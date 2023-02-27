Пушилин оценил последствия подрыва киевскими войсками дамбы в Артемовске

Пушилин: Подрыв киевскими войсками дамбы в Артемовске не оказал существенного влияния

Подрыв киевскими войсками дамбы в Артемовске не оказал существенного влияния на продвижение российских сил, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Пушилин объяснил, что подрывом дамбы Киев хотел замедлить продвижение российских сил, однако ВСУ не стоило на это рассчитывать. Недостаток воды, по его словам, будет наблюдаться «буквально пару дней», сказал врио главы региона в эфире канала «Россия 24».

Напомним, украинские войска взорвали дамбу в Артемовске на водохранилище «Северный ставок». Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявлял, что подрыв дамбы может серьезно осложнить эпидемиологическую ситуацию в городе и усилить продовольственный кризис.

Также Пушилин сообщил, что на Артемовском направлении в рамках освободительной операции отмечаются существенные изменения. По его словам, российские формирования освободили населенные пункты Ягодное, Берховка, что позволило выйти к последующим населенным пунктам – Хромово, селу Богдановка, «что в последующем, конечно, складывает удачные обстоятельства для окружения противника и сжатия кольца», передает РИА «Новости».

Освобождение Марьинки, по его словам, идет сложнее, чем ожидалось, но и там есть улучшения, российские подразделения продвигаются. Затягивает ситуацию «упорство противника с учетом перебрасываемых резервов», сказал Пушилин.

Число украинских военных, находящихся в плену в ДНР, исчисляется тысячами, добавил глава ДНР.