибших в Сирии в результате землетрясения достигло 99 человек
    Минздрав Сирии: Число погибших в результате землетрясения выросло до 99 человек
    		    6 февраля 2023, 08:22
    Фото: SANA/Reuters
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Число погибших в Сирии в результате землетрясения увеличилось до 99, 334 человека пострадали, заявил замминистра здравоохранения страны Ахмед Дамирия.

    По его словам, по новым данным, 99 человек погибли, 334 человека пострадали, при этом половина погибших проживали в Латакии, передает РИА «Новости».

    Ранее СМИ сообщили, что жертвами землетрясения в Сирии стали 62 человека.

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    Лидер турецких националистов назвал «позором» закрытие консульств в Стамбуле

    5 февраля 2023, 17:49

    Текст: Ольга Иванова

    Лидер турецких националистов Девлет Бахчели назвал «позором» закрытие ряда европейских консульств в Стамбуле под якобы угрозой теракта.

    По его словам, США играли ведущую роль и мобилизовали своих марионеток. «Дело чести для них – раскрыть источник угрозы. Закрытие консульств не вписывается ни в какие рамки», – цитирует Бахчели РИА «Новости».

    Генеральные консульства Швеции, Нидерландов, Великобритании, Франции, Швейцарии и ФРГ в Стамбуле заявили, что прекратили принимать посетителей. Посольство США предупредило находящихся в Турции американцев об опасности терактов в центре Стамбула. МИД Швеции также призывал соотечественников быть осторожнее в Турции.

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    Жертвами землетрясения в Сирии стали 62 человека
    В результате землетрясения в Сирии погибли 62 человека, более 200 пострадали

    6 февраля 2023, 07:56

    Текст: Вера Басилая

    В результате землетрясения погибли 62 человека, еще 200 сирийцев доставлены в больницы, сообщили СМИ.

    Помощник министра здравоохранения Сирии Ахмед Думейрия сообщил, что в результате землетрясения в трех провинциях Сирии погибли 42 человека, по его данным, еще 200 пострадавших доставлены в больницы. Он пояснил, что реализуется план действий в чрезвычайных ситуациях, на оказание помощи мобилизованы все медицинские учреждения в провинциях Алеппо, Латакия и Хама, которые пострадали от стихийного бедствия, передает ТАСС.

    Позже СМИ сообщили, что жертвами землетрясения в Сирии стали 62 человека.

    Ранее стало известно, что в результате землетрясения в Малатье погибли 23 человека, 420 ранены, 140 зданий обрушилось.

    В Турции из-за сильных землетрясений объявили самый высокий уровень тревоги. Напомним, мощное землетрясение произошло в Турции и Сирии, есть разрушения и жертвы.

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    После мощного землетрясения зафиксированы разрушения в четырех провинциях Турции

    6 февраля 2023, 05:30

    Текст: Вера Басилая

    Разрушения зафиксированы в понедельник в четырех провинциях Турции после мощного землетрясения на юго-востоке страны, сильные подземные толчки ощущались в Ливане и в Сирии, пострадали дома и здания.

    Обрушения домов зафиксированы в провинциях Кахраманмараш, Малатья, Шанлыурфа и Газиантеп, информация о погибших и пострадавших не поступала. По уточненным данным, землетрясение магнитудой 7,4 произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине 7 км, подземные толчки затем в течение получаса ощущались в Адане, Анкаре, Анталье, Газиантепе, Кайсери, Мерсине, Трабзоне, Урфе, передает ТАСС.

    Кроме того, землетрясение магнитудой 4,8 произошло в ночь с воскресенье на понедельник в Восточном Средиземноморье, затронув Ливан и Сирию, сильные толчки ощущались в Бейруте и долине Бекаа.

     

    Между тем, афтершок магнитудой 6,4 зафиксирован в турецкой провинции Газиантеп после мощного землетрясения в 7,4 баллов, передает РИА «Новости».

    Также сообщается, что в результате землетрясения в пригороде Латакии в Сирии обрушилось здание, еще несколько получили видимые повреждения.

    Ранее мощное землетрясение магнитудой 7,7 зафиксировано в понедельник в Турции, разрушения есть в провинции Хатай, Шанлыурфа.

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    Число жертв землетрясения в Сирии выросло до 237 человек
    Минздрав Сирии: Число жертв землетрясения в Сирии выросло до 237 человек, пострадали 639 человек
    		    6 февраля 2023, 09:39
    Фото: Ghaith Alsayed/AP/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Число погибших в Сирии в результате землетрясения увеличилось до 237, пострадали 639 человек, заявило министерство здравоохранения страны.

    По сообщению ведомства, в провинциях Латакия, Хама, Алеппо и Тартус погибли 237 человек, пострадали 639, передает РИА «Новости».

