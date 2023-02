Зарубежная пресса не поверила пробирке Пауэлла Лавров прибыл с визитом в Ирак 5 февраля 2023, 20:53 Текст: Ольга Иванова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Ирак, где он, как ожидается, проведет переговоры с главой МИД страны Фуадом Хусейном. Также у Лаврова запланированы переговоры с премьер-министром Мухаммедом ас-Судани, президентом Абдуллатыфом Рашидом, спикером парламента Мухаммедом Аль-Хальбуси, бывшим премьер-министром Ирака, главой коалиции «Государство закона» Нури Аль-Малики, передает РИА «Новости». Предыдущий визит Лаврова в Ирак состоялся в октябре 2019 года, тогда он посетил с визитом Багдад и Эрбиль. После Ирана Лаврова отправится с визитом в Мали, Мавританию и Судан. Военный эксперт объяснил, почему США смогли сбить китайский аэростат 5 февраля 2023, 13:08

По двигателю аэростата ни ПВО, ни боевая авиация «отработать» не смогли, поскольку собственного двигателя у воздушного шара нет. А все оборудование для нагнетания воздуха небольшое и помещено в специальную капсулу, чтобы не выдавать себя, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин. Ранее Пентагон с помощью истребителя F-22 сбил китайский аэростат у побережья Южной Каролины. «Судя по всему, аэростат американцы пытались сбить все эти дни с момента обнаружения, но не получалось. Впрочем, это совершенно естественно, ведь на него трудно навести ракету. Инцидент указал на лакуну в ПВО США, которая раньше не была такой опасной, поскольку над американской территорией никто не запускал воздушных шаров», – сказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Василий Кашин. «Что касается заявлений американской стороны о том, что объект сбили, как только он перестал представлять опасность для людей на земле, то в их правдоподобность верится с трудом. Если б США могли успешно навести ракету на китайский аэростат, они бы сбили его еще до того, как он подошел бы к американской границе. К тому же он летел над весьма малонаселенными районами, а не над Сингапуром или Нидерландами», – заметил собеседник. «Для уничтожения объекта США использовали истребитель F-22A с хорошими высотными и летными характеристиками, который выпустил ракету AIM-9 Sidewinder с инфракрасной головкой самонаведения с достаточно короткой дистанции. Видимо, это стало возможным, потому что оболочка аэростата нагрелась от прямого солнца и стала выделяться температурой на фоне окружающей среды», – рассказал он. «По двигателю аэростата ни ПВО, ни боевая авиация «отработать» не смогли, поскольку собственного двигателя у воздушного шара нет. А все оборудование для нагнетания воздуха небольшое и помещено в специальную капсулу, чтобы не выдавать себя», – детализировал специалист. «Таким образом, специфика аэростата привела к тому, что по престижу США был нанесен если не сильный, то как минимум неприятный удар. Теперь ПВО США, а также военная авиация будут явно корректироваться для того, чтобы уметь заведомо определить и сбить приближающиеся к границам аэростаты. Задача эта для Вашингтона не сверхсложная, но определенных затрат и времени потребует», – считает аналитик. «Кстати, китайский воздушный шар пролетел на одним из трех позиционных районов, где располагаются американские баллистические ракеты средней дальности. Это говорит о том, что у Китая есть оборудование, чтобы по составу атмосферы, изменению химического состава воздуха определять расположение атомных объектов», – резюмировал Кашин. Ранее стало известно, что американский истребитель F-22 сбил китайский аэростат ракетой AIM-9X у побережья штата Южная Каролина, сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя Пентагона высокого ранга. Китайский метеорологический зонд вошел в американскую опознавательную зону 28 января в районе Аляски, после чего 30 января пересек границу Канады и вернулся на территорию Соединенных Штатов 31 января в Айдахо. По словам представителя оборонного ведомства, у Вооруженных сил США 28 января не было возможности выстрелить по метеозонду над акваторией, так как он вошел в воздушное пространство Аляски. По словам представителя Пентагона, это была первая представившаяся возможность сбить разведывательный шар таким образом, чтобы это не представляло угрозу безопасности для американцев. Он заверил, что Северное командование ВС США и НАСА изучали несколько вариантов, при которых аэростат мог быть сбит над сушей и над водой. По его словам, в начале недели было окно возможностей уничтожить зонд над штатом Монтана, но оставались риски на земле. Китай выразил протест против применения Соединенными Штатами силы для нападения на гражданский беспилотный аэростат. Пекин оставляет за собой право на дальнейшую необходимую реакцию и будет решительно защищать свои законные права и интересы, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства КНР. Экс-премьер Израиля Беннет рассказал об обещании Путина не убивать Зеленского 5 февраля 2023, 08:58

