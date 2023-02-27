Батальон имени Хмельницкого сформировали из украинских военнопленных в ДНР

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27 февраля, понедельник  |  Последнее обновление — 04:54  |  vz.ru
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Новые санкции Запада «рубят хвост бульдога»

Санкции Запада все чаще стараются навредить рядовым россиянам АГН Москва/Global Look Press
Евросоюз принял десятый пакет санкций против России. Их называют «самыми сильными и долгосрочными». Помимо индивидуальных ограничений, ужесточается экспорт продукции двойного назначения и технологий. Накануне о своих санкциях объявили США, Канада и Британия. Попавшие под эти меры российские банки уже посоветовали клиентам за рубежом успеть снять деньги с карт UnionPay. Насколько серьезными оказались новые санкции и как Россия сможет ответить на них? Подробности...
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СВО не позволила Украине растерзать Донбасс

По мнению экспертов, основу для конфликта на Украине в новейшей истории заложили даже не в 2014 году, а в 2004-м Министерство обороны РФ/РИА Новости
«24 февраля стало переломным моментом и ответом России на действия противника». Так бывшие граждане Украины описывают эмоции, которые испытали год назад – во время старта спецоперации России. При этом, по их мнению, Донбассу и другим регионам стоило начать восстание против украинских националистов не в 2014 году, а на десять лет раньше – во времена «оранжевой революции». Подробности...
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Ветеранов СВО окружат заботой государства

Среди тех, кто во вторник слушал речь Путина, были и ветераны боев в зоне СВО Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Путин объявил о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции на Украине. Причем заботиться о каждом ветеране и о каждой семье погибших военных будет отдельный, личный куратор. Фонд превратится в мощное ведомство, взяв на себя все хлопоты по решению медицинских и социальных проблем ветеранов СВО. Участники боев в Донбассе призывают охватить такой заботой и тех, кто прошел через украиснкаий пострадал там до начала СВО. Подробности...
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Как возникли слухи о страшном оружии, поразившем турок из космоса

Многие считают, что к землетрясению в Турции может быть причастно тектоническое оружие
Чудовищное землетрясение в Турции могло быть вызвано новым видом оружия, которое запускается с орбиты и «проникает до 5 км в глубь земли... сила, которая приходит из космоса, и у вас нет шанса ни увидеть ее, ни защититься». Так звучит буквальная цитата из выступления не кого-нибудь, а главы космического агентства Турции. Неужели это действительно правда? Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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США устали от Украины

Василий Стоякин
Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Украине придется переходить в наступление, причем до того, как будет получена большая часть предоставленной Западом новой военной техники. Это будет означать огромные потери украинской армии, а территория Украины может еще больше сократиться. Подробности...
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В СВО сражаются и монархисты, и анархисты

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Примечательно, что на нашей броне никогда не будет белых крестов. Зато широко распространено красное знамя. Только надо понимать, что это не знамя коммунистов, а знамя Победы. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Год назад наступила история

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Что приобрела Россия в обмен на разрушение прежних представлений о будущем? Это осознание того, насколько важными являются внутренний порядок, экономическая устойчивость и способность к развитию с опорой на свои силы. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария
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Мирный план Китая по Украине

Россия без ДСНВ. Что это значит?

Почему Зеленский готов сдать Артемовск

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В Рио-де-Жанейро проходит знаменитый карнавал

В Рио-де-Жанейро в минувшие выходные начался крупнейший в мире карнавал – первое подобное полномасштабное мероприятие за последние три года. Организаторы и участники назвали его праздником жизни и демократии
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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    речь в Варшаве


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    Батальон имени Хмельницкого сформировали из украинских военнопленных в ДНР

    Бывший украинский танкист Тищенко сообщил о создании в ДНР батальона имени Хмельницкого из военнопленных

    27 февраля 2023, 04:26

    Текст: Антон Антонов

    В ДНР сформировали добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого, в него вошли украинские военнопленные, сообщил один из командиров подразделения Андрей Тищенко, который прежде был командиром танка и старшим сержантом в войсках Украины.

    Тищенко пояснил, что является «ответственным по вновь создавшемуся боевому подразделению». Он заявил, что властям Украины их народ «стал не нужен», Киев «бросил своих людей». «Появилась у меня возможность – и у меня, и у моих товарищей, которые будут вместе со мной в этом подразделении – отдать должное», – приводит слова Тищенко РИА «Новости».