    Министерство обороны Сирии сообщило, что мобилизует все свои части, соединения и учреждения во всех провинциях для оказания неотложной помощи пострадавшим от землетрясения и ликвидации последствий разрушений, а также розыска людей, попавших под завалы.

    Как заявил посол России в Сирии Александр Ефимов, власти Сирии пока не обращались к российским представителям за помощью в ликвидации последствий землетрясения.

    Землетрясение магнитудой 7,4 произошло в 04.17 в турецкой провинции Кахраманмараш и привело к разрушениям в ряде городов. Также сообщалось о разрушениях в нескольких регионах Сирии, землетрясение ощутили и в столице Ливана Бейруте.

    Ранее сирийский Минздрав сообщал, что число погибших в Сирии в результате землетрясения достигло 99 человек.

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    В Турции пообещали ответить на закрытие консульств западных стран в Стамбуле
    Президент Турции Эрдоган пообещал быстрый ответ на закрытие консульств западных стран в Стамбуле

    5 февраля 2023, 23:40

    Текст: Вера Басилая

    Послам стран, закрывшим консульства в Стамбуле, были предъявлены ультиматум о прекращении подобных действий, правительство Турции 6 февраля примет решение об ответных мерах, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    Как сообщает турецкое СМИ ТRТ,  Эрдоган  заявил, что министр иностранных дел ранее предъявил ультиматум послам всех странам, закрывшим консульства в Стамбуле: или они прекратят так действовать, или цена будет высокой. По словам президента Турции будут приняты все необходимые решения в понедельник, на заседании кабмина.

    Ранее лидер турецких националистов назвал «позором» закрытие консульств в Стамбуле.

    До этого генеральные консульства Швеции, Нидерландов, Великобритании, Франции, Швейцарии и ФРГ в Стамбуле заявили, что прекратили принимать посетителей. Посольство США предупредило находящихся в Турции американцев об опасности терактов в центре Стамбула. МИД Швеции также призывал соотечественников быть осторожнее в Турции.

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    Число жертв землетрясения в турецкой Шанлыурфе выросло до 15 человек
    В результате землетрясения в турецкой Шанлыурфе погибли 15 человек

    6 февраля 2023, 06:59

    Текст: Вера Басилая

    В результате землетрясения в Турции в провинции Шанлыурфе погибли 15 человек, более 30 получили ранения, в Малатье разрушено 130 зданий, извлечены тела трех погибших.

    Телеканал CNN Turk со ссылкой на местные власти сообщил, что в провинции Шанлыурфе в результате землетрясения погибли 15 человек, пострадали 30 человек, передает РИА «Новости».

    В Малатье, как сообщил губернатор региона Хулуси Шахин, обрушились 130 зданий, из-под завалов извлечены тела трех погибших.

    Ранее сообщалось, что в результате землетрясения в Турции в провинции Шанлыурфе погибли десять человек.

    В Турции из-за сильных землетрясений объявили самый высокий уровень тревоги. Напомним, мощное землетрясение произошло в Турции и Сирии, есть разрушения и жертвы.

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    В АТОР ответили на вопрос о российских туристах в зоне землетрясения в Турции
    АТОР: Российских организованных туристов в зоне землетрясения в Турции нет

    6 февраля 2023, 09:15

    Текст: Антон Никитин

    Российских туристов не было в зоне, где в Турции произошло землетрясение, повлекшее человеческие жертвы, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

    Она сказала ТАСС, что землетрясение произошло далеко от туристической зоны.

    Сообщается также, что основные турецкие аэропорты, расположенные в Анкаре, Анталье и Стамбуле, продолжают работать. В воздушных гаванях Анкары и Антальи изменений в расписаниях нет. В Стамбуле отменен ряд рейсов из-за погодных условий, однако об этих коррективах объявили заранее.

    Посольство России в Анкаре передало слова поддержки гражданам Турции и «нашим турецким друзьям». В диппредставительстве выразили надежду, что бедствие удастся преодолеть с наименьшим ущербом. В посольстве выразили соболезнования семьям погибших и пожелали скорейшего выздоровления тем, кто пострадал от стихийного бедствия.

    Ранее сообщалось, что в результате землетрясения в турецкой Малатье погибли 23 человека, а в провинции Шанлыурфа – 15 человек.

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    В результате землетрясения в Турции в провинции Шанлыурфа погибли десять человек
    Жертвами землетрясения в Турции в провинции Шанлыурфа стали десять человек

    6 февраля 2023, 06:30

    Текст: Вера Басилая

    В турецкой провинции Шанлыурфа в результате землетрясения магнитудой 7,4 на юго-востоке страны погибли десять человек, обрушились 16 зданий. Губернатор провинции Османийе сообщил о гибели пяти человек и обрушении 34 зданий.

    Губернатор провинции Салих Айхан заявил, что в результате землетрясения в Турции погибли десять граждан, по меньшей мере 16 домов обрушились в провинции Шанлыурфа, передает ТАСС.

