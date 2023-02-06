В Турции прогремел взрыв на газопроводе

Ihlas: Взрыв на газопроводе произошел в турецкой провинции Хатай

После крупного землетрясения на юго-востоке Турции в понедельник, 6 февраля, произошел взрыв на газопроводе в южной турецкой провинции Хатай.

Информагентство Ihlas передало кадры крупного пожара, вспыхнувшего в двух местах на нитке трубопровода, проходящего через местное село Топбогазы. Между двумя очагами возгорания около 3 км, передает ТАСС.

Кроме того, газета Yeni Safak сообщает об обрушении крепости в турецкой провинции Газиантеп, включенной в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Причиненный ущерб еще предстоит установить, но известно, что в некоторых местах обрушились стены.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло ранним утром понедельника в провинции Кахраманмараш в Турции. По последним данным, в семи провинциях погибли 76 человек, еще 440 человек пострадали. В Сирии в результате стихийного бедствия погибли 237 человек.