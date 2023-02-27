Украинские военнопленные рассказали о службе в батальоне имени Хмельницкого ВС России

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27 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 14:23  |  vz.ru
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Новые санкции Запада «рубят хвост бульдога»

Санкции Запада все чаще стараются навредить рядовым россиянам АГН Москва/Global Look Press
Евросоюз принял десятый пакет санкций против России. Их называют «самыми сильными и долгосрочными». Помимо индивидуальных ограничений, ужесточается экспорт продукции двойного назначения и технологий. Накануне о своих санкциях объявили США, Канада и Британия. Попавшие под эти меры российские банки уже посоветовали клиентам за рубежом успеть снять деньги с карт UnionPay. Насколько серьезными оказались новые санкции и как Россия сможет ответить на них? Подробности...
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Запад вынуждает Россию освободить Новороссию

Президент России Владимир Путин в своих выступлениях все чаще употребляет термин «Новороссия» в контексте исторических территорий России Андрей Стенин/РИА Новости
Президент Владимир Путин заявил, что планы Запада по ликвидации РФ неизменны и ставят под угрозу существование русского народа. Вместе с тем он вновь употребил историко-политический термин «Новороссия». Эксперты считают, что формируется идеологический задел для «собирания земель русских» и защиты русских людей. Запущены процессы, обратные «распаду России», которого добиваются США.  Подробности...
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Ветеранов СВО окружат заботой государства

Среди тех, кто во вторник слушал речь Путина, были и ветераны боев в зоне СВО Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Путин объявил о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции на Украине. Причем заботиться о каждом ветеране и о каждой семье погибших военных будет отдельный, личный куратор. Фонд превратится в мощное ведомство, взяв на себя все хлопоты по решению медицинских и социальных проблем ветеранов СВО. Участники боев в Донбассе призывают охватить такой заботой и тех, кто прошел через украиснкаий пострадал там до начала СВО. Подробности...
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Как возник всемирный луковый кризис

Лук стал одним из самых дефицитных товаров текущей зимы EPA/ТАСС
Тысяча рублей за килограмм! Это цена не красной икры, не какого-то фантастического деликатеса – нет, именно столько теперь стоит обыкновенный репчатый лук. Правда, не в России, а на Филиппинах. Впрочем, лук внезапно стал дефицитом и резко подорожал не только в этой далекой стране, но и во многих других. Что происходит и при чем здесь Украина? Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Россия – это другая и последняя Европа

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
В том ли сегодняшняя роль России, чтобы бросить на растерзание сил хаоса умирающую Европу и под лозунгом «Россия – не Европа» уйти в нехристианскую Азию? Подробности...

Экономические проблемы приведут к сепаратизму в Европе

Виталий Трофимов-Трофимов
Виталий Трофимов-Трофимов, политический аналитик
Все те конфликты, которые долгое время удавалось держать под контролем и в исключительно политическом и правовом поле, на фоне изменения внешних условий снова вылезут на поверхность. Подробности...

США устали от Украины

Василий Стоякин
Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Украине придется переходить в наступление, причем до того, как будет получена большая часть предоставленной Западом новой военной техники. Это будет означать огромные потери украинской армии, а территория Украины может еще больше сократиться. Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
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Мирный план Китая по Украине

Россия без ДСНВ. Что это значит?

Почему Зеленский готов сдать Артемовск

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В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Среди ваших знакомых есть те, кто стал участником СВО?
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Вас волнует прекращение поставок «Виагры» в Россию?
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  • Нет, воспользуюсь аналогичными препаратами

  • Нет, не пользуюсь такими препаратами

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    спецоперация на Украине


    В ДНР объяснили создание батальона имени Хмельницкого из украинских военнопленных

    Видео

    акт терроризма


    Спустя пять месяцев США все еще отрицают свою причастность к подрыву «Северных потоков»

    речь в Варшаве


    Ответ Байдена Путину состоит из бравады и лжи

    рост цен


    Конфликт с Россией приводит французов к голоду

    подрыв «Северных потоков»


    Германия позорится на весь мир из-за страха перед США

    послание федсобранию


    Россия получила условия для прорыва экономики на новый уровень

    Свобода слова


    Максим Соколов: Почему Познер поддержал Херша

    Дело труба


    Глеб Простаков: Диверсия на «Северных потоках» позволит ЕС порвать с США, сохранив лицо

    Послание президента


    Игорь Караулов: Путин намерен строить мирное будущее

    на ваш взгляд


    Среди ваших знакомых есть те, кто стал участником СВО?