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, в начале 2022 года выступивший в роли посредника между руководством России и Украины, выступил с утверждением, что российский лидер Владимир Путин заверил его в начале спецоперации, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому физическая расправа не угрожает. Вспоминая в интервью с журналистом Ханохом Даумом о своей поездке 5 марта 2022 года в Москву, где в Кремле у него состоялась встреча с Путиным, Беннет, заявил, что знал о том, что скрывавшийся в бункере Зеленский находится под угрозой и спросил Путина, не собирается ли он его убить. На что президент России, по словам израильского политика, ответил: «Я не убью Зеленского», передает ТАСС. После встречи в Кремле, Беннет, по его словам, позвонил Зеленскому и сообщил, что тот в безопасности, после чего президент Украины записал видео, в котором заявил, что ничего не боится. Напомним, 5 марта 2022 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Нафтали Беннета прошли в Кремле, обсуждалась ситуация вокруг Украины. Новости СМИ2 Для уничтожения китайского метеозонда Пентагон поднял в воздух F-22 CNN: Американский истребитель F-22 сбил китайский аэростат над Атлантическим океаном ракетой AIM-9X 5 февраля 2023, 01:31

Американский истребитель F-22 сбил китайский аэростат над Атлантическим океаном ракетой AIM-9X, сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя Пентагона высокого ранга. По словам представителя американского оборонного ведомства, в операции были задействованы истребители F-22 с базы ВВС в Лэнгли, штат Вирджиния. Как утверждает источник телеканала, по цели выпустили одну ракету AIM-9X, передает ТАСС. Накануне ВС США сбили китайский аэростат над Атлантикой у побережья штата Южная Каролина. Российские войска за сутки уничтожили более 400 украинских военных 5 февраля 2023, 15:20

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки уничтожили более 400 украинских военных на нескольких направлениях, а также артиллерийский склад в районе Угледара, заявили в Минобороны России. В Telegram-канале ведомства говорится, что на Купянском направлении огнем артиллерии Западной группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области и Новоселовское ЛНР. Кроме того, отмечается, что в районах населенных пунктов Гряниковка, Лиман Первый, Котляровка Харьковской области, а также Лес Попов в ЛНР, пресечена деятельность шести диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Уничтожено до 35 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля. В Минобороны добавили, что на Краснолиманском направлении в результате огня артиллерии и успешных наступательных действий подразделений группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной, 71-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 27-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Новосадовое, Ямполовка ДНР, Стельмаховка, Червоная Диброва ЛНР, а также Серебрянского лесничества. Потери противника за сутки на данном направлении составили свыше 120 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты и три боевые бронированные машины, указали в ведомстве. На Донецком направлении в ходе наступательных действий подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. За сутки уничтожено свыше 115 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, четыре автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30 в районах населенных пунктов Яснобродовка и Победа ДНР. В ведомстве сообщили, что на Южно-Донецком и Запорожском направлениях в результате огня артиллерии и активных действий подразделений группировки войск «Восток» за сутки уничтожено более 130 украинских военнослужащих 72-й механизированной бригады ВСУ и 110-й бригады территориальной обороны. Кроме того, на данных направлениях уничтожены два танка, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная гаубица «Гвоздика», а также гаубицы Д-30 и Д-20 в районах населенных пунктов Гуляйполе Запорожской области и Водяное ДНР. В районе населенного пункта Угледар уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ, уточнили в пресс-службе. «На Херсонском направлении в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены гаубица Д-30 и самоходная гаубица «Акация» в районах населенных пунктов Качкаровка и Днепровское Херсонской области», – говорится в сообщении. В Минобороны заявили, что ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) ВС РФ за сутки нанесено поражение 111 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 142 районах. В ведомстве также отметили, что средствами противовоздушной обороны уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Егоровка ДНР и Алешки Херсонской области. Кроме того, за сутки сбито 11 реактивных снарядов систем залпового огня «Ураган» и HIMARS в районах населенных пунктов Волноваха ДНР и Токмак Запорожской области. «Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 382 самолета, 206 вертолетов, 3023 беспилотных летательных аппарата, 403 зенитных ракетных комплекса, 7750 танков и других боевых бронированных машин, 1007 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4003 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 8272 единицы специальной военной автомобильной техники», – говорится в сообщении. Ранее Минобороны заявило, что российские военные в ходе СВО на Украине впервые уничтожили ЗРК NASAMS производства Норвегии. Новости СМИ2 Эксперты Пентагона изучили ценное оборудование сбитого китайского аэростата 5 февраля 2023, 04:33 Текст: Антон Никитин