    В его подразделении сейчас около 70 человек, почти все – бывшие украинские военные с боевыми опытом, ожидается получение российского гражданства и подписание контракта с Вооруженными силами России на общих условиях. Кроме того, предстоит переподготовка. 

    «Администрация всячески поддерживает: усиленное питание, баня… Полностью идет нам навстречу, нет никаких ущемлений. В батальоне настроение у ребят боевое, ребята готовы, нет таких, что согласились, а потом передумали, ребята изначально сказали, что да. И думаю, что все ребята до конца», – рассказал он, добавив, что у претендентов на место в батальоне оценивают моральное и физическое состояние, а также проверяют, чтобы те не совершали военных и уголовных преступлений.

    Напомним, уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова сообщила, что некоторые из украинских военных, которые находятся в плену в регионе, отказались от включения в список на обмен пленными с Киевом и захотели остаться в ЛНР.

    Глава ЦРУ заявил о «дерзком» отношении со стороны Нарышкина
    Глава ЦРУ Бернс заявил о «дерзком» отношении со стороны Нарышкина в ходе их встречи в 2022 году
    		    26 февраля 2023, 12:23
    Фото: Александр Щербак/ТАСС
    Текст: Валентина Григоренко

    Отношение со стороны директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина на встрече в ноябре 2022 года было «дерзким», заявил глава ЦРУ Уильям Бернс.

    Бернс в интервью CBS News отметил, что также было очень вызывающее отношение со стороны Нарышкина: чувство дерзости и высокомерия, передает РИА «Новости».

    Чувство, которое, по его словам, отражает собственное мнение президента России Владимира Путина, «его собственную веру сегодня в то, что он может заставить время работать на него, что он может размолоть украинцев, что он может измотать европейских союзников, что в конце концов наступит политическая усталость».

    Как отмечается, Бернс назвал встречу «довольно удручающей».

    Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что встреча главы СВР Сергея Нарышкина и руководителя ЦРУ Уильяма Бернса в 2022 году состоялась по просьбе президента США Джо Байдена к российскому лидеру Владимиру Путину.

    Напомним, Нарышкин сообщил, что встречался с Бернсом для обсуждения ядерной безопасности и украинской тематики.

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    Шойгу объяснил, насколько далеко придется отодвигать угрозу от границ России
    		    26 февраля 2023, 14:31
    Фото: Вадим Савицкий\Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
    Текст: Ольга Иванова

    Решение о том, насколько придется отодвигать угрозу от границ России, зависит от того, какое оружие будет поставлено Киеву, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

    «Это зависит от того оружия, которое будет выдано (Киеву Западом)», – цитирует его РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию, в котором заявил, что чем более дальнобойные боеприпасы будут поступать на Украину, тем дальше Россия будет отодвигать угрозу от своих границ.

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    На Западе ВСУ предупредили о жестком испытании от России
    		    26 февраля 2023, 16:22
    Фото: REUTERS/Stringer
    Текст: Ольга Иванова

    Российские фортификационные и инженерные сооружения на передовой станут тяжелым испытанием для украинских вооруженных сил, считает американский эксперт в области безопасности Роберт Фарли, об этом он написал в статье для 19Fortyfive.

    Он отметил, что оборонительные рубежи России сейчас выглядят более грозными, чем даже несколько месяцев назад, сообщает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин в Гостином дворе огласил послание Федеральному собранию, в котором заявил, что чем более дальнобойные боеприпасы будут поступать на Украину, тем дальше Россия будет отодвигать угрозу от своих границ.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что послание Путина будут изучать во всем мире. Послание президента транслировалось на экранах, установленных на улицах крупных российских городов.

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    США захотели сорвать саммит Россия – Африка в Петербурге
    Богданов сообщил о попытках США и их союзников сорвать саммит Россия – Африка в Петербурге
    		    26 февраля 2023, 05:50
    Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
    Текст: Антон Антонов

    США и их союзники проводят «беспрецедентную кампанию», пытаясь добиться изоляции России; в частности, хотят сорвать проведение в Санкт-Петербурге саммита Россия – Африка, сообщил спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИДа Михаил Богданов.

    Богданов заявил, что США пытаются добиться «политической и экономической изоляции России». Так, после начала специальной военной операции на Украине давление Запада на страны Африки усилилось – им угрожают санкциями, прекращением финансовой и гуманитарной помощи, передает ТАСС.