    Украинские военнопленные рассказали о службе в батальоне имени Хмельницкого ВС России

    Украинские пленные получили паспорта России и вступили в батальон имени Хмельницкого

    27 февраля 2023, 14:20

    Текст: Вера Басилая

    Сдавшиеся в плен украинские военные приняли российское гражданство и записываются в добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого в ВС России, после чего отправятся на учебу и передовую.

    Бывший украинский пограничник Кирилл Спасский рассказал, что ему предложили вступить в батальон имени Богдана Хмельницкого сотрудники силовых структур России, передает РИА «Новости».

    По его словам, возраст добровольцев в батальоне составляет от 25 до 47 лет. В свою очередь доброволец подразделения Александр Миринов заявил, что между собой в батальоне все нормально взаимодействуют, отказываются от украинского гражданства, получают российские паспорта.

    Другой доброволец Владимир Орел добавил, что мотивация у бывших пленных отличная, после получения российского паспорта отправятся  на «учебку».

    Ранее сообщалось, что батальон имени Хмельницкого сформировали из украинских военнопленных в ДНР.

    Газета ВЗГЛЯД писала, зачем создаются добровольческие батальоны из украинских военнопленных.

    Британский генерал раскрыл способный переломить ход СВО козырь России
    Британский генерал Бэрронс раскрыл способный переломить ход СВО козырь России
    		    25 февраля 2023, 15:48
    Фото: defenceimagery.mod.uk
    Текст: Александра Юдина

    Россия может использовать козырь во время проведения спецоперации, чего раньше не делала, оборона ВСУ будет мгновенно подавлена, выразил мнение британский генерал Ричард Бэрронс.

    По его словам, козырем России являются ее военно-воздушные силы. Москва может подготовить массированную воздушную атаку на Украину с целью мгновенного подавления противовоздушной обороны ВСУ, это переломит ход СВО, передает «Царьград» со ссылкой на издание Daily Star.

    Бэрронс предположил, что Москва, вероятно, планирует использовать свой козырь, который ранее практически не внедряла, во время весеннего наступления.

    «Россия концентрирует большое количество воздушной техники – самолетов и вертолетов – неподалеку от границ с Украиной», – уверен британский генерал.

    Бэрронс добавил, что мир увидит гораздо большую активность российских ВВС.

    Ранее авиация ВКС России и средства ПВО сбили украинские самолеты МиГ-29 и Су-25. До этого ВКС России сбили самолет украинских военно-воздушных сил МиГ-29.

    Коментарии (71)
    Российский разведчик заявил о «мутировании» тактики украинских военных
    Разведчик ВС России с позывным «Нафаня» заявил о «мутировании» тактики украинских военных

    24 февраля 2023, 20:20

    У украинских военных «мутировала» тактика ведения боевых действий, заявил сапер-разведчик первого армейского корпуса ВС России с позывным «Нафаня».

    По его словам, у противника поменялась «манера ведения войны». «В этом отношении можно сказать, что они именно мутировали», – приводит его слова РИА «Новости». Разведчик пояснил, что украинские военные в последнее время стали отходить от ранее принятых стандартов, в частности, стараются вести «более мобильную» войну. «Пехота... как и положено, находится на позициях. Однако какие-то ударные подразделения (стали) очень мобильны».

    Разведчик с позывным «Нафаня» добавил, что на вооружении ВСУ в последнее время появилось много вооружения НАТО.

    Ранее сообщалось, что разведчики ЗВО начали использовать противодронные пушки в борьбе с украинскими БПЛА.

    Коментарии (34)
    Шойгу объяснил, насколько далеко придется отодвигать угрозу от границ России
    		    26 февраля 2023, 14:31
    Фото: Вадим Савицкий\Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Решение о том, насколько придется отодвигать угрозу от границ России, зависит от того, какое оружие будет поставлено Киеву, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

    «Это зависит от того оружия, которое будет выдано (Киеву Западом)», – цитирует его РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию, в котором заявил, что чем более дальнобойные боеприпасы будут поступать на Украину, тем дальше Россия будет отодвигать угрозу от своих границ.

