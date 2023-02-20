В правительстве рассказали о восстановлении новых регионов России

В процессе интеграции ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в государственную систему России уделяется внимание всестороннему развитию новых регионов.

С 1 марта в этих регионах начнут действовать российские стандарты социальной защиты. Президент России Владимир поддержал Федеральные законы, закрепляющие основы работы социальной сферы на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсонской области, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Принято решение о направлении 50 млрд рублей на инфраструктурные проекты в новых регионах, о чем сообщил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. Помимо этого, в 2023 году новые регионы получат поддержку в рамках национального проекта «Культура». Это позволит обеспечить интеграцию новых субъектов страны в сферу российской культуры.

В круглосуточном режиме идет строительство крупного водовода, который соединит Ростовскую область и Донбасс. В строительстве задействовано более 2,6 тыс. специалистов военно-строительного комплекса Минобороны России и свыше 1 тыс. единиц техники. В планах – запуск водовода уже весной 2023 года. Это позволит наполнить канал Северский Донец, чистая питьевая вода из которого пойдет в населенные пункты Донбасса.

Уже весной ДНР и ЛНР смогут получить доступ к российскому широкополосному интернету. Прорабатывается вопрос о появлении в республиках нового оператора широкополосного доступа в интернет. В настоящее время сфера монополизирована компаниями «Лугаком» (Луганск) и «Углетелеком» (Донецк).

Минцифры реализует поручение о создании единого оператора мобильной связи, который будет обслуживать ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Как заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко, «в настоящий момент организована работа по мониторингу качества мобильной связи, сбору обратной связи от жителей». Качество предоставляемых услуг связи будет соответствовать российским стандартам.

Минстрой прорабатывает вопрос о создании в новых регионах России свободной экономической зоны. Ее функционирование позволит обеспечить приток инвестиций и обеспечить дополнительное количество рабочих мест.

В фокусе повестки развития новых регионов – вопрос их обеспечения профессиональными адрами. В Донском государственном техническом университете (ДГТУ) будет создан хаб учебных заведений для подготовки специалистов рабочих профессий и их дальнейшего трудоустройства в Донбассе. Инициатива была поддержана первым вице-президентом Союза машиностроителей России Владимиром Гутеневым.