    По словам Богданова, США активно вбрасывают обвинения против России «в грядущем голоде», повышении цен на топливо, зерно и удобрения, которые должны привести к обострению социально-экономических проблем в Африке.

    Богданов заявил, что дипломатия России традиционно «учитывает все возможные внешние факторы», защищает «собственную повестку». Первостепенное значение для российской дипломатии имеют «государственные интересы России и ее друзей». Москва не собирается менять этот курс и поддерживает «принцип свободного выбора пути развития суверенных стран».

    Саммит должен состояться в июле. Москва получает «подтверждения участия в предстоящей встрече на высшем уровне от лидеров государств континента», что свидетельствует о «поддержке со стороны значительного блока стран» Африки, сказал он.

    Напомним, Богданов заявил, что весьма высока угроза подстрекательства странами Запада вооруженных группировок к свержению действующих властей в ряде государств Африки.

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    Коментарии (17)
    Русские блины вызвали раскол среди либеральной эмиграции
    		    26 февраля 2023, 14:15
    Фото: Anatoly Prososov/Russian Look/Global Look Press
    Текст: Валентина Григоренко

    Либеральные эмигранты начали активную дискуссию о том, стоит ли соблюдать русские традиции – например, печь блины на Масленицу – на фоне конфликта на Украине.

    Журналистка, обозреватель ««Эхо Москвы» (признан иноагентом в России) Ксения Ларина написала в своем Facebook* (принадлежит корпорации Meta*, признанной в РФ экстремистской), что у нее нет никакой тяги к блинам. «Раньше в иные годы для меня Масленица была любовью и традицией. Мы пекли блины, мы встречались с друзьями. Даже когда мы уехали – я пекла блины во время карнавала (тут все совпадает). Сейчас любое напоминание о русских традициях вызывает крик», – добавила она.

    В комментариях к этому посту журналисты начали спорить, можно ли печь и есть блины на Масленицу на фоне конфликта на Украине.

    «Я уже два раза жрал… стыдно было, конечно, но вкусно. Кроме того, знающие люди говорят, что под украинскую водку можно», – прокомментировал пост Лариной журналист Александр Рыклин.

    «Покажите крик, который вам вызывается? Норвежский, надеюсь», – поинтересовался журналист и экс-ведущий телеканала «Дождь» (признан иноагентом в России) Павел Лобков.

    Лобков также спросил у Лариной, «не может же так быть, что вы оставили Россию навсегда, как сказал вам голос Анны Андреевны Ахматовой?»

    Российская журналистка, блогер Божена Рынска обратилась к Лариной, отметив, что «блины – это скрепы». «Но не с советским строем, а с нашими прабабушками, с нашим строем. Несмотря на советскую власть, моя прабабушка пекла блины на каждую Масленицу. И куличи на каждую Пасху. И украинцы пекут блины. Это связь с дореволюционным укладом», – добавила блогер.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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    В Чехии назвали единственный вариант выхода Украины из конфликта с Россией
    Чешский политолог Крейчи заявил, что Украине придется отдать России территории
    		    26 февраля 2023, 16:22
    Фото: REUTERS/Marko Djurica
    Текст: Валентина Григоренко

    Для завершения конфликта с Россией у Украины есть только один вариант – уступить территории, заявил чешский политолог Оскар Крейчи.

    Крейчи в интервью для Parlamentni listy отметил, что наиболее вероятным вариантом завершения вооруженного конфликта на Украине выглядит тот, который сопряжен с территориальными уступками со стороны Киева. «И тут никакая истерика СМИ и протесты министров ничего не изменят. И уж тем более неважно, чего хотим вы или я», – подчеркнул политолог, передает РИА «Новости».

    По его словам, боевые действия на Украине изменили мир, а введенные санкции против России вредят самой Европе. Он также понадеялся, чтобы конфликт закончился в этом году.

    Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Владимир Зеленский сможет побывать в Крыму только при одном обстоятельстве – на подписании капитуляции украинской стороны.

    Коментарии (14)
    В Берлине вандалы уничтожили цветы у подбитого российского танка
    		    26 февраля 2023, 15:53
    Фото: t.me/RusBotschaft
    Текст: Ольга Иванова

    В Берлине вандалы растоптали и унесли все цветы с выставленного российского танка, к которому принесли сотни цветов в память о погибшем танковом экипаже, при этом полиция им не мешала, сообщают СМИ.

