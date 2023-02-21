Путин обратился к жителям Донбасса и новых регионов: Вы определили свое будущее

Путин обратился к жителям Донбасса и новых регионов: Вы сами определили свое будущее

Жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей сами определили свое будущее на референдумах, несмотря на угрозы и террор, заявил президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.

«В условиях, когда рядом шли военные действия, но не было и ничего сильнее нет вашей решимости быть с Россией, со своей Родиной», – сказал Путин.

После этих слов зал встал с продолжительными овациями. Путин подчеркнул, что эта реакция зала в адрес жителей новых регионов России. «Еще раз низкий им всем поклон», – сказал он.

«Мы будем наращивать масштабную программу восстановления и развития этих новых субъектов РФ. Речь в том числе о том, чтобы возродить предприятия и рабочие места, порты Азовского моря, которое стало внутренним морем, восстановить дороги», – добавил Путин.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что послание Путина будут изучать во всем мире. Послание президента транслируется на экранах, установленных на улицах крупных российских городов.