    Коментарии (159)
    Небензя озвучил условия переговоров по Украине
    Небензя заявил о готовности России к переговорам по мирной реализации целей СВО

    24 февраля 2023, 21:07

    Текст: Вера Басилая

    Россия готова вести переговоры о мирной реализации целей специальной военной операции (СВО), другие схемы не рассматриваются, заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

    Дипломат еще раз подтвердил готовность России к переговорам о том, как цели СВО могут быть реализованы мирными способами, иные сценарии не рассматриваются, передает ТАСС.

    Небензя подчеркнул, что Россия никогда не ставила и не ставит своей целью уничтожение Украины, а кто говорит обратное, лжет.

    Ранее Небензя не увидел смысла обсуждать урегулирование на Украине с Киевом.

    Коментарии (100)
    Вероятный двойник Зеленского попал на фото с Байденом
    Блогеры вычислили вероятного двойника Зеленского на фото с Байденом
    		    25 февраля 2023, 14:50
    Фото: @timofei_v
    Текст: Вера Басилая

    Блогеры разоблачили двойника Владимира Зеленского на фото во время визита президента США Джо Байдена в Киев, он попал в кадр объективов телекамер.

    «Двойник Зеленского спалился?», – спрашивает «Приднестровец», отметив на фото мужчину, одетого, как президент Украины, и очень на него похожего, следовавшего за настоящим Зеленским и Джо Байденом.

    Блогер Тимофей Ви предположил, что двойник Зеленского не только катается вместе с ним повсюду, но и ездит вместо него на передовую.

    «Вот вам и ответ, как так вышло что Зеля «геройски ездил в Бахмут и Херсон», – написал Тимофей Ви в своем Telegram-канале.

    Ранее на Украине во время военных учений Sea Breeze, в которых участвуют страны НАТО, обнаружили «двойника» украинского лидера Владимира Зеленского.

    Коментарии (29)
    Шеф Пентагона сказал, чем закончится конфликт на Украине
    Глава Пентагона Остин заявил, что конфликт на Украине закончится переговорами
    		    24 февраля 2023, 17:07
    Фото: Susan Walsh/AP/ТАСС
    Текст: Вера Басилая

    Конфликт на Украине, скорее всего, закончится путем переговоров, но США будут помогать Киеву, пока тот ведет бои, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин в интервью каналу CNN.

    Остин считает, что конфликт на Украине закончится какими-то переговорами, но США будут продолжать помогать Киеву, пока ВСУ могут воевать и пытаются «взять контроль над территориями государства», передает РИА «Новости».

    Ранее корреспондент британской газеты Times Кэтрин Филп предположила шесть возможных сценариев окончания конфликта на Украине, среди которых предусматривает ядерную войну и вмешательство НАТО.

    Коментарии (39)
    В Чехии назвали единственный вариант выхода Украины из конфликта с Россией
    Чешский политолог Крейчи заявил, что Украине придется отдать России территории
    		    26 февраля 2023, 16:22
    Фото: REUTERS/Marko Djurica
    Текст: Валентина Григоренко

    Для завершения конфликта с Россией у Украины есть только один вариант – уступить территории, заявил чешский политолог Оскар Крейчи.

    Крейчи в интервью для Parlamentni listy отметил, что наиболее вероятным вариантом завершения вооруженного конфликта на Украине выглядит тот, который сопряжен с территориальными уступками со стороны Киева. «И тут никакая истерика СМИ и протесты министров ничего не изменят. И уж тем более неважно, чего хотим вы или я», – подчеркнул политолог, передает РИА «Новости».

    По его словам, боевые действия на Украине изменили мир, а введенные санкции против России вредят самой Европе. Он также понадеялся, чтобы конфликт закончился в этом году.

    Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Владимир Зеленский сможет побывать в Крыму только при одном обстоятельстве – на подписании капитуляции украинской стороны.

    Коментарии (22)
    Аксенов предупредил Зеленского на случай «грандиозного шухера»
    Аксенов: Зеленскому стоит помнить, что он расходный материал Запада
    		    25 февраля 2023, 14:14
    Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Воинственные заявления властей в Киеве в отношении Крыма связаны с уверенностью в возможности скрыться за рубежом, Владимиру Зеленскому стоить помнить, что он является расходным материалом Запада, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

    Глава Крыма выразил мнение в своем Telegram-канале, что верхушка киевского режима ведет себя воинственно из-за уверенности в том, что им, их семьям и деньгам ничего не угрожает, и в случае «грандиозного шухера» «им хватит места в покидающих Киев самолетах США».