    Как сообщает РИА «Новости», проукраинские активисты сбросили с выставленного в Берлине российского танка все цветы, которые туда принесли люди, чтобы почтить погибших в нем танкистов и в знак стремления к миру.

    Правоохранители отвели в сторону некоторых самых агрессивных активистов, но не мешали другим уничтожать цветы.

    Напомним, сторонники киевского режима поставили подбитый российский танк у посольства России в Берлине. Участники митинга против эскалации конфликта и за мирные переговоры стали возлагать к танку цветы и в итоге просто засыпали его ими.

    Коментарии (41)
    Стало известно о содержании в клетках провинившихся украинских военных
    Боец ЧВК «Вагнер»: Украинских военных сажают в клетки за провинности на фронте
    		    26 февраля 2023, 12:32
    Фото: Simon Belcher/imageBROKER.com/Global Look Press
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Украинских военных сажают в клетки за провинности на фронте, следует из видео с телефона украинского военнослужащего, воевавшего в Артемовске и ликвидированного бойцами группы «Вагнер».

    На видео украинский солдат сидит в маленькой железной клетке за конфликт, произошедший у него с сослуживцем во время совместного застолья. Во время драки у его оппонента случился приступ эпилепсии, в результате он едва не умер, передает РИА «Новости».

    Как рассказал боец группы «Вагнера», подобная практика в ВСУ существует и они об этом не раз слышали.

    Ранее освобожденный фельдшер-санитар Александр Чупра рассказал, что украинские националисты после первичного допроса держали в уличной клетке пленных военнослужащих народной милиции ЛНР.

    Коментарии (22)
    Белый дом: Киев с учетом поддержки США решит вопрос Крыма

    26 февраля 2023, 20:28

    Текст: Ольга Иванова

    Киеву при поддержке США предстоит решить вопрос о необходимости «захвата» Крыма, заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

    Салливан также подчеркнул, что США нацелены на продолжение военной помощи Киеву с целью превращения «побед на поле боя» в «дипломатические преимущества», сообщает РИА «Новости».

    Кроме того, он заявил, что «то, что в конечном итоге произойдет с Крымом в контексте этой войны, а также урегулирование этой войны, является чем-то, что украинцы должны определить с поддержкой Соединенных Штатов».

    Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Владимир Зеленский сможет побывать в Крыму только при одном обстоятельстве – на подписании капитуляции украинской стороны.

    В пятницу президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина «готовится морально, технически, оружием, усилением, подготовкой военных к захвату Крыма».

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    Пушилин указал на единственную дорогу для вывода ВСУ из Артемовска
    Пушилин сообщил об оказавшейся под российским огневым воздействием единственной дороге для вывода ВСУ из Артемовска
    		    26 февраля 2023, 07:26
    Фото: Madeleine Kelly/
    Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    У вооруженных сил Украины осталась одна дорога для выхода из Артемовска, она под российским огневым воздействием, но признаков того, что Киев выводит войска, нет, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

    По словам Пушилина, пока нет признаков «того, что киевский режим начал выводить из города своих боевиков и спасать потрепанные подразделения». Он также прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что удерживать Артемовск Киев собирается, пока это будет «разумно». Пушилин сказал: «Разумно» у противника может значить что угодно, в том числе и воевать «до последнего украинца», – передает ТАСС.

    Он пояснил, что для ВСУ «складывается неблагополучная ситуация». Сейчас российские добровольческие подразделения продвигаются на северо-запад города, ожидаются «позитивные новости». Отмечается, что «на ряде участков бои перешли в стадию зачистки». ВСУ пытаются «удержать фронт к северу от трассы Часов Яр - Артемовск», сказал Пушилин.

    Он подчеркнул, что из-за поставок Киеву дальнобойных систем России придется все дальше отодвигать украинских силовиков от границ. Из-за этого потребуется «больше времени» на спецоперацию. По его словам, Запад превратил Украину в полигон НАТО, отправляя крупные партии тяжелого и дальнобойного вооружения.

    Напомним, украинские войска взорвали дамбу в Артемовске на водохранилище «Северный ставок», поступают сообщения о затоплении частных домов и подвалов.