    В регионе идут работы по поиску и извлечению людей из-под завалов.

    Также сообщается, что в турецком городе Адана обрушились три дома, а в том числе 17-этажный. Губернатор провинции Османийе сообщил о гиблеи пяти человек и обрушении 34 зданий, передает РИА «Новости».

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что поисково-спасательные группы были срочно направлены в районы, пострадавшие от землетрясения.

    Глава МВД Турции Сулейман Сойлу в эфире телеканала ТРТ заявил, что мощное землетрясение, зафиксированное в понедельник в Турции, ощущалось в 10 провинциях страны, произошло не менее 22 афтершоков.

    «Основной удар пришелся на Кахраманмараш. Зарегистрировано землетрясение магнитудой 7,4. После этого произошло еще не менее 22 повторных толчков, 6 магнитудой более 6. Землетрясение ощущалось в 10 провинциях, в том числе в Кахраманмараше, Газиантепе, Хатае, Османие, Адыямане, Малатье, Диярбакыре. К сожалению, есть жертвы», – заявил глава турецкого МВД.

    Между тем, сирийская газета «Аль-Ватан» сообщила, что частично обрушились несколько зданий в квартале Аль-Арбаин в Хаме в Сирии. На месте работают пожарные и спасатели, которые достают пострадавших из-под завалов. Из-под завалов в сирийских Алеппо и Идлибе извлечены тела шестерых погибших.

    Ранее в Турции из-за сильных землетрясений объявили самый высокий уровень тревоги. Напомним, мощное землетрясение произошло в Турции и Сирии, есть разрушения и жертвы.

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    В Турции прогремел взрыв на газопроводе
    Ihlas: Взрыв на газопроводе произошел в турецкой провинции Хатай

    6 февраля 2023, 09:49

    Текст: Антон Никитин

    После крупного землетрясения на юго-востоке Турции в понедельник, 6 февраля, произошел взрыв на газопроводе в южной турецкой провинции Хатай.

    Информагентство Ihlas передало кадры крупного пожара, вспыхнувшего в двух местах на нитке трубопровода, проходящего через местное село Топбогазы. Между двумя очагами возгорания около 3 км, передает ТАСС.

    Кроме того, газета Yeni Safak сообщает об обрушении крепости в турецкой провинции Газиантеп, включенной в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Причиненный ущерб еще предстоит установить, но известно, что в некоторых местах обрушились стены.

    Землетрясение магнитудой 7,4 произошло ранним утром понедельника в провинции Кахраманмараш в Турции. По последним данным, в семи провинциях погибли 76 человек, еще 440 человек пострадали. В Сирии в результате стихийного бедствия погибли 237 человек.

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    В Турции из-за сильных землетрясений объявили самый высокий уровень тревоги
    Объявлен самый высокий уровень тревоги из-за сильных землетрясений в Турции

    6 февраля 2023, 06:04

    Текст: Вера Басилая

    Объявленный в Турции уровень тревоги из-за мощного землетрясения магнитудой 7,4 на юго-востоке республики предусматривает международную помощь, заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

    Министр заявил, что спасатели направлены в регионы, пострадавшие от землетрясения магнитудой 7,4, готовятся к отправке грузовые самолеты с гуманитарной помощью, объявили самый высокий уровень тревоги четвертой степени, он предусматривает международную помощь, передает РИА «Новости».

    Ранее мощное землетрясение произошло в Турции и Сирии, есть разрушения и жертвы.

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    Вулкан Чикурачки выбросил столб пепла на 4,5 км
    Высота вулканического облака на вулкане Чикурачки на Курильских островах составила 4,5 тыс. метров

    6 февраля 2023, 03:15

    Текст: Вера Басилая

    Столб пепла в высоту до 4,5 километров зафиксирован на вулкане Чикурачки на курильском острове Парамушир, Установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения.

    В сообщении на сайте группы говорится, что высота вулканического облака достигла 4,5 тыс. метров, а шлейф распространился на 90 км к северу и северо-востоку от вулкана, для авиации установили оранжевый код опасности, передает РИА «Новости».

    Действующий вулкан Чикурачки расположен на северной оконечности хребта Карпинского на высоте 1816 метров в 60 километрах к югу от райцентра Северо-Курильска. Летом 2022 года вулкан выбросил столб пепла на 6 км.

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    Из-за снегопада в Стамбуле отменили 200 рейсов

    6 февраля 2023, 02:15

    Текст: Вера Басилая

    Турецкая авиакомпания-лоукостер Pegasus Airlines отменила более 200 авиарейсов из-за снегопада в Стамбуле.

    Снегопад, сопровождающийся ветром с ураганными порывами, накрыл весь Стамбул в воскресенье, отмечается, что отменены более 200 рейсов, их число может увеличиться из-за погодных условий, передает РИА «Новости».

    Ранее в Москве перед Новым годом было задержано и отменено около 50 авиарейсов.

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