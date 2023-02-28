Американский генерал объяснил, почему Украина хочет «завладеть Крымом»

Эксперт: На Западе стали задумываться о новых вариантах завершения украинского конфликта

Политолог Корнилов объяснил перемены в позиции Запада о разрешении конфликта России и Украины

Владимир Зеленский сядет за стол переговоров только тогда, когда ему позволят это сделать в Лондоне и Вашингтоне. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил политолог Владимир Корнилов. Ранее зарубежные СМИ сообщили о желании Запада принудить руководство Украины к переговорам с Москвой в случае отсутствия успехов Киева на фронте.

«Публикации прессы о возможных планах Запада заставить Зеленского пойти на переговоры с Россией еще не означают, что так все и было. Однако предпосылки для этого есть. Такие выводы можно сделать из публикаций и интервью западных политиков, которые все чаще задаются вопросом: чем должен закончиться конфликт на Украине?» – полагает политолог и историк Владимир Корнилов.

«С другой стороны, в прошлом году западные политики говорили: конлфикт надо заканчивать осенью, его нельзя растягивать на зиму. Но завтра последний день зимы, а конфликт все еще продолжается. Никто не видит украинского контрнаступления, его постоянно переносят. И не факт, что настроения Запада как-то резко изменятся к следующей осени. Поэтому нам стоит понаблюдать за этим трендом», – рассуждает эксперт.

Прогнозируя реакцию офиса президента Украины на подобные планы, Корнилов напомнил, что «там еще год назад умоляли о переговорах». «Однако потом Запад запретил Зеленскому вести диалог с Москвой и принудил его продолжать войну с Россией. Даже в политических кругах Киева никто не считает Зеленского самостоятельным игроком», – отметил он.

«Вместе с тем, если США и Британия решат, что они больше ничего не получат от этой бессмысленной войны с Россией, Украина тут же вернется к диалогу. Другой вопрос, что ее позиции ухудшились. Те условия, которые выдвигались нами в Белоруссии и Турции, сейчас сильно изменились», – заключил Корнилов.

Ранее немецкая газета Bild со ссылкой на собственные источники в правительствах Германии и США сообщила, что западные страны намерены с помощью новых поставок вооружений помочь ВСУ перейти в контрнаступление, однако в случае провала будут требовать от украинских властей перейти к мирным переговорам с Москвой.

По данным Bild, Украине дадут шанс «возвратить [подконтрольные РФ] территории до осени», однако в случае «провала контрнаступления ВСУ» давление на Киев с целью перехода к мирным переговорам будет усилено. Газета уточняет, что на Западе «за кулисами уже ставят ультиматумы президенту Украины Владимиру Зеленскому», хотя официально провозглашается политика неограниченной поддержки Киева.

Кроме того, 24 февраля издание Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц рекомендовали Зеленскому начать мирные переговоры с Россией.

Также, по данным издания, Германия, Франция и Великобритания предложили заключить пакт между НАТО и Украиной, чтобы побудить Киев начать мирные переговоры с Россией. Британский премьер-министр Риши Сунак на прошлой неделе изложил план, благодаря которому Киев получит более широкий доступ к военной технике, оружию и боеприпасам после окончания боевых действий, рассказали WSJ источники в правительствах трех стран. По словам премьера, он должен быть включен в повестку саммита НАТО в июле, передает РБК.

В субботу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что есть вероятность того, что конфликтная ситуация на Украине завершится за столом переговоров. Также он добавил, что не видит признаков того, что российский президент Владимир Путин готовится к миру. Кроме того, по мнению Столтенберга, победа России в этом конфликте «станет трагедией», также это «очень опасно» для НАТО.

В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия готова вести переговоры о мирной реализации целей спецоперации (СВО), другие схемы не рассматриваются. Небензя подчеркнул, что Россия никогда не ставила и не ставит своей целью уничтожение Украины, а кто говорит обратное, лжет.

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