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    Путин заявил об эгоистичности намерений Вашингтона
    Путин: Сателлиты США борются против России, но осознают эгоистичность намерений Вашингтона
    		   26 февраля 2023, 10:50
    Фото: Михаил Метцель/POOL/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Сателлиты США включились в борьбу против России, но отдают себе отчет в эгоистичности намерений Вашингтона, заявил президент Владимир Путин в показанном интервью телеканалу «Россия 1» для программы «Москва. Кремль. Путин», отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

    Глава государства обратил внимание на большую зависимость некоторых стран от США в экономике и оборонной сфере.

    «Кроме всего прочего, наверное, [они] думают, что в данном случае борьба с Россией – это тот совпадающий интерес, который у них есть со Штатами. И даже сателлиты включаются в эту совместную борьбу, но тем не менее они прекрасно отдают себе отчет в том, что всё, что Штаты делают, соответствует только их эгоистическим интересам. Часто очень не соответствует даже интересам их так называемых союзников», – передает ТАСС слова Путина.

    По словам российского лидера, поставки блоком НАТО оружия Украине можно считать участием в конфликте, а значит, Запад становится и соучастником преступлений Киева.

    «Они поставляют на Украину оружие стоимостью в десятки миллиардов долларов. И ведь это и есть участие в известном смысле. Почему? Потому что это же не просто военно-техническое сотрудничество, они же деньги-то за это не получают? Не получают деньги!» – обратил внимание глава государства, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

    Так, продолжил Путин, «в одностороннем порядке эти вооружения передаются, а значит это в известной степени, хотя бы косвенно, но все-таки соучастие в тех преступлениях, которые творит киевский режим, в том числе обстреливая жилые кварталы Новороссии и Донецка».

    Глава государства отметил, что «все, что Штаты делают, соответствует только их эгоистическим интересам». «Но мы так себя вести не можем и не будем. И в конечном итоге такая позиция – борьба за многополярный мир, за уважение всех и каждого на международной арене, за учет интересов каждого – она, нисколько в этом не сомневаюсь, возобладает», – подчеркнул Путин.

    Российский лидер, комментируя приостановку Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), отметил, что России необходимо учитывать ядерный потенциал не только США, но и всех стран НАТО, когда альянс считает своей главной целью ее стратегическое поражение.

    «В сегодняшних условиях, когда все ведущие страны НАТО объявили своей главной целью нанести нам стратегическое поражение, с тем чтобы наш народ страдал, как они говорят, <...> – ну как же мы в этих условиях можем не учитывать их ядерные потенциалы?» – задался вопросом глава российского государства, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина.

    Он напомнил, что формально НАТО не является стороной ДСНВ – договор подписан между Москвой и Вашингтоном. Теперь же Североатлантический альянс «с подачи американцев» заявил о желании стать участником СНВ-3, добавил Путин.

    «[США] пинками их гнали, чтобы они сделали эти заявления – мы знаем об этом. Ну они сделали. Но они сделали одновременно и претензию на то, чтобы участвовать как-то в этом диалоге, – заметил российский президент. – Ну а если это так, то пожалуйста, мы не возражаем, пускай принимают участие в этой дискуссии».

    В ответ на вопрос, считает ли Россия необходимым в дальнейшем учитывать в договоре также и ядерные арсеналы Великобритании и Франции, Путин подтвердил: «Ну, конечно». «Ведь мы в свое время пошли на то, чтобы вынести их за скобки, имея в виду и разрядку, и то, что НАТО объявило себя чуть ли не демилитаризованной организацией», – пояснил он.

    Президент России напомнил высказывания о том, что Североатлантический альянс – это, «скорее всего, политическая организация, а не военный блок». «Ну где же он не военный? Мы же видим, что происходит. Поэтому мы просто вынуждены вернуться к обсуждению этой темы с центра поля», – констатировал российский лидер. «Кроме всего прочего, когда они делают то, что делают сегодня на Украине, я просто не могу себе представить, что американские военнослужащие будут шастать по нашим ядерным объектам. Это просто смешно», – подчеркнул Путин.

    Напомним, во вторник президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия намерена приостановить свое участие в ДСНВ. После этого американская сторона заявила, что готова встретиться с российскими коллегами для обсуждения ДСНВ. 

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    В офисе Зеленского прокомментировали слова Маска о госперевороте на Украине
    Советник главы офиса Зеленского Подоляк заявил, что на Украине никогда не было госпереворотов

    26 февраля 2023, 15:44

    Текст: Валентина Григоренко

    На Украине никогда не было государственных переворотов, заявил советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк, комментируя заявление американского предпринимателя Илона Маска.