Американские военные эксперты получили возможность изучить ценное оборудование на сбитом разведывательном аэростате, заявил высокопоставленный представитель Пентагона. По словам представителя Пентагона, американские эксперты имели возможность изучить шар и оборудование, которое представляет ценность. Он также отметил, что в ведомстве не сомневаются, что аэростат служил для сбора разведданных. В Пентагоне отвергли заявления Китая о том, что это метеорологический зонд, передает РИА «Новости». Тем временем Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона сообщает, что операция по сбору обломков сбитого китайского аэростата продолжается. Обломки зонда разбросаны в пределах семи миль (около 11 км) от американского побережья. По словам источника, части зонда находятся на относительно небольшой глубине, их извлечение пройдет, возможно, относительно быстро и не займет недель, передает ТАСС. Накануне ВС США сбили китайский аэростат над Атлантикой. Для проведения операции Пентагон поднял в воздух истребители F-22. Военный эксперт назвал ложью объяснения США вокруг сбитого китайского аэростата Военный эксперт Крамник: США сбили китайский аэростат, как только появилась возможность 5 февраля 2023, 11:07

Военный эксперт Илья Крамник назвал ложными заявления командования ВС США, предложившего президенту Джо Байдену подождать «наиболее безопасного места» для сбития китайского аэростата. Как написал Крамник в своем Telegram-канале, заявления американского командования о том, что аэростат «сбили, как только перестал представлять опасность для людей на земле» являются ложными, поскольку сбить его над безлюдными районами Аляски или Канады было бы безопаснее, чем над густонаселенным Атлантическим побережьем. По его словам, заявление Байдена о том, что приказ сбить был отдан еще 1 февраля не был выполнен потому, что параметры цели не позволяли ее сбить, либо же средства ПВО ее просто не заметили. Крамник добавил, что как только аэростат начал спускаться и оказался на высоте 20 тыс. метров, появился смысл поднимать на него истребитель. Ранее ВС США сбили китайский аэростат над Атлантикой. В Пентагоне сообщили, что китайский метеозонд вошел в воздушное пространство США 28 января в районе Аляски, 30 января пересек границу Канады и вернулся на территорию США 31 января в Айдахо. Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что приказывал сбить китайский метеозонд еще 1 февраля, но Пентагон рекомендовал подождать ради безопасности. Новости СМИ2 Пушилин рассказал о боях на подступах к Угледару Врио главы ДНР Пушилин: Российские силы подошли к Угледару с юга, юго-запада и запада 4 февраля 2023, 22:23 Текст: Антон Никитин

