СМИ: Apple решила ограничить доступ к своим сервисам в России

Tекст: Валерия Городецкая

Среди изменений отмечаются ограничения в Apple TV+, где россияне не смогут посмотреть некоторые новые фильмы и сериалы, передает «Газета.Ru» со ссылкой на издание iPhones.ru. В приложении будут публиковаться лишь трейлеры новых сериалов и фильмов, но не сами шоу.

В Apple Fitness+ также будут ограничены новые тренировки, тогда как ранее сервис адаптировался под мировой релиз, исключая только тренировки с недоступными треками из Apple Music.

Пока неизвестно, какие еще изменения могут быть введены. Однако источник издания полагает, что россияне по-прежнему смогут пополнять баланс Apple ID, покупать приложения и оформлять подписки.

Уже сейчас видны последствия решения Apple: в Apple TV+ убрали информацию о фильме «Ущелье» (The Gorge), что означает отказ от его релиза в России, говорится в сообщении.

Ранее Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Apple на 3,6 млн рублей за нарушение законодательства России о неудалении запрещенной информации.