    По его словам, Зеленскому не стоит быть таким уверенным, потому что «западные хозяева» обычно не церемонятся с «расходным материалом» и «туземцами», кроме того, есть огромное количество желающих рассчитаться с ВСУ и киевскими властями.

    Аксенов отметил, что Крым и новые регионы не попадут в лапы нацистов, а продолжение ударов по инфраструктуре Украины «должно лишить возможности засорять эфир и мозги людям».

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина «готовится морально, технически, оружием, усилением, подготовкой военных к захвату Крыма».

    Коментарии (18)
    Бербок выступила против прекращения огня на Украине
    Бербок заявила, что о прекращении огня на Украине в настоящее время не может быть и речи
    		    24 февраля 2023, 18:34
    Фото: Andreas Gora/Global Look Press
    Текст: Вера Басилая

    Если Украина сейчас перестанет защищаться, то это будет «не мир, это будет конец Украины и конец нашего международного права», заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

    По словам Бербок, в данный момент не может идти и речи о прекращении огня на Украине, поскольку это будет означать «конец Украины».

    Глава МИД Германии считает, что «продиктованный мир» не принесет безопасности, а только «насилие и угнетение», передает ТАСС.

    Ранее Китай представил план урегулирования на Украине из 12 пунктов. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай не осудил спецоперацию России на Украине, поэтому у НАТО нет доверия к Пекину.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Китаю мирный план по Украине.

    Коментарии (78)
    Зеленский оказался не в курсе границы между Россией и США
    Зеленский заявил, что у США нет общих границ с Россией

    24 февраля 2023, 20:43

    Текст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский счел «счастьем», что США «не имеют общих границ» с Россией, оказавшись не в курсе водной границы в Беринговом проливе.

    Зеленский заявил, что для Украины важна поддержка от международных партнеров, поскольку ни одна страна в мире не выдержала бы противостояния с Россией в одиночку, кроме США. По его словам, «к счастью, у России нет границ с Соединенными Штатами», передает РИА «Новости».

    Между тем, Россия и США имеют общую водную границу в Беринговом проливе между полуостровом Чукотка со стороны РФ и полуостровом Аляска со стороны США.

    Также Зеленский назвал предложения Китая по урегулированию «размышлениями». По его мнению, КНР представила не мирный план, не декларацию, а просто мысли на этот счет.

    При этом Зеленский отметил, что в некоторых предложениях Китая есть сходная с украинской позицией, по таким пунктам, по его мнению, стоит работать дальше. Он отметил, что цель – собрать всех, чтобы изолировать одних.

    Ранее Китай представил план урегулирования на Украине из 12 пунктов. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, для чего Китаю мирный план по Украине.

    Коментарии (31)
    Стало известно о содержании в клетках провинившихся украинских военных
    Боец ЧВК «Вагнер»: Украинских военных сажают в клетки за провинности на фронте
    		    26 февраля 2023, 12:32
    Фото: Simon Belcher/imageBROKER.com/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Украинских военных сажают в клетки за провинности на фронте, следует из видео с телефона украинского военнослужащего, воевавшего в Артемовске и ликвидированного бойцами группы «Вагнер».

    На видео украинский солдат сидит в маленькой железной клетке за конфликт, произошедший у него с сослуживцем во время совместного застолья. Во время драки у его оппонента случился приступ эпилепсии, в результате он едва не умер, передает РИА «Новости».

    Как рассказал боец группы «Вагнера», подобная практика в ВСУ существует и они об этом не раз слышали.

    Ранее освобожденный фельдшер-санитар Александр Чупра рассказал, что украинские националисты после первичного допроса держали в уличной клетке пленных военнослужащих народной милиции ЛНР.

    Коментарии (22)
    Блогеры остро отреагировали на массовое уничтожение русских книг в Киеве
    		    25 февраля 2023, 18:20
    Фото: кадр из опубликованного видео
    Текст: Вера Басилая

    Блогеры возмутились массовым уничтожением книг в Киеве на заводе по переработке макулатуры, расправу над русской литературой они назвали безумием.

    В Сети появилось видео, где корреспондент ABC News Патрик Ривелл рассказывает, как на одном из заводов по переработке макулатуры идут под пресс сотни русских книг, которые принесли на уничтожение киевляне, которые «не хотят их видеть больше дома», отмечается в канале «Коза кричала». По его словам, это очень яркий символ отторжения Украиной русской культуры.

    «Безумие. То же самое, что и сожжение Томаса Манна нацистами, триумф и упоение невежеством», – описали происходящее в Telegram-канале Небожена.