Под контроль российских сил перешли дачи под Угледаром к югу, юго-западу и к западу от города, подразделения ВС России развивают наступление с целью освобождения самого Угледара, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин. Пушилин рассказал в видеозаписи, опубликованной в его Telegram-канале, что дачи под Угледаром к югу, юго-западу и западу от города находятся под контролем российских сил, наши подразделения развивают наступление с целью освобождения самого Угледара. Врио главы ДНР отметил, что обстановка на этом участке фронта сложилась достаточно сложная. Он пояснил, что противник перебросил резерв из бригады морской пехоты, которая усилила оставшиеся в городе части, поэтому освобождение населенного пункта немного затянулось. Несмотря на это, Пушилин выразил уверенность в успехе российских сил. В четверг советник врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский сообщал, что российским силам удалось перерезать основные трассы к Угледару, по которым велся подвоз боеприпасов и живой силы противника. Титул «Миссис Вселенная» впервые получила представительница России 5 февраля 2023, 15:30

Титул международного конкурса красоты для замужних женщин «Миссис Вселенная – 2022» получила жительница Удмуртии Елена Максимова. Финал конкурса прошел 4 февраля в Софии, передает ТАСС. В финал конкурса вышли 120 женщин из разных стран – Китая, Таиланда, Филиппин, Японии, Индии, Белоруссии, Украины, Германии, Испании, США и других. Впервые в истории конкурса, который проводится с 2007 года, первое место получила представительница России. Елена Максимова родилась в деревне Гыя Удмуртской Республики. Сейчас она руководит сетью языковых центров в Ижевске, воспитывает двоих детей, любит путешествовать и посетила уже 34 страны. Ранее титул «третья вице-бабушка Вселенной» в международном конкурсе красоты «Бабушка Вселенной 2023» получила 46-летняя жительница Санкт-Петербурга Алена Сибиева. Новости СМИ2 Пригожин: Ожесточенные бои в Артемовске идут за каждый дом 5 февраля 2023, 12:07

Основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что ожесточенные бои в Артемовске идут за каждую улицу и каждый дом, сообщила пресс-служба компании «Конкорд». По словам Пригожина, ВСУ из Артемовска не отступают и бьются до последнего, передает РИА «Новости». Он рассказал также, в северных кварталах города идут ожесточенные бои за «каждую лестничную клетку». По словам основателя группы «Вагнер», «приятно, что СМИ желают отступления ВСУ», но по факту этого не происходит пока ни в одном из кварталов. Ранее Telegram-канал WarGonzo, сообщил, что ВСУ отступили из северных кварталов Артемовска. Маск прокомментировал мемом атаку США на китайский аэростат Маск поиронизировал над атакой ВВС США на китайский аэростат 5 февраля 2023, 12:24

Американский предприниматель Илон Маск в ответ на сообщение британской вещательной корпорации BBC в Twitter о сбитом зонде шарообразной формы опубликовал мем* по мотивам мультфильма «Вверх». На картинке американский военный истребитель бомбит воздушные шары, на которых перемещался дом главного героя мультфильма, передает ТАСС. За четыре часа мем* собрал более 100 тыс. лайков. Ранее в воскресенье военный эксперт Илья Крамник назвал ложными заявления командования ВС США, предложившего президенту Джо Байдену подождать «наиболее безопасного места» для сбития китайского аэростата. Напомним, ВС США сбили китайский аэростат над Атлантикой. В Пентагоне сообщили, что китайский метеозонд вошел в воздушное пространство США 28 января в районе Аляски, 30 января пересек границу Канады и вернулся на территорию США 31 января в Айдахо. pic.twitter.com/sUIV9eYTWk — Elon Musk (@elonmusk) February 5, 2023 Новости СМИ2 Нетаньяху заявил о компромиссе с Путиным по Ближнему Востоку Нетаньяху заявил о компромиссе с Путиным по интересам Израиля на Ближнем Востоке 5 февраля 2023, 11:42