    Подоляк в Twitter (соцсеть заблокирована в России) написал, что свободные общества влияют на государства путем диалога или выборов. По его словам, порабощенные общества выходят на улицы, чтобы избавиться от репрессивных государств. «Это база Свободы, Илон Маск. На Украине никогда не было переворотов, но всегда были свободные люди. Перестаньте читать российские газеты», – добавил он, передает РИА «Новости».

    Ранее Илон Маск заявил, что в 2014 году на Украине произошел государственный переворот.

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    Саудовская Аравия назвала условия нормализации отношений с Сирией
    L'Orient-Le Jour сообщила о требовании Саудовской Аравии к Сирии прекратить долгосрочное сотрудничество с Ираном
    		    26 февраля 2023, 05:25
    Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Саудовская Аравия по неофициальным каналам передала Дамаску список требований для нормализации отношений, сообщают арабские дипломатические источники.

    Саудовская Аравия требует ужесточить пограничный контроль, чтобы помешать контрабанде наркотиков. Проиранские формирования должны покинуть южные районы Сирии на границе с Иорданией. Также от Дамаска требуют отказаться от долгосрочного сотрудничества с Ираном. Кроме того, Саудовская Аравия добивается гарантий «возвращения беженцев в специальные зоны, которые будут находиться под арабским и международным контролем».

    Саудовская Аравия хочет, чтобы Дамаск начал «серьезный диалог с оппозицией» и воспринимал оппозицию как «партнера» – предполагается, что первым шагом станет «освобождение политических заключенных», передает ТАСС со ссылкой на L'Orient-Le Jour.

    L'Orient-Le Jour пишет, что глава МИД Саудовской Аравии принц Фейсал бен Фархан Аль Сауд на Мюнхенской конференции по безопасности не стал говорить о дате возможного визита в Сирию, но подтвердил, что в какой-то момент диалог с Дамаском будет необходим.

    Весной 2021 года официальная делегация Сирии впервые за 10 лет посетила Эр-Рияд, а делегация из Саудовской Аравии встретилась с президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске.

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    ЕС впервые ввел санкции на транзит ряда товаров через Россию
    Постпредство России указало на попытку ЕС оказать давление на торговые связи третьих стран
    		    26 февраля 2023, 06:30
    Фото: Reiner Unkel/imago-images.de/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Евросоюз впервые включил в санкционный пакет запрет на транзит ряда товаров через российскую территорию, сообщило постпредство России при ЕС.

    Постпредство пояснило, что ЕС пытается оказать давление на торговые связи третьих стран, угрожая не столько самой России, сколько международной торговле. Отмечается, что ЕС хочет возвести барьеры на «формировавшихся годами наиболее оптимальных маршрутах доставки товаров», передает ТАСС.

    Также постпредство указало, что санкции приняты без одобрения СБ ООН, а «потому нелегитимны». ЕС должен понимать это, следовательно, «все его слова о своей приверженности Уставу ООН – пустой звук». Кроме того, постпредство раскритиковало ограничения деятельности российских СМИ, которое не только нарушает Международный пакт о гражданских и политических правах и Хартию ЕС об основных правах, но и ущемляет права самих европейцев на получение «альтернативной точки зрения».

    Напомним, Евросоюз опубликовал десятый пакет санкций против России. В него включены 205 организаций и 1473 человека.

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    Российские войска значительно продвинулись на марьинском направлении
    Продвижение российских войск создало угрозу для обороны ВСУ в Марьинке
    		    26 февраля 2023, 07:56
    Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
    Текст: Антон Антонов

    Российские войска создают угрозу для обороны вооруженных сил Украины на юго-западной окраине Марьинки, сообщают информационные агентства.

    Российские подразделения значительно продвинулись на марьинском направлении, передает РИА «Новости».

    Опубликована видеозапись штурма одного из украинских опорных пунктов. Из четырех защитников сопротивление оказал только наемник из Грузии – трое остальных украинских военных сдались, как только он получил смертельное ранение. Помочь ему украинские военные не пытались.

    На прошлой неделе врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что российские войска усилили свои позиции в Марьинке.  По его словам, в городе очень серьезные укрепления, которые возводились не один год, но Марьинка будет освобождена в обозримом будущем.

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