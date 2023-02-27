Газета «Голос Новороссии» появилась в новых регионах России

В новых регионах России вышел первый номер газеты «Голос Новороссии»

В Луганской и Донецкой народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях появилось свое издание – «Голос Новороссии». Первый номер газеты вышел в годовщину начала СВО.

В сообщении на сайте издания говорится, что «Голос Новороссии» будет писать о новостях и повседневной жизни новых регионов России, об их интеграции в единое культурное, экономическое и цивилизационное пространство РФ, пишет Life.

«Надеемся, что наше издание заинтересует самую широкую аудиторию, как в Новороссии, так и за ее пределами, станет местом для открытого обсуждения текущих событий и будущего новых регионов РФ», – добавили в газете.

Главным редактором стала Юлия Шамаль, писательница и медиаменеджер, которая уже успела поработать в присоединенных регионах. Партнеры газеты: Фонд гражданских проектов «Сталкер» и информационное агентство «Регнум» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Печатная версия газеты поступила в продажу в крупных городах ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Помимо сайта, у издания уже есть свой Telegram-канал и страница в ВК.

Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей сами определили свое будущее на референдумах, несмотря на угрозы и террор.

Ранее в правительстве рассказали, что в процессе интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в государственную систему России уделяется внимание всестороннему развитию новых регионов. Уже весной ДНР и ЛНР смогут получить доступ к российскому широкополосному интернету. Прорабатывается вопрос о появлении в республиках нового оператора широкополосного доступа в интернет.