Израиль и Россия в ходе переговоров достигли компромисса по интересам государств на Ближнем Востоке, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По словам премьера, Иран хочет создать армию и расположить ее в Сирии рядом с границей Израиля. Кроме того, Тегеран якобы стремится уничтожить еврейское государство и подвергнуть его жителей опасности, разработав ядерное оружие, передает РИА «Новости». «Изначально я сказал Путину: «Смотри, у нас есть выбор: мы можем идти к конфронтации или можем найти общий язык. Израиль действует свободно. <...> Мы не вмешиваемся в твои действия в Сирии, а ты оставляешь нас в покое». Мы нашли компромисс, который служит интересам Израиля, и, следовательно, Путин думает, что это не угрожает российским интересам», – добавил Нетаньяху французскому телеканалу LCI. Политик подчеркнул, что два лидера решили «оставить друг друга в покое». В среду Нетаньяху заявил, что Израиль не хочет допускать военной конфронтации с Россией, для этого Тель-Авив осуществляет координацию с Москвой при полетах израильских ВВС над Сирией. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли дружба Путина и Нетаньяху спасти отношения России и Израиля. Беннет рассказал, как пил водку в личных покоях Путина в Бочаровом Ручье 5 февраля 2023, 16:50

Экс-премьер Израиля Нафтали Беннет рассказал в интервью, как встречался с президентом России Владимиром Путиным в 2021 году в Сочи. По его воспоминаниям, российский лидер был учтив, гостеприимен и удивил приглашением отведать водки в резиденции. По словам Беннета, встреча проходила пять-шесть часов, они с Путиным разговаривали «на самые разные и просто интересные темы», передает ТАСС. «Под конец беседы он предложил мне прогуляться по берегу. Мы вышли из его великолепного дворца в Сочи (резиденция Бочаров Ручей), это курортный город... Он сказал мне: «Я никогда никого не приглашаю в свои личные покои, но вас я хочу пригласить». Я не могу вам точно сказать, приглашал он кого-то или нет», – рассказал экс-премьер. Беннет рассказал, что Путин предложил ему вина, но оно было некошерное, ему пришлось отказаться. «Тогда он спрашивает: «А что вы будете пить?» Я не знаю, что попросить, потому что я не большой специалист. Он спрашивает: «Что будете? Водку?» Там только мы втроем – я, он и Элькин в качестве переводчика. Я понимал одно – у него в руках водка, и я согласился. Я был вынужден пить водку», – сказал Беннет. Ранее Беннет заявил, что переговоры Москвы и Киева по урегулированию конфликта прервали страны Запада. Новости СМИ2 Румынская баржа с пшеницей затонула в украинском порту Баржа из Румынии с 860 тоннами пшеницы затонула в украинском порту 5 февраля 2023, 11:54 Текст: Дмитрий Зубарев

Румынская баржа, на которую было погружено 860 тонн пшеницы, затонула в украинском порту Рени, сообщили СМИ. Как сообщает телеканал Pro TV, во время загрузки пшеницы в порту Рени в машинное отделение баржи, принадлежащей компании из Констанцы, начала поступать вода, передает РИА «Новости». Пятерым румынским морякам удалось спастись, но предотвратить затопление судна с 860 тоннами пшеницы они не смогли, баржа затонула Ранее в МИД сообщили, что Россия отвергает обвинения в том, что якобы она искусственно затягивает инспекции судов в рамках «зерновой сделки», отметив, что список очередности проверок и прохода формируются украинской стороной. Китай выразил США протест против нападения на гражданский аэростат МИД КНР выразил протест против нападения на гражданский аэростат со стороны США и оставляет за Китаем право на реакцию 5 февраля 2023, 05:32