    «Их боротьба. Слова Гейне надо выбить на лбу у (украинцев)», – предложил автор Telegram-канала «Филологичка».

    Ранее украинские националисты заставили продавца русской литературы в Киеве сжечь книги, свидетельствует появившееся в Сети видео.

    Коментарии (35)
    В ДНР объяснили цели подрыва дамбы украинскими военными в Артемовске
    Советник главы ДНР Кимаковский обвинил украинских военных в попытке уничтожить Артемовск без возможности восстановления

    26 февраля 2023, 00:04

    Текст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины хотят уничтожить Артемовск, чтобы не было возможности его восстановить, для этого они взорвали дамбу, заявил советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Кимаковский подтвердил, что из-за подрыва дамбы «потоки воды пошли на Артемовск». По его словам, ВСУ таким образом пытаются остановить российское наступление, возможно, «отрезать штурмовые подразделения от тыловых структур» и помешать доставке боеприпасов.

    Кроме того, как заявил советник врио главы ДНР, украинские войска хотят «создать неприемлемые для жизни условия», чтобы жители города покинули Артемовск, передает РИА «Новости».

    Кимаковский считает, что ВСУ также пытаются «уничтожить город», чтобы для российской стороны «было неподъемно, с точки зрения экономики, его восстановление». «Для них люди не важны», – сказал он. При этом Кимаковский не исключил, что «отчаянные» действия ВСУ могут быть признаком готовности выйти из города.

    Напомним, украинские войска взорвали дамбу в Артемовске на водохранилище «Северный ставок», поступают сообщения о затоплении частных домов и подвалов. Российские штурмовые отряды сейчас теснят ВСУ в северной части города и продвигаются к заводу цветных металлов.

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    Коментарии (24)
    ВСУ взорвали дамбу в Артемовске
    Украинские боевики взорвали дамбу в Артемовске на водохранилище «Северный ставок»

    25 февраля 2023, 21:39

    Текст: Вера Басилая

    Украинские войска взорвали дамбу в Артемовске на водохранилище «Северный ставок», поступают сообщения о затоплении частных домов и подвалов.

    В пресс-службе ЧВК «Вагнер» сообщили, что ВСУ подорвали дамбу на водохранилище под названием «Северный ставок» для замедления продвижения штурмовиков, вода ушла вдоль Ильиновки на Ступки.

    Отмечается, что штурмовые отряды сейчас теснят ВСУ в северной части города и продвигаются к заводу цветных металлов.

    Советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что из-за подрыва дамбы подтоплены частные дома и подвалы, где население пряталось от обстрелов, передает ТАСС.

    Ранее российские штурмовые отряды взяли под контроль Ягодное на севере Артемовска.

    Коментарии (24)
    Пушилин указал на единственную дорогу для вывода ВСУ из Артемовска
    Пушилин сообщил об оказавшейся под российским огневым воздействием единственной дороге для вывода ВСУ из Артемовска
    		    26 февраля 2023, 07:26
    Фото: Madeleine Kelly/
    Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    У вооруженных сил Украины осталась одна дорога для выхода из Артемовска, она под российским огневым воздействием, но признаков того, что Киев выводит войска, нет, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

    По словам Пушилина, пока нет признаков «того, что киевский режим начал выводить из города своих боевиков и спасать потрепанные подразделения». Он также прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что удерживать Артемовск Киев собирается, пока это будет «разумно». Пушилин сказал: «Разумно» у противника может значить что угодно, в том числе и воевать «до последнего украинца», – передает ТАСС.

    Он пояснил, что для ВСУ «складывается неблагополучная ситуация». Сейчас российские добровольческие подразделения продвигаются на северо-запад города, ожидаются «позитивные новости». Отмечается, что «на ряде участков бои перешли в стадию зачистки». ВСУ пытаются «удержать фронт к северу от трассы Часов Яр - Артемовск», сказал Пушилин.

    Он подчеркнул, что из-за поставок Киеву дальнобойных систем России придется все дальше отодвигать украинских силовиков от границ. Из-за этого потребуется «больше времени» на спецоперацию. По его словам, Запад превратил Украину в полигон НАТО, отправляя крупные партии тяжелого и дальнобойного вооружения.

    Напомним, украинские войска взорвали дамбу в Артемовске на водохранилище «Северный ставок», поступают сообщения о затоплении частных домов и подвалов.

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