Китай выражает протест против применения Соединенными Штатами силы для нападения на гражданский беспилотный аэростат, Пекин оставляет за собой право на дальнейшую необходимую реакцию и будет решительно защищать свои законные права и интересы, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства КНР. В МИД КНР подчеркнули, что китайская сторона выражает свое сильное недовольство и протест против применения США силы для нападения на гражданский беспилотный аэростат. В китайском внешнеполитическом ведомстве заявили, что уже неоднократно уведомляли американскую сторону о том, что аэростат предназначен для гражданского использования и вошел в воздушное пространство США из-за форс-мажора, это была совершенно непредвиденная ситуация, передает ТАСС. Вместе с тем в МИД КНР подчеркнули, что Китай оставляет за собой право на дальнейшую необходимую реакцию и будет решительно защищать свои законные права и интересы. Накануне ВС США сбили над Атлантикой китайский аэростат, который вошел в воздушное пространство Соединенных Штатов 28 января в районе Аляски. Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что зонд уничтожили по приказу американского президента Джо Байдена. Новости СМИ2 Израильский эксперт назвал причину откровений Беннета о Путине, Украине и Западе Саймон Ципис: Беннет рассказал о срыве переговоров России и Украины ради личной выгоды 5 февраля 2023, 19:22

Натянутые отношения Израиля и США, а также слабость правящей израильской коалиции привели к тому, что экс-премьер Беннет не побоялся обвинить Запад в прерывании переговоров по Украине, сказал газете ВЗГЛЯД израильский эксперт Саймон Ципис. Ранее Нафтали Беннет дал откровенное интервью про Путина, Запад и Украину. «Нафтали Беннет спросил у Путина по поводу устранения Зеленского явно по просьбе Запада. Думаю, США боятся такого развития событий, но не хотели показать это Москве. Поэтому Вашингтон решил узнать это через посредника», – пояснил сотрудник Института исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета Саймон Ципис. Собеседник также рассказал о том, что Беннет решил придать огласке такие откровения именно сейчас, поскольку момент завязан на кризисную внутриполитическую ситуацию в самом Израиле. «Правительство неустойчиво, оно очень праворадикальное, там постоянно происходят конфликты, оно на грани распада. По оценкам экспертов и политиков, коалиция не продержится двух лет. Зная это, Беннет собирается выставить кандидатуру на потенциальных выборах и сейчас зарабатывает себе политические очки как человек, находящийся в курсе украинского вопроса», – отметил эксперт. «Я также склонен верить Беннету и в том, что именно Запад прервал переговоры Москвы и Киева по урегулированию конфликта. США заинтересованы не в поддержке Украины как таковой, а в ослаблении России любой ценой. Это, кстати, развязывает руки и самому Израилю, который более активно атакует Иран», – заметил он. «Примечательно и то, что Беннет не испугался реакции Запада на свои откровения. Наши отношения сейчас очень натянуты, что, судя по всему, и заставило экс-премьера отказаться играть на стороне Вашингтона в украинском вопросе. К тому же в самих США среди еврейства тоже раскол: одни ратуют за поддержку Израиля, другие недовольны тем, что Вашингтон отправляет американских солдат на Ближний Восток ради израильских интересов», – напомнил аналитик. Переговоры Москвы и Киева по урегулированию конфликта прервали страны Запада, заявил бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет, выполнявший роль посредника между Россией и Украиной в начале спецоперации. Беннет в интервью журналисту Ханоху Дауму, опубликованном на YouTube-канале, отметил, что все его действия были согласованы до мельчайших деталей и с США, и с Германией, и с Францией. По его словам, именно эти две страны прервали переговоры. Как утверждает бывший премьер, Запад в какой-то момент принял решение «громить Путина, а не договариваться». Беннет также добавил, что перед тем, как Запад прервал российско-украинские переговоры, было подготовлено не менее 17 черновиков соглашения между сторонами, ни один из которых не был обнародован. Вспоминая в интервью с о своей поездке 5 марта 2022 года в Москву, где в Кремле у него состоялась встреча с Путиным, Беннет, заявил, что знал о том, что скрывавшийся в бункере Зеленский находится под угрозой и спросил Путина, не собирается ли он его убить. На что президент России, по словам израильского политика, ответил: «Я не убью Зеленского». После встречи в Кремле, Беннет, по его словам, позвонил Зеленскому и сообщил, что тот в безопасности, после чего президент Украины записал видео, в котором заявил, что ничего не боится.